Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Где школьникам и родителям полезно провести время

Никита Миронов  

Общество
Где школьникам и родителям полезно провести время
Фото: Пресс-служба Галс-Девелопмент

До нового учебного года — считаные дни. Родители мечутся по городу в поисках одежды, обуви, рюкзаков, пеналов и других нужных школьникам вещей. Они могут объехать несколько торговых центров, а могут заехать и в «Центральный детский магазин на Лубянке» (входит в ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент»). Там, кстати, открыли свои двери сразу несколько новых арендаторов. Среди них, например, магазин для гимнастики и танцев Dans Dans, студия силового лифтинг-массажа Face Place, гастрономическая фритерия «MATRESHKA фри» и пункт выдачи заказов Ozon. В ближайшее время к открытию планируется концепт-магазин детского постельного белья Togas kids.

— В Центральном детском магазине на Лубянке мы постоянно расширяем ассортимент товаров и услуг, ведь для нас действительно важно удовлетворить желания и потребности наших клиентов, — рассказывает начальник управления аренды торговой недвижимости ГК «Галс» Александр Копанев. — Именно поэтому открытие новых торговых площадок, предприятий сферы красоты и гастрономических заведений — это всегда праздник. Я уверен, что именно такой подход к развитию нашего Главного детского является самым правильным.

Как уточнил Александр, мультибрендовый магазин Dans Dans интересен тем, кто занимается художественной гимнастикой и танцами. Теперь доступны не только бренды Chacott и Freed of London, но и великолепные Wear Moi, Zidans, ProBallet, Solo, Verona Dance, Eckse и другие. Также в ЦДМ скоро откроется магазин Togas Kids, где представлен детский текстиль от европейского бренда Togas со столетней историей. Ну а для тех, кто любит интернет-шопинг заработал пункт выдачи заказов Ozon. Еще один новый арендатор — это студия Face Place, где делают силовой лифтинг-массаж лица, сглаживающий морщины и запускающий процесс его естественного омоложения. Фудкорт ЦДМ на Лубянке также пополнился новым арендатором — сетью фритерий «MATRESHKA фри».

Кстати, атмосфера в детском магазине не только дружелюбна, но и безопасна. В ЦДМ действует усиленный режим дезинфекционной обработки всех поверхностей. Здесь провели очистку систем кондиционирования и вентиляции, установили УФ-рециркуляторы. Поддерживать необходимую социальную дистанцию в общественных зонах помогает специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории торгового комплекса.

— Сейчас, когда все, в принципе, реально купить в интернете, торговые центры, особенно с ярко выраженной концепцией, все равно полны покупателей, — рассуждает президент гильдии маркетологов Игорь Березин. — Ведь ТЦ — это не только покупки. Это и общение, и развлечения — кино, аттракционы, катки и, конечно, фудкорты. Здесь жители мегаполиса, утомленные самоизоляцией и дистанционкой, окунаются в привычную допандемийную атмосферу. Торговые центры в Москве сегодня — это еще и очаги социализации горожан. Они несут важную общественную нагрузку.

Кстати, в честь Дня знаний в ЦДМ школьников ждут приятные сюрпризы в виде памятных призов и возможности сэкономить при посещении некоторых аттракционов, магазинов и ресторанов.

Центральный Детский Магазин на ЛубянкеЦДМ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте