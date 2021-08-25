Москвичи все чаще выходят в интернет со смартфона

Фото: Pixabay

Доля мобильного трафика в Рунете продолжает расти. Согласно исследованию аналитиков компании SlickJump, на мобильные устройства приходится около 81 процента от общего показателя. Причем за последний год мобильный трафик вырос почти в 1,5 раза — на 47 процентов. Мобильные операторы оперативно реагируют на эту тенденцию и стараются удовлетворить растущие потребности клиентов в гигабайтах. Так, например, Tele2 удваивает пакет интернета для новых пользователей, подключающихся к трем наиболее популярным тарифам в сентябре. Каждый месяц новые клиенты будут получать двойной пакет трафика — до тех пор, пока тарифом пользуются.

Мы по привычке называем смартфон телефоном или мобильником, но по сути это переносной компьютер, где главная функция уже давно не звонки, а выход в интернет, посредством которого, кстати, можно совершать и звонки, в том числе видео, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Сейчас смартфон работает и как средство выхода в соцсети, и как средство просмотра фильмов, клипов, видеороликов. Смартфон фактически это способ перехода в иную реальность — интернет, где можно буквально жить.

По мнению экспертов, мобильные устройства будут доминировать в Рунете и дальше.

— Пандемия дала десктопным решениям небольшую фору — многие начали выходить в интернет с помощью стационарных ПК и ноутбуков. Однако это не меняет потребительского вектора. Пользователи Рунета будут все чаще и чаще использовать мобильные устройства для коммуникации и получения информации из Сети, — сказал исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков. — Более того, по мере перехода рабочих приложений к мобильному формату доля мобильного трафика продолжит расти.

Виталий Караев убежден:

— Очень скоро мы будем использовать мобильный интернет не только для общения и отдыха, но и для работы. И работать будем везде, где захотим: в метро, лесу, на даче или на пляже. В общем идея Tele2 увеличить число гигабайт, которыми могут пользоваться абоненты, вполне понятная и логичная. Мир меняется, он становится все более «цифровым», и мобильные операторы, что логично — одни из флагманов этой цифровизации.