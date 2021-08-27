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Латвия находится посередине стран Балтии географически, экономически и по численности населения и имеет прочные связи с Эстонией на севере и Литвой на юге. Будучи страной ЕС и еврозоны, Латвия признана ООН высокоразвитой страной. Всемирный банк включил Латвию в число 25 лучших стран для ведения бизнеса.

Юридический рынок похож на рынок других стран Балтии, где Eversheds является единственным известным международным адвокатским бюро на рынке. В то время как более крупные балтийские юридические фирмы имеют свою долю рынка, рынок достаточно велик и для юридических фирм среднего размера. Стоит отметить, что фирма будет считаться «большой», если у нее 40+ юристов, а у средних фирм будет 10+. Все основные практики базируются в столице Риге.

По данным Legal500: «Адвокатские бюро на латвийском рынке особенно активно консультировали по программам соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансовым расследованиям с тех пор, как Казначейство США выдвинуло обвинение в «институционализированном отмывании денег» против ABLV, крупного местного банка. Основным последствием этого скандала стало то, что были приняты различные меры, чтобы значительно усилить борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Юристы в Риге активно занимаются помощью клиентам, средства которых были заморожены на банковских счетах и которым необходимо доказать законность источника средств, поскольку во многих случаях такие действия банков и властей были необоснованными.

Согласно последним поправкам в законодательстве, юристы в Риге, являющиеся присяжными адвокатами, могут осуществлять свою деятельность как партнерство или общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Коммерческом регистре в порядке, установленном Коммерческим законом. Только присяжные адвокаты (члены коллегии адвокатов) могут быть членами или учредителями адвокатского бюро фирмы. Адвокат имеет право быть учредителем или членом только одного бюро.

Чтобы получить статус присяжного адвоката, юристы в Риге должны быть гражданами ЕС, свободно говорить на латышском языке, иметь определенный опыт работы и сдать строгий экзамен.

Дополнительная информация

За дополнительной информацией обращайтесь к партнеру рижского офиса NJORD, присяжному адвокату Сергею Петрову, sp@njordlaw.lv, тел. +37167313315, @юристы в Риге

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