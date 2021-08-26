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«Ругаемся из-за посуды»: артисты Антон и Виктория Макарские о семейных ценностях, обидах и феминизме

Мария Маслова

Общество
«Ругаемся из-за посуды»: артисты Антон и Виктория Макарские о семейных ценностях, обидах и феминизме
Фото: Из личного архива семьи Макарских

На днях певица Виктория Макарская провела очередную встречу «Бабсовет», на которой она традиционно отвечает на вопросы поклонниц. Мероприятие она провела вместе с мужем — артистом Антоном Макарским. Семья рассказала «Вечерке» о секретах счастливого брака, помощи женщинам и сложностях характера.

— Виктория, вы создательница встреч «Бабсовет». Что это за встречи, и кто ваши посетительницы?

В.М.: «Бабсовет» — стихийный проект. Я получала огромное количество писем от женщин, пытающихся сохранить семью или найти свою половинку. Несколько лет в силу возможностей просто отвечала на письма, и эти ответы приносили много пользы. Мне стали звонить даже благодарные мужья. А мою почту люди начали передавать друг другу как спасательный круг. И вот, когда письма стали приходить тысячами, а отвечать на них стало попросту невозможно, я стала записывать ответы на телефон и выкладывать их в своих соцсетях. Но женщины начали просить личных встреч! Я до последнего сопротивлялась этому формату. Ведь, несмотря на название проекта, я по факту не даю советов. Я просто щедро делюсь огромным количеством «ключиков», но какой именно из них подходит человеку — каждый выбирает сам.

— В одном из ваших интервью вы сказали, что следуете совету вашей прабабушки — не обсуждать с подругами своего мужчину. Не противоречат ли такие встречи вашему принципу?

В.М.: Отношения мы не обсуждаем. Главная задача таких встреч — чтобы женщина ушла окрыленной, счастливой и радостной. Потому что я уверена, злая баба в доме — это катастрофа для всей семьи.

«Ругаемся из-за посуды»: артисты Антон и Виктория Макарские о семейных ценностях, обидах и феминизмеФото: Из личного архива семьи Макарских

— Недавно вы отметили 21 год со дня свадьбы. Как празднуете этот день? Какой самый необычный подарок вы преподносили друг другу?

В.М.: Все подарки покупаем вместе. Мы вообще стараемся не расставаться даже тогда, когда хочется поубивать друг друга. Антон постоянно говорит: «О разводе я не задумывался никогда! Только пару-тройку раз об убийстве».

А.М.: Мы за это время настолько уже срослись, что подарки и сюрпризы отошли на второй план. Или наоборот, можем неожиданно и стихийно устроить настоящее празднество со всеми традиционными поздравлениями, не обращая внимания на неправильное время года. Помню, как вдруг захотелось отметить Викин день рождения за полгода до его наступления, и ничто нас не остановило это реализовать.

— За эти годы удалось ли найти формулу счастливого брака?

В.М.: Относись к своей половинке, как к себе любимой. Только еще лучше.

А.М.: А мне кажется, очень важно не копить обиды. Мы можем сорваться друг на друга, поговорить на повышенных тонах, и уже через тридцать секунд обняться и поцеловаться. Есть понимание, что мы не желаем друг другу зла.

— Любовная лодка, как известно, разбивается о быт. Как избегать того, что называют рутиной?

А.М.: Тут у нас вообще нет проблем. Мы гастрольные артисты, в быту очень непривередливые. По дому каждый делает то, что может. И с детьми (у пары двое детей — 6-летний Иван и 8-летняя Мария) все обстоит так же. Для нас заботиться друг о друге — это радость!

«Ругаемся из-за посуды»: артисты Антон и Виктория Макарские о семейных ценностях, обидах и феминизмеФото: Из личного архива семьи Макарских

У вас есть понятие «глава семьи»?

В.М.: Муж — глава априори. Физиологически и духовно. А счастливой женой становишься тогда, когда не «бодаешься» с этим Божьим законом и, как следствие, получаешь радость от того, что ты — женщина!

А.М.: Достаточно пафосно прозвучало. Раз заговорили о Божьих законах, процитирую Евангелие: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Вот и думай, каково это быть главой семьи.

— Антон, Виктория много раз признавалась, что у вас сложный характер. А вы помните, когда вы последний раз обижались на жену?

