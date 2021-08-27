Где школьникам и родителям полезно провести время

Фото: Пресс-служба Галс-Девелопмент

До нового учебного года — считаные дни. Родители мечутся по городу в поисках одежды, обуви, рюкзаков, пеналов и других нужных школьникам вещей. Они могут объехать несколько торговых центров, а могут заехать и в «Центральный детский магазин на Лубянке» (входит в ГК «Галс», владелец бренда «Галс-Девелопмент»). Там, кстати, открыли свои двери сразу несколько новых арендаторов. Среди них, например, магазин для гимнастики и танцев Dans Dans, студия силового лифтинг-массажа Face Place, гастрономическая фритерия «MATRESHKA фри» и пункт выдачи заказов Ozon. В ближайшее время к открытию планируется концепт-магазин детского постельного белья Togas kids.

— В Центральном детском магазине на Лубянке мы постоянно расширяем ассортимент товаров и услуг, ведь для нас действительно важно удовлетворить желания и потребности наших клиентов, — рассказывает начальник управления аренды торговой недвижимости ГК «Галс» Александр Копанев. — Именно поэтому открытие новых торговых площадок, предприятий сферы красоты и гастрономических заведений — это всегда праздник. Я уверен, что именно такой подход к развитию нашего Главного детского является самым правильным.

Как уточнил Александр, мультибрендовый магазин Dans Dans интересен тем, кто занимается художественной гимнастикой и танцами. Теперь доступны не только бренды Chacott и Freed of London, но и великолепные Wear Moi, Zidans, ProBallet, Solo, Verona Dance, Eckse и другие. Также в ЦДМ скоро откроется магазин Togas Kids, где представлен детский текстиль от европейского бренда Togas со столетней историей. Ну а для тех, кто любит интернет-шопинг заработал пункт выдачи заказов Ozon. Еще один новый арендатор — это студия Face Place, где делают силовой лифтинг-массаж лица, сглаживающий морщины и запускающий процесс его естественного омоложения. Фудкорт ЦДМ на Лубянке также пополнился новым арендатором — сетью фритерий «MATRESHKA фри».

Кстати, атмосфера в детском магазине не только дружелюбна, но и безопасна. В ЦДМ действует усиленный режим дезинфекционной обработки всех поверхностей. Здесь провели очистку систем кондиционирования и вентиляции, установили УФ-рециркуляторы. Поддерживать необходимую социальную дистанцию в общественных зонах помогает специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории торгового комплекса.

— Сейчас, когда все, в принципе, реально купить в интернете, торговые центры, особенно с ярко выраженной концепцией, все равно полны покупателей, — рассуждает президент гильдии маркетологов Игорь Березин. — Ведь ТЦ — это не только покупки. Это и общение, и развлечения — кино, аттракционы, катки и, конечно, фудкорты. Здесь жители мегаполиса, утомленные самоизоляцией и дистанционкой, окунаются в привычную допандемийную атмосферу. Торговые центры в Москве сегодня — это еще и очаги социализации горожан. Они несут важную общественную нагрузку.

Кстати, в честь Дня знаний в ЦДМ школьников ждут приятные сюрпризы в виде памятных призов и возможности сэкономить при посещении некоторых аттракционов, магазинов и ресторанов.