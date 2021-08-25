В Москве открылась выставка ParkSeason 2021

Чемпионка по гиревому спорту Евгения Столярова (справа) занимается на уличных тренажерах вместе с менеджером Людмилой Дегай на выставке ParkSeason 2021 / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

25 августа, в среду, в Экспоцентре открылась выставка ParkSeason 2021. Предприниматели представили свои новинки для развития комфортной городской среды и парков отдыха, а также рассказали о трендах индустрии.

Велосипедная парковка стоит посередине выставочного павильона. На железном коне подъезжает москвич Кирилл Агеев. Свободных мест для транспорта, на первый взгляд, нет — внизу все занято. Однако у парковки есть и второй, верхний уровень. Руководитель проекта парковки Татьяна Пономарева нажимает на рычаг, и металлическая конструкция опускается вниз.

Меньше чем за минуту велосипед припаркован. Кирилл прикрепляет к велосипеду свой замок безопасности.

— Двухуровневые парковки — очень удобное изобретение. Самое главное — оно экономит пространство, — говорит Кирилл.

Конструкция изготовлена из оцинкованной стали и алюминия. Их можно устанавливать в подземных гаражах, жилых комплексах, у офисных зданий. Такие двухуровневые парковки в тестовом режиме уже работают рядом со станцией метро «Филатов Луг».

— Проект запущен удачно: велосипеды паркуют круглый год. Удачно выбрали и место, люди приезжают до метро из Новой Москвы и спокойно оставляют свой транспорт.

Мы сейчас предлагаем такие решения использовать и на других транспортно-пересадочных пунктах, чтобы перераспределить нагрузку на транспортные сети, — рассказывает Татьяна Пономарева. — Мы вдохновились европейским опытом, так как у нас культура микротранспорта только развивается. Велосипеды скоро будут использовать как альтернативный вид транспорта.

Еще один тренд — экологичные материалы и минимализм. И применять его можно даже на детской площадке. Это подтверждают участники выставки. Так, одна из столичных компаний, которая занимается созданием малых архитектурных форм, представила на своей площадке счеты из настоящих больших камней, а также «многоразовые» крестикинолики.

Можно играть и не тратить бумагу, просто переворачивая на стенде нужную деревянную фигурку. Рядом стоит большая черная конструкция с шариками. Каждый из них окрашен черным и белым цветом ровно пополам. Можно поворачивать как угодно и создать свой неповторимый рисунок. У меня случайно получился лунный календарь: все стадии от новолуния до полнолуния.

— Это игровая развивающая панель. Ей можно прикрыть некрасивые части парка. Панель можно использовать и для расслабления. Если у вас плохое настроение — просто подходите и крутите шары, — рассказывает маркетолог компании Лидия Бочарова.

Рядом стоит большой светящийся желтый шар. В нем — красный мишка с подарочной коробкой. Светящиеся фигуры — еще один столичный тренд.

— В плане освещения столица задает тренды. И уже из Москвы это расходится и по другим регионам. Например, новогодние украшения стали устанавливать в Архангельске, Ярославле, Саратове, — рассказывает руководитель отдела продаж компании по производству новогоднего освещения Иван Еремкин.

Еще одна тенденция, которую создает компания, — круглогодичная работа световых конструкций. И зимой, и летом москвичи видят прекрасные подвесные фонари на Никольской, святящиеся тюльпаны на ВДНХ, фигурки и гирлянды в крупных московских парках.

— Сейчас, чтобы осветить нужную территорию, мы не используем садовые фонари. Мы можем настроить нужный приглушенный свет, чтобы он был комфортным для посетителей и не мешал птицам, — рассказал директор парка Сокольники Андрей Лапшин.

Карельская компания представила уличные тренажеры. Вот спортивное оборудование с антивандальной системой, оно устанавливается в бетон, украсть такое невозможно. На универсальной мультиштанге легко установить нужную нагрузку и для новичка, и для профессионала. Вот тренажер для верхней тяги с полиамидной лентой, она выдерживает морозы до минус 35 градусов.

— Спрос на уличные тренажеры вырос еще в пандемию. У нас много спортсменов, которые любят заниматься на свежем воздухе, под открытым небом, — рассказала менеджер по продажам компании спортивного оборудования Людмила Дегай.

В Москве такие тренажеры есть в Черкизовском парке и в Генштабе РФ в центре столицы. Устанавливают их в Конькове, Северном и Южном Бутове.

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