А.М.: Конечно, помню! С утра, когда она гремела посудой, а дети еще спали. Набубнил на нее, а потом подумал, что зря. Как говорили у нас в армии: «Если хочешь спать и что-то мешает, значит не хочешь спать»! Детям иногда полезно поспать и не в полной тишине. Но как я уже сказал раньше — обиды не копим.

В.М.: Мне с моим вздорным характером нужен был именно такой муж. Антон сделал меня лучше.

— Виктория, вы придерживаетесь мнения, что женщина должна быть терпеливой и покорной. Как относитесь к движению феминизма?

В.М.: Мне жалко женщин, которые пытаются стать мужичками. Они чувствуют в глубине души, что проживают не свою жизнь. Желание взвалить на себя мужские обязанности — это само по себе неплохо, например, после Великой Отечественной войны именно женщины-вдовы поднимали государство из разрухи. Сейчас другая война. Женщиныфеминистки рожают «для себя» одного ребенка. Если это мальчик, то он стремится быть похожим на маму. В результате сейчас почти не за кого выходить замуж. А воспитанные одинокими мамами девочки, как правило, окончательно завершают свой род, не выходя замуж и не рожая детей. Хорошо это или плохо — судить не мне. Но свою жизнь без семьи я не представляю.

«Ругаемся из-за посуды»: артисты Антон и Виктория Макарские о семейных ценностях, обидах и феминизмеФото: Из личного архива семьи Макарских

— А каким должен быть современный мужчина?

В.М.: Женщина должна быть мудрой. А мудрая все делает вовремя! Не лезет к мужу с вопросами и претензиями, когда он раздражен и голоден. Умная женщина решает вопросы непременно с добрым выражением лица, тогда, когда муж накормленный, обласканный и отдохнувший.

А.М.: А нам, мужчинам, сегодня не хватает чувства ответственности. Поэтому так много разводов. Эгоизм рулит.

— Вы весьма консервативны во взглядах на семейную жизнь. Детей воспитываете в строгости?

В.М.: Если Антон пытается еще строго «раздувать щеки», то мама — это «слабое звено». Наши дети избалованы. Но они умеют любить. На мой взгляд — это первостепенно!

А.М.: Какая строгость?! Они растут в полной свободе! Мы стараемся не навязывать им нашу точку зрения, а увлечь, показать красоту и радость того пути, который мы выбрали!

ДОСЬЕ

44-летний Антон и 47-летняя Виктория Макарские познакомились в 1999 году. Через год пара обвенчалась, еще через три года официально оформила брак. В 2012-м у супругов родилась дочь Мария, в 2015-м сын Иван. Сейчас супруги гастролируют вместе, пишут песни. В их репертуаре преобладают лирические композиции и романсы.

Предложение на второй день знакомства

Будущие супруги встретились на прослушивании мюзикла «Метро». По словам Антона, он сразу понял, что эффектная блондинка станет его женой, и на второй день знакомства сделал ей предложение. А Виктория сопротивлялась. Ей казалось, что молодой артист уделяет внимание всем участницам мюзикла. А потом поняла: просто Антон очень вежливый и всегда приходит на помощь противоположному полу.

Продюсер мужа

В 2002 году у Виктории Макарской возникли проблемы с голосом. В мюзикле «Метро» у нее была сложная партия — постоянно приходилось брать высокие ноты. Артистка даже говорила с трудом, но продолжала петь, пока окончательно не сорвала голос. Виктории пришлось временно уйти со сцены. Но она быстро нашла себе новую работу и стала продюсером собственного мужа.

Курица преткновения

Антон признается: когда они с Викторией только начали встречаться, финансовое положение молодого артиста оставляло желать лучшего. Однажды пара шла домой и Виктория предложила — давай купим курицу гриль. Антон наскреб буквально последние деньги, которые были рассчитаны на два месяца. И тут Виктория заявляет: «А давай купим две». На две у Макарского не оказалось денег, и Виктория предложила «добавить». Молодой артист тогда страшно закомплексовал.

Могли разойтись

Именно финансы чуть было не привели к расставанию пары. Антон считал, что не может достойно обеспечить любимую женщину, и три раза пытался прервать отношения в самом начале.

Никогда не думали о разводе

Супруги признаются — они никогда не задумывались о разводе. Хотя Виктория рассказывает, что ей довольно часто хотелось уехать к маме в Белоруссию, предварительно дав сковородкой по голове супругу. Но до действий, к счастью, так и не доходило.

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