Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи все чаще выходят в интернет со смартфона

Никита Миронов  

Общество
Москвичи все чаще выходят в интернет со смартфона
Фото: Pixabay

Доля мобильного трафика в Рунете продолжает расти. Согласно исследованию аналитиков компании SlickJump, на мобильные устройства приходится около 81 процента от общего показателя. Причем за последний год мобильный трафик вырос почти в 1,5 раза — на 47 процентов. Мобильные операторы оперативно реагируют на эту тенденцию и стараются удовлетворить растущие потребности клиентов в гигабайтах. Так, например, Tele2 удваивает пакет интернета для новых пользователей, подключающихся к трем наиболее популярным тарифам в сентябре. Каждый месяц новые клиенты будут получать двойной пакет трафика — до тех пор, пока тарифом пользуются.

Мы по привычке называем смартфон телефоном или мобильником, но по сути это переносной компьютер, где главная функция уже давно не звонки, а выход в интернет, посредством которого, кстати, можно совершать и звонки, в том числе видео, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Сейчас смартфон работает и как средство выхода в соцсети, и как средство просмотра фильмов, клипов, видеороликов. Смартфон фактически это способ перехода в иную реальность — интернет, где можно буквально жить.

По мнению экспертов, мобильные устройства будут доминировать в Рунете и дальше.

— Пандемия дала десктопным решениям небольшую фору — многие начали выходить в интернет с помощью стационарных ПК и ноутбуков. Однако это не меняет потребительского вектора. Пользователи Рунета будут все чаще и чаще использовать мобильные устройства для коммуникации и получения информации из Сети, — сказал исполнительный директор SlickJump Антон Ермаков. — Более того, по мере перехода рабочих приложений к мобильному формату доля мобильного трафика продолжит расти.

Виталий Караев убежден:

— Очень скоро мы будем использовать мобильный интернет не только для общения и отдыха, но и для работы. И работать будем везде, где захотим: в метро, лесу, на даче или на пляже. В общем идея Tele2 увеличить число гигабайт, которыми могут пользоваться абоненты, вполне понятная и логичная. Мир меняется, он становится все более «цифровым», и мобильные операторы, что логично — одни из флагманов этой цифровизации.

ИнтернетТеле2сотовый оператор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте