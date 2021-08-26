Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как появилась традиция устраивать уличные танцы в Измайловском парке

Никита Бессарабов

Общество
Как появилась традиция устраивать уличные танцы в Измайловском парке
Участница «Московского долголетия» Лидия Пешкова и педагог Тимур Хабибуллин танцуют на Коломенской набережной / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В парке рядом с метро «Измайловская» каждые выходные проходят музыкальные вечера. На уникальном измайловском «пятачке» уже много лет собираются пенсионеры. И даже старожилы не могут вспомнить, когда у москвичей родилась эта традиция — так давно это было.

Валентина Веденская в ярко-красном платье, пританцовывая под музыку 70-х, продвигается по знаменитому «пятачку» от одной скамейки к другой. Немного поодаль танцевать готовится Наталья Крупинина. На самом деле женщину зовут вовсе не Натальей. Но уже почти 30 лет здесь ее знают именно под таким именем.

— Моя знакомая посоветовала этот парк, — вспоминает пенсионерка. — Она же рассказала о подруге, которая ходила танцевать под псевдонимом. И меня это зацепило — фишка ведь интересная. Натальей я назвалась, потому что такое имя было у женщины, с которой я работала в детском саду. Она была преподавателем по музыке, я — поваром. Мы с ней работали вместе почти 20 лет. Все это время я помогала ей учить детей хореографии.

Крупинина окончила кулинарное училище. Получила диплом кондитера четвертого разряда. Однако с восьми лет она по-настоящему любила только одно занятие — танцы.

— Первый раз я пришла на «пятачок», когда мне было 28, — ностальгирует Наталья. — Насколько мне известно, он существует с 1945 года. После победы в войне ветераны стали собираться здесь с гармошками, пели песни, популярные в то время. Мир не стоял на месте — гармони сменились сначала радио, затем магнитофонами, колонками. Вместе с техникой менялся и репертуар. Но традиция сохранилась до наших дней.

Преимущественно здесь встречаются люди старше 60–70 лет. Хотя молодые тоже иногда подключаются. Раньше танцы устраивали каждый день. Только зимой и в будни было меньше людей. Но в субботу и воскресенье плюнуть было некуда — так много танцующих. Дискотеки продолжались с 18:00 до 22:00.

Наталья Крупинина — мастер цыганских танцев. У нее даже есть колоритное цыганское платье, сшитое портнихой, готовившей костюмы для фильма «Летят журавли».

— Я танцую, потому что мне это нравится, — повторяет Наталья. — Но не каждая песня заставит меня танцевать. Выхожу, только если музыка заводит. Раньше люди любили смотреть, как я танцую. Некоторые специально приезжали посмотреть.

83-летняя Майя Зайцева подтверждает слова знакомой. Выступления Натальи, по ее мнению, до сих пор остаются гвоздем программы.

Зайцева занимается йогой, катается на лыжах, плавает в бассейне. Каждую субботу и воскресенье приходит в парк. Впервые она побывала на измайловском «пятачке» около 30 лет назад. Пряталась за деревом и наблюдала за танцующими.

— Тогда ко мне подошел парень и сказал: «Вы заняли мою березку. Зачем ее обнимаете? Вам придется со мной танцевать». Он был в фуражке и форме — настоящий моряк. Мне было так приятно! — улыбается Зайцева. — Дома сидеть в одиночестве очень плохо. Поэтому мы приходим сюда, общаемся. Многие влюбляются. У меня приятельница здесь познакомилась с мужчиной и вышла замуж. Ей тогда было за 70. Они так хорошо живут, между прочим! Иногда приходит сюда с мужем, гуляет.

В сотне метров от танцплощадки со своей концертной программой выступает бывший воспитатель детского сада Марина Бухарова.

— Я здесь пою уже восемь лет, — рассказывает она. — Вообще, я люблю петь с детства. У нас была большая семья — 12 детей. Из восьми братьев каждый умел играть на гитаре. Я живу недалеко от парка и прихожу сюда петь. Здесь это выглядит очень органично. Во дворе, например, такого себе позволить нельзя. Люди могут подумать, что человек поет, потому что выпил. А я вообще не пью, но музыку люблю.

После шести вечера небольшой огонек, зажженный на измайловском «пятачке», разгорается по всему парку. На каждой лавочке возле метро появляются музыканты.

Вслед за ними подтягиваются и певцы. Со временем уже не получается разглядеть в плотной толпе зачинщика веселья с баяном или гармонью.

Людмила Никитина, Валентина Сапожникова, Галина Гришина, Вера Якунина и Александр Литвинов, наоборот, застыли в ожидании своего музыканта. Обсуждают, кто лучше владеет игрой на гармони. Кто-то из кандидатов едет из Мытищ, другой живет в Королеве, третий — в Орехове-Зуеве. У одного из них прозвище Генерал. Позже выясняется, что он и правда генерал — бывший начальник ГАИ.

Александр Литвинов тратит свободное время на шутливое бурчание — на фразы в духе: «молодых все не видать, вокруг одни бабки старые» и «кто-то петь приходит, а кто-то — искать себе мужиков».

Ровесницы по-девчачьи норовят ущипнуть мужчину за его язвительные слова — флирт в лучших школьных традициях.

— Все хорошо друг друга знают, многие из нас выросли вместе, — комментирует происходящее Людмила Никитина. — Если кто-то не ходит, звоним, пытаемся узнать почему. Тут народ собирается очень давно.

В нашем Восточном округе не было таких клубов, где мы бы могли встречаться. Поэтому люди танцевали и пели в парке. Я с ребенком гуляла — и здесь уже встречались люди. А ведь моему сыну уже 50 лет!

Читайте также:
московские традицииИзмайловский парктанцы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте