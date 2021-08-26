Штадлер едет по кольцу: первый двухэтажный состав запустили на МЦК

Москвичка Екатерина Канушкина спускается со второго этажа поезда «Штадлер» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о тестовом запуске первого двухэтажного поезда «Штадлер» на Московском центральном кольце.

Глава города также сообщил, что по итогам испытаний, которые завершатся 8 сентября, горожанам предоставят возможность проголосовать за нужность подобных составов для города.

— Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя, — заметил мэр. — Трудно представить, что всего 5 лет назад МЦК еще не было.

Теперь Московское центральное кольцо — очень популярный и удобный вид транспорта. Москвичи не только активно им пользуются, но и выбирают жилье и работу рядом с наземным кольцом.

Напомним, что движение по МЦК стартовало 10 сентября 2016 года, а решение о том, чтобы сделать его, тогда еще Малое кольцо, полноценным наземным транспортом, было принято еще в 1981 году. Линия практически не была электрифицированной, поэтому проекты по запуску движения один за другим проваливались.

В результате было решено электрифицировать всю дорогу, проложить дополнительные пути, построить новые платформы, по возможности сделать их ближе к станциям метрополитена и радиальным направлениям железной дороги.

В первый день работы Московского центрального кольца пассажиров приняли 26 станций, еще 5 открылись в ближайшие месяцы.

— Мы дважды сокращали интервал движения поездов: сначала было 6 минут в час пик и 12 минут в непиковое время, затем мы сократили его до 5 и 10 минут, для этого потребовалось увеличить парк поездов, — рассказывает заместитель руководителя пресс-службы столичного Департамента транспорта Анна Лапушкина. — Второй раз — до 4 и 8 минут, и это потребовало развития железнодорожной инфраструктуры.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для кольца был выбран самый современный подвижной состав — пятивагонные «Ласточки», в 2016 году их было 33, сейчас — 51.

— Также запускали мы проект не с теми «Ласточками», к которым пассажиры привыкли сегодня, первые мы заменили на поезда, адаптированные для города. Сегодня это единственный в России двухэтажный электропоезд. Поэтому в качестве эксперимента на линию мы выпустили именно его. По сравнению с «Ласточкой» двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70 процентов, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

КСТАТИ

За первый год работы поезда услугами Московского центрального кольца воспользовалось 98 миллионов пассажиров, за второй — 124 миллиона человек, а за третий — 142 миллиона.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Малое кольцо МЖД было построено в 1903–1908 годах и служило главным образом для перевозки грузов, пассажиров по нему перестали возить еще в 1934 году.

ЦИФРЫ

54 за первый год работы поезда услугами Московского центрального кольца воспользовалось 98 миллионов пассажиров, за второй — 124 миллиона человек, а за третий — 142 миллиона.