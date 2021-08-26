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Какие собаки могут сдать экзамен и стать спасателем на водах

Мария Маслова

Общество
Какие собаки могут сдать экзамен и стать спасателем на водах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

26 августа в мире отмечают День собак. Накануне «Вечерняя Москва» отправилась на поисково-спасательную станцию «Строгино», где проходила аттестация для собак-водолазов, чтобы узнать, какие питомцы могут спасать людей.

Золотистый ховаварт Тиффани на аттестации впервые. Поэтому и стресс испытывает немалый. Чтобы порадовать собаку, хозяйка Анна Яценко дает ей любимые вкусняшки. На завтрак у Тиффани — говяжьи колбаски.

— Мы с Тиффани тренировались все лето, вместе плавали. Это не просто заучивание упражнений, а серьезная работа, — делится Анна Яценко.

Тиффани всего полтора года. И характер у нее еще совсем детский. С щенячьим восторгом собака встречает всех незнакомцев: и людей, и своих сородичей. Но в нужный момент Тиффани умеет контролировать свои эмоции. При виде тонущего человека не теряется: уверенно кидается в воду и спасает его.

Какие собаки могут сдать экзамен и стать спасателем на водахАнна Яценко дает Тиффани лакомство, чтобы порадовать питомца / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На берегу Строгинской поймы сидит ровесница Тиффани — черный ньюфаундленд Лилу. Рядом ее хозяйка — Наталья Афанасьева.

— На помощь! Тону! — кричит из воды мужчина и машет руками.

Лилу без промедления прыгает в воду. Подплывает к мужчине, разворачивается и дает ему возможность уцепиться за свой спасательный жилет. Быстро и уверенно вытягивает мужчину к берегу. Экзамен сдан. Для Лилу это уже вторая аттестация. Наталья Афанасьева однажды взяла ее на море и обратила внимание на поведение питомца. Лилу выгоняла из воды всех людей, которые не умели плавать.

— Лилу очень добрая, любвеобильная. А еще она внимательна к мелочам. И это помогает ей тренироваться, — рассказала Наталья.

Какие собаки могут сдать экзамен и стать спасателем на водахНаталья Афанасьева и Лилу / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врожденный инстинкт ньюфаундлендов отмечает и хозяйка Бьерна Анастасия Киреева. Большой черный пушистый пес спокойно сидит под деревом, высунув пятнистый сине-розовый язык.

— Бьерн прекрасно ладит с людьми. Поэтому тренировки для него всегда в радость. Бьерн уже профессионал. Мы прошли уровни, сегодня самый сложный, — рассказала Анастасия.

Бьерн послушный даже дома: приносит хозяйке тапочки и пульт от телевизора. Анастасия решила, что интеллект собаки вполне может принести пользу людям.

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