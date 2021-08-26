Будем голосовать онлайн: электронная система надежна и безопасна

Москвичка Елена Толока подала заявление на участие в онлайн- голосовании на выборах в сентябре / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В четверг, 26 августа, на mos.ru открылся сервис проверки статуса заявок на электронное голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября. Пользователи, подавшие заявление на участие в онлайн-голосовании, могут проверить, включены ли они в список избирателей.

Москвичи будут выбирать депутатов Государственной думы VIII созыва. Жители двух избирательных округов также изберут депутатов Мосгордумы, а жители Щукина — еще и муниципальных депутатов. Голосовать можно будет как на участках, так и онлайн. Заявки на участие в электронном голосовании подали уже миллион москвичей. Жители уже не раз голосовали дистанционно, но электронную систему еще раз протестировали этим летом.

— Московская платформа для электронного голосования — одна из немногих в мире, которая обеспечивает безопасность как на программном уровне, так и на уровне аппаратного обеспечения, — отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В этом году участникам онлайн-голосования будет доступна функция «Отложенное решение». Если в процессе голосования у пользователя отключили свет, пропал интернет или произошел сбой устройства, с которого он голосует, избиратель сможет вернуться к бюллетеню и продолжить

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Шаг 1: проверка учетной записи

Первым делом необходимо проверить статус учетной записи в личном кабинете на портале mos.ru. Если учетная запись неполная, нужно заполнить все поля анкеты и подтвердить личность. процесс голосования. Эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами уверены, что эта функция позволит исключить потенциальные факты давления на избирателей со стороны работодателей.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут совершеннолетние граждане, прописанные в Москве и имеющие полную учетную запись на портале mos.ru.

Шаг 2: регистрация на голосование

Подать заявку на участие в онлайн-голосовании можно до 13 сентября включительно. Перейдя на страницу с формой заявления на mos.ru, нужно заполнить все поля и запросить код подтверждения в СМС.

Шаг 3: подтверждение личности

Получить бюллетень для онлайн-голосования можно будет с 8:00 17 сентября до 19:59 19 сентября. Для этого нужно зайти в личный кабинет на mos.ru, перед загрузкой бюллетеня ввести код из СМС в специальное поле.

Шаг 4: голосование

Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно поставить галочку в электронном бюллетене и нажать кнопку «Проголосовать». Бюллетеней может быть несколько, поскольку некоторые москвичи, помимо депутатов Госдумы, будут выбирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Шаг 5: ждем приз

Зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование станут участниками «Миллиона призов». Выиграть можно одну из 20 квартир, 100 машин, а также сертификат на 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов, с обменом на товары в магазинах-партнерах. Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября.