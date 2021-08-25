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Как знакам зодиака материализовывать свои желания

Анна Ковалева

Алена Прокина

Общество
Как знакам зодиака материализовывать свои желания
Фото: pixabay.com

Накануне Дня мечты (28 августа) очень полезно задуматься и вспомнить о своих сокровенных желаниях. Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина выяснила у астрологов, о чем втайне от всех грезят разные знаки зодиака и как лучше всего настроить свои мысли на получение подарка судьбы.

Овен

Овны импульсивны даже в том, что касается исполнения желаний. Они не полагаются на судьбу, а предпочитают получить все здесь и сейчас, причем любыми путями. Из-за торопливости и недостаточного понимания последствий часто оказываются жутко разочарованными.

Телец

Тельцы — материалисты и мечтают всегда о конкретных вещах, деньгах, которые принесут им желаемый комфорт и статус. При этом, мечтая о доме за городом, они не осознают до конца, что за ним придется ухаживать. В этом ошибка Тельцов — хотеть многое из того, что им вообще не нужно.

Близнецы

Близнецы не имеют больших материальных притязаний и мечтают скорее не о вещах, а об эмоциях, с ними связанных. То есть не о доме у моря, а о том, как они будут наслаждаться бризом, волнами, гармонией внутри. Это их вечная мечта — найти место, где достигнут свой дзен.

Как знакам зодиака материализовывать свои желанияФото: Pixabay

Рак

С одной стороны, Раки мечтают о своем доме, где будет долго и счастливо жить вся семья, с другой — о тихом и укромном уголке, где их никто не будет трогать. Практически все мысли направлены на то, чтобы воплощать чьи-то мечты. Но потом приходит осознание, что для себя-то ничего и не осталось.

Лев

Главная цель всех Львов — самовыражение. Причем во всех сферах они должны ощущать себя значимыми, а грезы — непременно становиться реальностью. Если Лев мечтает, то масштабно — о кресле самого большого начальника. И не сомневайтесь — все случится в лучшем виде: захочется стать знаменитостью, найдутся и деньги, и поклонники творчества.

Дева

Девы мыслят деталями, поэтому у них не мечты, а четко и очень грамотно продуманные планы по реализации задуманного. И это отлично, однако частенько Девы упускают глобальные вещи, которые за этим могут стоять, поэтому довольствуются малым. Пробуйте мечтать глобально.

Как знакам зодиака материализовывать свои желанияФото: Pexels / Daria Shevtsova

Весы

Весы, конечно, мечтатели от Бога. Причем они предаются грезам с упоением, сладостью и радостью. Правда, жизнь их все время заземляет, приходится иметь дело с неприглядной реальностью и адаптировать свои мечты. В целом Весы мечтают встретить свою идеальную половинку и улететь в Ниццу, где будут счастье, радость и любовь.

Скорпион

Скорпионы никому не говорят, о чем мечтают, а мечтают они о серьезных вещах — мировом господстве, изобретении машины времени. Если мечта попроще, то они так активно начинают действовать, что от их целеустремленности сбывается сразу все, и по пути случается еще что-то интересное.

Стрелец

Если уж мечтать, то о чем-то сногсшибательном. Стрельцы делают это постоянно: новые цели для них жизненно необходимы. Частенько они не оценивают по достоинству то, что сбылось, так как к тому времени уже нашли новую мечту и все мысли только о ней. Большая часть грез лежит в области путешествий, открытий, знаний и встреч с необычными людьми.

Как знакам зодиака материализовывать свои желанияФото: Pixabay

Козерог

Главная мечта Козерога — золотой клад, который не будут облагать налогом. Или банковский вклад в твердой валюте, большой пакет акций нефтяной компании и кожаное кресло в своем кабинете. Козероги мечтают настолько конкретно и приземленно, что окружающие путают эти грезы с планами на будущее.

Водолей

Водолеи умеют воплощать свои желания силой мысли. Они так погружаются в свои грезы, что внезапно все вокруг начинает помогать им сбыться. Причем Водолеям подвластны самые сумасшедшие идеи. Вселенная словно ждет от них запрос и старается не откладывать все в долгий ящик.

Рыбы

Мечты Рыб оторваны от реальности настолько, что даже трудно представить. Они больше погружены в эмоциональное переживание своих грез, чем в настоящий результат, который можно потрогать, пощупать, потратить. Рыбам стоит поучиться у Водолеев мечтать пусть и о необычном, но все-таки осязаемом воплощении.

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