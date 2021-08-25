Поймали волну: звездные гости музыкального фестиваля удивили стильными и эпатажными нарядами

Фото: instagram / fkirkorov

В среду, 25 августа, завершился XX Международный конкурс «Новая волна 2021». Как всегда, помимо музыкальной программы внимание было приковано к нарядам наших звезд. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анны Лохно, кто блистал на ковровой дорожке и сцене, а кого «накрыло волной» плохого вкуса.

Последние летние теплые дни явно повлияли на выбор нарядов звезд. Радует, что все больше и больше артистов делают выбор в пользу цвета. Понятное дело, что с ним проще ошибиться, но куда интереснее рассматривать яркие наряды, чем вечные черные платья на дамах и смокинги на мужчинах.

А еще лето дает возможность оголить чуть больше тела, чем обычно. Например, открытые плечи — хороший тренд этого лета. Он может добавить нотку дерзости в коротких платьях, а в длинных, наоборот, стать романтичной и даже нежной деталью.

Интересно, что многие молодые звезды отдают предпочтение удобной, хоть и брендовой одежде. Многие парни пришли в обычных футболках, джинсах и кроссовках. Это позволило им выделиться среди «элиты», почти поголовно выбирающей костюмы.

Звезда Ротару

На сцене София Михайловна Ротару по-настоящему блистала. Она не прогадала, выбрав длинное плиссированное платье белого с золотистым оттенком цвета. Такой фасон — тренд этого года. Многие модные дома на показах делали упор на плиссировку.

Эталонный папа Лазарев

Любимец публики Сергей Лазарев покорил всех не своим внешним видом, а выходом со своими детьми. Певец выбрал обычный белый костюм с футболкой, который хорошо сочетался с платьем его дочери Анны и рубашкой и брюками Никиты. Если Сергей хотел произвести впечатление семьи «с картинки», у него это получилось. Все трое были одеты просто, но со вкусом.

Фото: instagram / lazarevsergey

Экстравагантный Киркоров

С Яной Рудковской в эпатаже может соревноваться разве что Филипп Киркоров. Певец то на ковровую дорожку выйдет с сумкой в виде морковки и самолета, то скроет лицо золотой маской. А во время выступления с певицей Марув король эстрады вообще вышел из хрустального гроба. За что получил обвинение в сатанизме и богохульстве от комментаторов в сети.

Спорная Долина

Долина для выступления на вечере песен музыканта Александра Розенбаума выбрала очень спорный наряд. Да, черно-белое платье — это классика. Но вот фасон оставляет желать лучшего. Асимметричный подол не украшает фигуру звезды, делая Долину визуально ниже. И пояс на талии смотрится не к месту.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Яркая Бузова

Ольга Бузова умеет привлекать к себе внимание, это факт. На красной дорожке она предстала в кричащем лазурном костюме, состоящем из кроптопа и брюк. Бузова попала с этим цветом в самые тренды. Настоящий фурор в интернете произвели ее открытые ягодицы. Часть поклонников посчитали наряд вульгарным и, как обычно, вылили на девушку кучу негативных комментариев и шуток о «забытой юбке».

Молодой Лепс

Григорий Лепс, как и всегда, выбрал классический костюм с пиджаком. Но его «спасли» его цвет и рисунок. Светлоголубой костюм в тонкую клеточку контрастного теплого оттенка выглядит очень свежо и даже молодит певца.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Помолодевший Шатунов

Юрий Шатунов — безусловно, легенда отечественного шоубизнеса. Но к его выбору одежды иногда возникают вопросы. Например, на сцену «Новой волны» артист вышел в футболке с принтом, высоких кроссовках и светлой джинсовке. Поклонники и стилисты разделились — кто-то похвалил Юрия за то, что выглядел он, как и в начале 2000-х, а кто-то посоветовал певцу «не молодиться и принять свой возраст достойно».

Деловая Лорак

Для выхода на красную дорожку певица Ани Лорак выбрала белый костюм оверсайз (большой, мешковатый. — «МВ»). Современные модницы, особенно в Европе и Америке, все чаще стали предпочитать такие наряды платьям. Правильно подобранный костюм (как у Лорак) всегда смотрится свежо на любом мероприятии. Особенно если не переборщить с аксессуарами.

Фото: Из личного архива Ани Лорак

Модная Краймбери

Певица Мари Краймбери решила почерпнуть вдохновение из прошлого. На выступление она надела костюм, напоминающий байкерский. Яркорозовые кожаные штаны с черными вставками и молниями и такую же короткую куртку она дополнила белым топом с узором. Яркие цвета, как и отсыл к 1990-м, — большой тренд.

Непростая Кудрявцева

Лера Кудрявцева — неизменная ведущая «Новой волны». Ее наряды всегда очень элегантные и гламурные. Но в этом году ведущая решила добавить немного дерзости в свой образ. Черное длинное бархатное платье с открытыми плечами, которое могло стать незапоминающимся, она дополнила рукавами-перчатками с золотыми цепями на подвесках. Поклонники ведущей остались в восторге от наряда любимицы и засыпали ее комплиментами.

Фото: instagram/leratv

Неопределившаяся Рудковская

Яна Рудковская может смело получать приз за самую частую смену дорогих дизайнерских нарядов. Перья, бахрома, драгоценные камни, маленькие платья с шлейфами, будто из тюля... Придирчивым зрителям, кажется, не понравился ни один наряд продюсера и бизнесвумен. Яна «утонула» в чрезмерном гламуре, который все чаще стилисты относят к антитрендам.

Сияющий Билан

Певцу посвятили на фестивале творческий вечер в честь юбилея. Дима Билан поменял несколько костюмов, но стилист выделила именно джинсы с серебряным пиджаком. На сцене, в свете софитов, блестящие вещи всегда смотрятся выигрышно, не важно, металлик это, куча пайеток или стразы. А джинсы и простая футболка под пиджаком не стесняли движения артиста, позволяя ему зажигать под любимые зрителями хиты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лилия Батирова, парикмахер:

— Несмотря на разнообразие и эпатажность нарядов, в прическах звезды придерживаются классики. Для красной дорожки «голливудские волны» всегда смотрятся беспроигрышно. Так же, как и разнообразные косы. В них можно добавить цветы, ленты или необычные заколки. А те звезды, которые хотят добавить немного дерзости, выбирают на выход прически с эффектом мокрых волос или цветные парики.