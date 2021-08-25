Научи других: в Москве подвели итоги конкурса «Бюджет для граждан»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Итоги ежегодного конкурса «Бюджет для граждан» подвели в Департаменте финансов города Москвы. В этот раз за победу боролись авторы 125 проектов.

Участникам конкурса «Бюджет для граждан» предлагалось в свободной форме представить работы, направленные на повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения. Из 125 поступивших проектов победу одержали 13 работ среди физических лиц и три — среди юридических.

Помимо москвичей, за победу в городском конкурсе боролись жители Ростовской, Оренбургской, Тверской, Московской областей, Пермского и Краснодарского краев и Республики Татарстан. Среди работ были представлены тематические настольные игры, интернет-брошюры, проекты журналов и комиксов, авторские блоги и сообщества в социальных сетях, короткометражные видеоролики, предложения по совершенствованию портала правительства Москвы «Открытый бюджет города Москвы» и многие другие интересные проекты.

Наибольшую заинтересованность в конкурсе среди вузов проявили студенты Финансового университета при правительстве Российской Федерации, а среди средних образовательных учреждений — учащиеся и педагоги московской школы № 656 имени А. С. Макаренко. От образовательного учреждения поступило 26 работ, две из которых завоевали победу. Не остались в стороне и ученики начальных классов: 11 малышей поделились личным опытом накопления средств на летний отдых или желанную покупку.

С раннего детства

Насколько важно с детства постигать основы финансовой и бюджетной грамотности и учиться управлять личными деньгами, не понаслышке знает ученица 10-го класса школы № 656 им. А. С. Макаренко Анастасия Врублевская. Рассказать о своих знаниях грамотного ведения бюджета старшеклассница решила в проекте конкурса «Бюджет для граждан». Совместно со школьным учителем экономики Алексеем Мирошиным девушка разработала детское методическое пособие в виде раскраски для учеников начальных классов и завоевала победу в номинации «Бюджет для граждан в картинках».

Методичка-раскраска состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой — представлен обучающий материал. Дети узнают, что такое семейный бюджет, из чего он состоит, какие бывают расходы и чем повседневные траты отличаются от непредвиденных. Во втором разделе предлагается закрепить пройденный материал, выполнив тестовые задания. Стоит отметить, что иллюстратором раскраски является сама Анастасия Врублевская.

— Наш проект в игровой форме знакомит детей с основными экономическими терминами, учит составлять первый финансовый план и пополнять свою копилку, быть бережливым и тратить деньги с умом. Именно такие важные цели мы ставили при создании проекта, и, на наш взгляд, нам это удалось, — отмечает Анастасия.

Самый умный

Возможность завоевать титул «Самого умного» в интеллектуальной викторине, разработанной Санатом Сеитовым, сможет лишь тот, кто дойдет до финала, верно ответив на вопросы об истории российских финансов. Проект аспиранта Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова одержал победу в номинации «Викторина об истории российских финансов».

В игре представлены семь тем и 35 вопросов, на обдумывание ответа дается 40 секунд. Каждый вопрос викторины заставляет думать, вспоминать исторические факты из мира финансов и настолько увлекает, что не замечаешь, как доходишь до финала.

Казалось бы, человеку, не имеющему экономического образования, непросто угадать, как называется доход в виде разницы между стоимостью изготовления денежных знаков и их номиналом.

— Этот термин происходит от французского слова. Первые шесть букв совпадают с обращением к мужчине, распространенным в некоторых странах мира, — дает подсказку и тем самым подогревает интерес к вопросу автор интеллектуальной викторины Санат Сеитов.

Не будем называть правильный ответ. Узнать его вы сможете, когда пройдете викторину на портале «Открытый бюджет города Москвы». Там же представлены все работы победителей конкурса, если интересно, любой желающий имеет возможность познакомиться с ними.

Фото: Рixabay/Gerd Altmann

Интерактивная форма

Представить основные параметры городского бюджета в новой интерактивной форме предложили студентки Финансового университета при правительстве Российской Федерации Арина Глыбина и Анастасия Колмакова.

— Мы изучили аналогичные сайты разных регионов и обратили внимание, что у большинства из них хорошее наполнение, но практически не использованы современные технологии и новые дизайнерские решения, — рассказывают студентки. — В нашем проекте мы постарались учесть все нюансы и создать информационную панель о городском бюджете с полезным и доступным контентом и в то же время интересным и ярким дизайном.

Выбор девушек пал на одностраничный сайт в стиле Landing page.

— Этот формат позволяет пользователю всего лишь в течение нескольких минут ознакомиться с основными данными без необходимости перехода на другие страницы, — поясняют студентки.

При помощи таблиц и диаграмм авторы проекта рассказали о параметрах бюджета, этапах бюджетного процесса, структуре доходов и расходов, межбюджетных отношениях с внутригородскими муниципальными образованиями и о государственных программах.

Идея девушек с созданием одностраничного сайта в стиле Landing page одержала победу в номинации «Бюджет в социальных сетях».

Виртуальная реальность

Помочь студентам освоить азы финансовой и бюджетной грамотности через виртуальную реальность предложили в Московском колледже бизнес-технологий.

Представители учебного заведения разработали VRквест, где действия происходят в смоделированном мире с использованием специальной гарнитуры — шлема для создания эффекта присутствия.

— Главная задача проекта — сформировать у участников квеста знания о финансовых продуктах, дать возможность самостоятельно выявить преимущества и недостатки при принятии тех или иных решений в денежных вопросах, научить пользоваться инвестиционными инструментами, — отмечают авторы проекта.

Участникам VR-квеста предстоит пройти шесть комнат, в каждой из которых смоделированы ситуации, направленные на повышение уровня финансовой и бюджетной грамотности. По мере прохождения и выполнения заданий начисляются виртуальные денежные средства.

Ребятам необходимо грамотно вести учет личных финансов, не совершать необдуманных покупок, научиться различать банковские услуги, узнать, на чем зарабатывают валютные брокеры и как не попасться на уловки виртуальных мошенников.

В завершение квеста участник виртуально перемещается в Департамент финансов Москвы на выставку памятных монет, посвященных Великой Отечественной войне. Во время виртуальной экскурсии победители познакомятся с архивными фотографиями скульптурных произведений, посвященных ключевым событиям войны. VRквест завоевал победу среди юридических лиц в номинации «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Победители московского этапа конкурса получат грамоты и памятные подарки, а лучшие работы уже отправлены на всероссийский этап конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы:

— Финансовая грамотность позволяет человеку, независимо от возраста и статуса, свободнее ориентироваться в мире финансов, эффективно планировать расходы, приумножать накопления и минимизировать риски потерь.

Пандемия коронавируса спровоцировала активность мошенников, жертвами которых чаще становятся доверчивые жители. Департамент финансов города Москвы регулярно проводит образовательно-просветительские мероприятия с учетом интересов разных возрастных групп.

Наша цель — помочь гражданам лучше ориентироваться в многообразии современных финансовых продуктов и банковских услуг, научить распознавать действия злоумышленников. Для молодых и активных мы проводим деловые и интерактивные игры, квесты, мастер-классы и брейн-ринги, для старшего поколения — лекции, выездные консультации с профильными специалистами налоговой, банковской сфер.

Конкурс «Бюджет для граждан» — часть этой просветительской работы. Он дает возможность участникам проявить свои знания и способности, самостоятельно освоить азы финансовой грамотности и поделиться с другими людьми опытом планирования личного и семейного бюджетов. За восемь лет существования конкурс стал популярным творческим состязанием, в котором принимают участие не только москвичи, но и жители других регионов. Многие проекты уже сегодня нашли свое практическое применение в школьной и внеклассной программе».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПРОЕКТОВ

«Бюджет для граждан» среди физических лиц:

— Елена Лугачева — учащаяся школы № 1568 имени Пабло Неруды (номинация «Бюджет: просто о сложном»);

— Ангелина Патока, Алеся Серегина, Егор Неустроев, Лучано Галеффи — студенты Московского колледжа бизнес-технологий (номинация «Бюджет: просто о сложном»);

— Анастасия Врублевская — учащаяся школы № 656 имени А. С. Макаренко (номинация «Бюджет для граждан в картинках»);

— Мария Шарапова — преподаватель педагогического колледжа № 10» (номинация «Лучший видеоролик о бюджете»);

— Герман Любатуров, Ольга Тетенева — студенты Финансового университета при правительстве Российской Федерации (номинация «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»);

— Дарья Слотина — учащаяся школы № 1280» (номинация «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»);

— Арина Глыбина, Анастасия Колмакова — студентки Финансового университета при правительстве Российской Федерации» (номинация «Бюджет в социальных сетях»);

— Светлана Кириленко — студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (номинация «Современные формы и инструменты представления информации на портале «Открытый бюджет города Москвы»);

— Пелагея Терешенцева — студентка Финансового университета при правительстве Российской Федерации (номинация «Современные формы и инструменты представления информации на портале «Открытый бюджет города Москвы»);

— Александра Бушуева, Вероника Карпенкова, Николай Кочетков, Дарья Яшутина — студенты Финансового университета при правительстве Российский Федерации (номинация «Викторины об истории российских финансов»);

— Санат Сеитов — аспирант Московского государственного университет имени М. В. Ломоносова (номинация «Викторины об истории российских финансов»);

— Оксана Ермолаева — главный специалист анализа финансового менеджмента Финансового управления администрации муниципального образования Оренбургского района (номинация «Бюджет и чрезвычайные ситуации»);

— Виктория Кравченко — студентка Донского государственного технического университета (номинация «Бюджет и чрезвычайные ситуации»).

«Бюджет для граждан» среди юридических лиц:

— Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 656 имени А. С. Макаренко» (номинация «Лучшее eventмероприятие по проекту «Бюджет для граждан»);

— Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Финансовый колледж № 35» (номинация «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»);

— Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Московский колледж бизнес-технологий» (номинация «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»).