Бегом за хризантемами: как сделать уникальный букет на 1 сентября

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

До Дня знаний осталась ровно неделя. Как правило, покупку цветов для учителей родители школьников откладывают на последний момент. Но эксперты советуют подумать над идеей букета заранее. «Вечерняя Москва» узнала, какие тренды флористики помогут сделать уникальный букет для преподавателя.

Нестареющая классика

Роза остается самым популярным цветком для составления букетов. Это касается не только 1 сентября, но и других праздничных дат.

— Чаще всего дарить предпочитают красные розы, — рассказывает «Вечерке» президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. — Но тут лучше прислушаться к совету флориста и разнообразить букет. День знаний всегда пропитан осенним настроением. Его цвета, кроме красного, — оранжевый и желтый. Розы тоже можно подобрать похожих оттенков, сегодня существуют сотни сортов, которые прекрасно подойдут для этого случая.

Неординарный подход

Очень много цветов соответствуют сезону. Их можно сочетать в разных комбинациях, чтобы составить уникальный букет. Подойдут астры, георгины, гладиолусы, хризантемы. Последние славятся своей долговечностью. При должном уходе они могут простоять даже месяц. Сейчас появляется множество удивительных сортов георгинов уникальной формы и цветов. Еще в осенние букеты можно добавить веточки ягод.

— Хорошо подойдет красная и черноплодная рябина, калина. Лучше выбирать те сорта, которые съедобны. Первоклассники могут из любопытства попробовать ягоды, поэтому лучше подстраховаться. Избегать в таких подарочных букетах стоит пахучих сортов лилий. Да, это красивый цветок. Но он имеет резкий запах, который может вызвать аллергию, — предупредила Валентина Сафронова.

Эффектным и практичным вариантом будет букет из сухоцветов. Засушенные полевые цветы, например лаванда, украшенные колосьями пшеницы, выглядят очень стильно и необычно. Кроме того, такой букет точно простоит долго и станет прекрасным украшением для комнаты или учебного класса. Еще один плюс сухоцветов — они стоят дешевле, чем букеты из свежих цветов.

Фото: АГН Москва

Свежие формы

Профессиональные флористы создают из цветов различные экспозиции. А специальная пена, которую в народе называют губкой, — отличная основа для самых разнообразных форм.

Ребенок может прийти в школу и с букетом в форме букваря, и большой цифры «пять». Такой подарок точно запомнится учителю и одноклассникам.

— Еще цветочную композицию можно дополнить элементами из бумаги. В некоторых случаях это поможет даже сэкономить. Цветов будет использовано меньше, но объем сохранится. Хотя в целом упаковка сама по себе выходит из моды. Даже связывать стебли сейчас принято большими листьями, — заключила Валентина Сафронова.

Доставка выгоднее

В преддверии 1 сентября цены на цветы, как правило, растут в два раза. «Вечерка» узнала у президента Гильдии маркетологов Игоря Березина о том, на какие хитрости пойдут продавцы и как можно сэкономить.

Ежегодно в преддверии таких дат, как 8 Марта, 1 сентября и 14 февраля, можно наблюдать рост стоимости цветочных букетов. Порой цены могут взлететь даже вдвое.

— Период повышенного спроса длится с 30 августа по 3 сентября, — рассказывает Игорь Березин. — В эти дни цветы сильно дорожают. Может также вырасти стоимость сопутствующих товаров: различных корзинок для букетов, упаковок и так далее. Эта тенденция появилась сразу после распада СССР. До этого цены были фиксированными.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эксперт добавил, что сэкономить можно, если сделать заказ сильно заранее. Например, можно в интернете оформить доставку букета на определенную дату, и это будет стоить дешевле, чем пытаться купить цветы в преддверии праздника в магазине. Кроме того, ряд организаций делают ставку на продвижение своего товара в сети. Для привлечения клиентов они делают скидку при онлайн-заказе. На это тоже стоит обратить внимание.

— Если вместо цветов вы решили подарить набор неких товаров, например конфет и кофе, из супермаркета, тщательно все обдумайте. Такая покупка будет выгодной, если все элементы вам действительно нужны. В противном случае лучше купить необходимые предметы по отдельности, — поделился опытом Игорь Березин.

Лампа, нарезка колбасы или ароматная коробочка

В последнее время среди родителей все большей популярностью пользуется мнение, что учителям не нужно дарить большое количество цветов. «Вечерка» собрала самые интересные альтернативные варианты подарков к 1 сентября.

Чаще всего вместо букетов родители дарят педагогам подарочный сертификат в парфюмерный магазин или на сеансы в массажный салон. Но есть и другие интересные варианты.

Съедобный букет

Создать букет можно и из продуктов питания, утверждает старший менеджер магазина необычных подарков Екатерина Старкевич.

— Колбасу, хлеб, сыр, овощи и фрукты — все это можно собрать и оформить в виде букета, — говорит «Вечерке» эксперт.

— Правда, обойдется он чуть дороже, но зато приятно удивит преподавателя. Разобрать букет учитель сможет дома или во время праздничного классного часа, чтобы устроить чаепитие с учениками.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бюджетная бытовая техника

Это отличный подарок. Например, хорошими вариантами будут миниатюрная кофемашина, йогуртница или мороженица.

Атрибуты для хобби

Если вы точно знаете, чем увлекается учитель в свободное время, то подберите подарок в стиле его хобби.

— К примеру, туристу подойдет удобная фляга, а любителю творчества Александра Пушкина — редкое издание книги, — советует Екатерина.

Офис на дому

Облегчите работу вашего учителя, которую он ежедневно берет на дом. Так, настольная лампа с разными уровнями яркости или многофункциональный органайзер помогут ему быстрее проверять домашние задания учеников.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Собери сам

Если вы все еще разрываетесь в муках выбора, то сделайте своими руками красивую коробочку и наполните ее разными сладкими, цветными, пахучими мелочами. Такому знаку внимания обрадуется каждый.