Офтальмолог Игорь Азнаурян: Жить без любви невозможно

Фото: Из личного архива Игоря Азнуряна

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка, как правило, располагает к откровенному разговору.

Сегодня гостем нашей рубрики «Начистоту» стал доктор медицинских наук, профессор, детский офтальмолог, офтальмолог-хирург Игорь Азнаурян.

1 С детства мечтал стать доктором. Уверен, что я врач по призванию.

2 Если бы не медицина, то, думаю, из меня получился бы неплохой предприниматель.

3 Когда ждали с женой первого ребенка, специально не стали заранее узнавать пол и предполагали, что будет мальчик. Рождение сына стало приятным сюрпризом, а я их люблю.

4 Семейные традиции — это важно. У нас их много. Но главные — на Новый год обязательно собраться всей семьей. И раз в год — в день рождения моего отца, деда, а для кого-то уже и прадеда, — собраться в Ереване, почтить его память.

5 Если выбрать одну сверхспособность, то я хотел бы вечную молодость.

6 Не могу сказать, что я суеверен. Но если дорогу перешел черный кот и есть возможность обойти это место, то я так и сделаю. А если возможности нет, то спокойно продолжу свой путь.

7 Если взять то огромное количество мужчин, для которых работает правило: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», то я возглавляю эту группу ценителей вкусной и качественной еды!

8 Я ни о чем не жалею и повторил бы свой путь точно так же, как прошел его.

9 Себе 20-летнему я посоветовал бы проще смотреть на вещи и не принимать все так близко к сердцу.

10 На машине времени я отправился бы только в будущее. Мне всегда интересно то, чего я еще не знаю.

11 Многое в нашей жизни предопределено, но чтобы что-то произошло, нужно идти навстречу судьбе. Кто идет и верит, у того все получается.

12 Музыка — это то, что определяет человека как существо с наивысшим уровнем сознания. Это самое великое из того, что придумано людьми.

13 Мои любимые композиторы — Чайковский, Бамс, Шостакович и Бах. Именно их музыка звучит, когда я делаю операции.

14 Мне очень нравится современное искусство.

15 У меня четыре любимых города. Тот, в котором я родился, — Тбилиси. Ереван — там прошли мое детство и юность. И, конечно же, лучший город на земле — Москва. Здесь я состоялся, и она подходит мне по жизненному темпу. Еще люблю Рим, потому что в нем я ощущаю абсолютнейший комфорт.

16 Любимое место в Москве — улица Неглинная.

17 В школе я учился очень хорошо, но спокойным учеником меня назвать было нельзя.

18 После 45 лет наступает ощущение абсолютной зрелости, с одной стороны, и достаточного количества сил и энергии — с другой. И это, по-моему, идеальный возраст.

19 В людях не приемлю мстительность.

20 Ненавижу в людях склонность к предательству. Простить смогу, но такой человек перестанет для меня существовать.

21 Очень ценю искренность.

22 Я собираю нэцке и марки — это мое хобби.

23 Не всегда мудрость приходит с годами. Есть люди, которые становятся мудрее, а есть те, которые становятся просто старше.

24 Друзья для меня давно стали самыми родными людьми.

25 Я совершал много безрассудных поступков.

26 Если ваше сердце не может ответить на какой-то вопрос, то и разум не сможет этого сделать.

27 Мой девиз: «Через тернии к звездам».

28 Я азартен по отношению к жизни — хочу больше увидеть, узнать, изучить, открыть.

29 Часто смотрю на звездное небо. Например, пару дней назад, когда я шел на лодке по Волге. И это восторг!

30 Я боюсь за людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, но сам бы очень хотел попробовать!

31 Между кошкой и собакой однозначно выберу собаку. Это преданный друг, который может защитить.

32 Идеальные выходные для меня — баня утром, отдых с книгой днем и вечер в окружении близких и любимых людей.

33 В жизни я не смогу обойтись без любви.

34 Люблю лето за красоту, тепло и обилие солнца.

35 Всему, чему хотел, я уже научился.

36 Мне отлично поднимает настроение веселый непринужденный разговор в хорошей компании.

37 Сплоченность — характерная особенность нашей большой семьи.

38 Самый Любимый писатель — Антуан де Сент-Экзюпери. А мудрая повесть-сказка «Маленький принц» — моя настольная книга.

ДОСЬЕ

Игорь Эрикович Азнаурян родился 24 апреля 1964 года. В 1987 году окончил Ереванский медицинский институт, а в 1988-м — интернатуру по специальности «Глазные болезни». В 1992 году окончил аспирантуру отдела охраны зрения детей и подростков Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. За годы медицинской практики провел более 20 тысяч операций. Также он является автором 150 публикаций, на его счету более 20 рационализаторских предложений и изобретений.