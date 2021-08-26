Как появилась традиция устраивать уличные танцы в Измайловском парке

Участница «Московского долголетия» Лидия Пешкова и педагог Тимур Хабибуллин танцуют на Коломенской набережной / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В парке рядом с метро «Измайловская» каждые выходные проходят музыкальные вечера. На уникальном измайловском «пятачке» уже много лет собираются пенсионеры. И даже старожилы не могут вспомнить, когда у москвичей родилась эта традиция — так давно это было.

Валентина Веденская в ярко-красном платье, пританцовывая под музыку 70-х, продвигается по знаменитому «пятачку» от одной скамейки к другой. Немного поодаль танцевать готовится Наталья Крупинина. На самом деле женщину зовут вовсе не Натальей. Но уже почти 30 лет здесь ее знают именно под таким именем.

— Моя знакомая посоветовала этот парк, — вспоминает пенсионерка. — Она же рассказала о подруге, которая ходила танцевать под псевдонимом. И меня это зацепило — фишка ведь интересная. Натальей я назвалась, потому что такое имя было у женщины, с которой я работала в детском саду. Она была преподавателем по музыке, я — поваром. Мы с ней работали вместе почти 20 лет. Все это время я помогала ей учить детей хореографии.

Крупинина окончила кулинарное училище. Получила диплом кондитера четвертого разряда. Однако с восьми лет она по-настоящему любила только одно занятие — танцы.

— Первый раз я пришла на «пятачок», когда мне было 28, — ностальгирует Наталья. — Насколько мне известно, он существует с 1945 года. После победы в войне ветераны стали собираться здесь с гармошками, пели песни, популярные в то время. Мир не стоял на месте — гармони сменились сначала радио, затем магнитофонами, колонками. Вместе с техникой менялся и репертуар. Но традиция сохранилась до наших дней.

Преимущественно здесь встречаются люди старше 60–70 лет. Хотя молодые тоже иногда подключаются. Раньше танцы устраивали каждый день. Только зимой и в будни было меньше людей. Но в субботу и воскресенье плюнуть было некуда — так много танцующих. Дискотеки продолжались с 18:00 до 22:00.

Наталья Крупинина — мастер цыганских танцев. У нее даже есть колоритное цыганское платье, сшитое портнихой, готовившей костюмы для фильма «Летят журавли».

— Я танцую, потому что мне это нравится, — повторяет Наталья. — Но не каждая песня заставит меня танцевать. Выхожу, только если музыка заводит. Раньше люди любили смотреть, как я танцую. Некоторые специально приезжали посмотреть.

83-летняя Майя Зайцева подтверждает слова знакомой. Выступления Натальи, по ее мнению, до сих пор остаются гвоздем программы.

Зайцева занимается йогой, катается на лыжах, плавает в бассейне. Каждую субботу и воскресенье приходит в парк. Впервые она побывала на измайловском «пятачке» около 30 лет назад. Пряталась за деревом и наблюдала за танцующими.

— Тогда ко мне подошел парень и сказал: «Вы заняли мою березку. Зачем ее обнимаете? Вам придется со мной танцевать». Он был в фуражке и форме — настоящий моряк. Мне было так приятно! — улыбается Зайцева. — Дома сидеть в одиночестве очень плохо. Поэтому мы приходим сюда, общаемся. Многие влюбляются. У меня приятельница здесь познакомилась с мужчиной и вышла замуж. Ей тогда было за 70. Они так хорошо живут, между прочим! Иногда приходит сюда с мужем, гуляет.

В сотне метров от танцплощадки со своей концертной программой выступает бывший воспитатель детского сада Марина Бухарова.

— Я здесь пою уже восемь лет, — рассказывает она. — Вообще, я люблю петь с детства. У нас была большая семья — 12 детей. Из восьми братьев каждый умел играть на гитаре. Я живу недалеко от парка и прихожу сюда петь. Здесь это выглядит очень органично. Во дворе, например, такого себе позволить нельзя. Люди могут подумать, что человек поет, потому что выпил. А я вообще не пью, но музыку люблю.

После шести вечера небольшой огонек, зажженный на измайловском «пятачке», разгорается по всему парку. На каждой лавочке возле метро появляются музыканты.

Вслед за ними подтягиваются и певцы. Со временем уже не получается разглядеть в плотной толпе зачинщика веселья с баяном или гармонью.

Людмила Никитина, Валентина Сапожникова, Галина Гришина, Вера Якунина и Александр Литвинов, наоборот, застыли в ожидании своего музыканта. Обсуждают, кто лучше владеет игрой на гармони. Кто-то из кандидатов едет из Мытищ, другой живет в Королеве, третий — в Орехове-Зуеве. У одного из них прозвище Генерал. Позже выясняется, что он и правда генерал — бывший начальник ГАИ.

Александр Литвинов тратит свободное время на шутливое бурчание — на фразы в духе: «молодых все не видать, вокруг одни бабки старые» и «кто-то петь приходит, а кто-то — искать себе мужиков».

Ровесницы по-девчачьи норовят ущипнуть мужчину за его язвительные слова — флирт в лучших школьных традициях.

— Все хорошо друг друга знают, многие из нас выросли вместе, — комментирует происходящее Людмила Никитина. — Если кто-то не ходит, звоним, пытаемся узнать почему. Тут народ собирается очень давно.

В нашем Восточном округе не было таких клубов, где мы бы могли встречаться. Поэтому люди танцевали и пели в парке. Я с ребенком гуляла — и здесь уже встречались люди. А ведь моему сыну уже 50 лет!