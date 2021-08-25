Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Офтальмолог Игорь Азнаурян: Жить без любви невозможно

Дженни Самойлова

Общество
Офтальмолог Игорь Азнаурян: Жить без любви невозможно
Фото: Из личного архива Игоря Азнуряна

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка, как правило, располагает к откровенному разговору.

Сегодня гостем нашей рубрики «Начистоту» стал доктор медицинских наук, профессор, детский офтальмолог, офтальмолог-хирург Игорь Азнаурян.

1 С детства мечтал стать доктором. Уверен, что я врач по призванию.

2 Если бы не медицина, то, думаю, из меня получился бы неплохой предприниматель.

3 Когда ждали с женой первого ребенка, специально не стали заранее узнавать пол и предполагали, что будет мальчик. Рождение сына стало приятным сюрпризом, а я их люблю.

4 Семейные традиции — это важно. У нас их много. Но главные — на Новый год обязательно собраться всей семьей. И раз в год — в день рождения моего отца, деда, а для кого-то уже и прадеда, — собраться в Ереване, почтить его память.

5 Если выбрать одну сверхспособность, то я хотел бы вечную молодость.

6 Не могу сказать, что я суеверен. Но если дорогу перешел черный кот и есть возможность обойти это место, то я так и сделаю. А если возможности нет, то спокойно продолжу свой путь.

7 Если взять то огромное количество мужчин, для которых работает правило: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», то я возглавляю эту группу ценителей вкусной и качественной еды!

8 Я ни о чем не жалею и повторил бы свой путь точно так же, как прошел его.

9 Себе 20-летнему я посоветовал бы проще смотреть на вещи и не принимать все так близко к сердцу.

10 На машине времени я отправился бы только в будущее. Мне всегда интересно то, чего я еще не знаю.

11 Многое в нашей жизни предопределено, но чтобы что-то произошло, нужно идти навстречу судьбе. Кто идет и верит, у того все получается.

12 Музыка — это то, что определяет человека как существо с наивысшим уровнем сознания. Это самое великое из того, что придумано людьми.

13 Мои любимые композиторы — Чайковский, Бамс, Шостакович и Бах. Именно их музыка звучит, когда я делаю операции.

14 Мне очень нравится современное искусство.

15 У меня четыре любимых города. Тот, в котором я родился, — Тбилиси. Ереван — там прошли мое детство и юность. И, конечно же, лучший город на земле — Москва. Здесь я состоялся, и она подходит мне по жизненному темпу. Еще люблю Рим, потому что в нем я ощущаю абсолютнейший комфорт.

16 Любимое место в Москве — улица Неглинная.

17 В школе я учился очень хорошо, но спокойным учеником меня назвать было нельзя.

18 После 45 лет наступает ощущение абсолютной зрелости, с одной стороны, и достаточного количества сил и энергии — с другой. И это, по-моему, идеальный возраст.

19 В людях не приемлю мстительность.

20 Ненавижу в людях склонность к предательству. Простить смогу, но такой человек перестанет для меня существовать.

21 Очень ценю искренность.

22 Я собираю нэцке и марки — это мое хобби.

23 Не всегда мудрость приходит с годами. Есть люди, которые становятся мудрее, а есть те, которые становятся просто старше.

24 Друзья для меня давно стали самыми родными людьми.

25 Я совершал много безрассудных поступков.

26 Если ваше сердце не может ответить на какой-то вопрос, то и разум не сможет этого сделать.

27 Мой девиз: «Через тернии к звездам».

28 Я азартен по отношению к жизни — хочу больше увидеть, узнать, изучить, открыть.

29 Часто смотрю на звездное небо. Например, пару дней назад, когда я шел на лодке по Волге. И это восторг!

30 Я боюсь за людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, но сам бы очень хотел попробовать!

31 Между кошкой и собакой однозначно выберу собаку. Это преданный друг, который может защитить.

32 Идеальные выходные для меня — баня утром, отдых с книгой днем и вечер в окружении близких и любимых людей.

33 В жизни я не смогу обойтись без любви.

34 Люблю лето за красоту, тепло и обилие солнца.

35 Всему, чему хотел, я уже научился.

36 Мне отлично поднимает настроение веселый непринужденный разговор в хорошей компании.

37 Сплоченность — характерная особенность нашей большой семьи.

38 Самый Любимый писатель — Антуан де Сент-Экзюпери. А мудрая повесть-сказка «Маленький принц» — моя настольная книга.

ДОСЬЕ

Игорь Эрикович Азнаурян родился 24 апреля 1964 года. В 1987 году окончил Ереванский медицинский институт, а в 1988-м — интернатуру по специальности «Глазные болезни». В 1992 году окончил аспирантуру отдела охраны зрения детей и подростков Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. За годы медицинской практики провел более 20 тысяч операций. Также он является автором 150 публикаций, на его счету более 20 рационализаторских предложений и изобретений.

Читайте также:
интересные фактыврачи-офтальмологибиография
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте