Ирина Апексимова: Не боюсь рисковать

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В августе в Театре на Таганке состоялся премьерный показ спектакля «Вишневый сад. Комедия», главную роль в котором играет заслуженная артистка России Ирина Апексимова. Актриса рассказала «Вечерней Москве» о своем перфекционизме, силе характера и том, как театр дает шанс новым режиссерам.

— Ирина Викторовна, «Вишневый сад» для Таганки — это культовый спектакль. Новая постановка, ваша роль в ней и в театре — это часть работы по восстановлению единства Таганки?

— Начнем с того, что к воссоединению это никакого отношения не имеет. Мы с режиссером Юрием Муравицким действительно пошли по линии реанимации легендарных названий Театра на Таганке. Первой работой была «Le Тартюф. Комедия», а второй стал, соответственно, «Вишневый сад. Комедия». Его когда-то ставил на Таганке Анатолий Эфрос. С одной стороны, это стечение обстоятельств. Сказать, что я вообще не задумываюсь на эту тему, было бы лукавством. Я прекрасно понимаю все рассуждения по этому поводу. Это были два великих спектакля, один Любимова, другой Эфроса. И замахнуться на них — вызов. Но в конце концов выигрывает только тот, кто рискует. И я считаю, что в данном случае мы выигрываем. Потому что спектакли получились прекрасные.

— Этим летом вам было присвоено звание заслуженного артиста России. Что это значит для вас?

— Звание не имеет значения, только когда ты его не имеешь. Когда ты его получаешь, это очень приятно. Всё.

— Вам всегда удавались сильные и даже демонические персонажи. Роль Раневской — особенная? Вы привнесли в нее фирменную «чертовщинку»?

— Я привнесла ее не в роль Раневской, а, пожалуй, в совершенно нетипичную для меня Дездемону, которую я играю в спектакле «Отелло». Он тоже с недавних пор идет на Таганке. Существует понятие «актерское амплуа», и с этой точки зрения Дездемона — это совершенно не мой типаж и не моя история. Такое я не могла играть даже в юности. Тем более мне интересно было принять этот вызов в своем нынешнем, зрелом возрасте. И на этом фоне Любовь Раневская — для меня более традиционная, хотя и прекрасная и очень интересная роль.

— После Дездемоны вы признались, что продолжаете верить в идеального партнера в личной жизни.

— Да, я в это верю. Иначе, то есть без такой веры, жить невозможно.

— Какой он?

— Это вопрос для передач из серии «вся правда о…». А я не сторонница душевного эксгибиционизма такого рода. И не хотела бы делиться своим идеальным партнером. Это мое личное, и это я оставляю только для себя одной.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

— Сейчас время сильных женщин. «Стальная хватка в бархатной перчатке» — в театре и в личной жизни — это про вас?

— Запомните, время сильных женщин — всегда. И побеждают всегда сильные женщины. И сейчас время такое же, какое было и 100, и 200 лет тому назад. Побеждают вообще в принципе сильные люди. Вне зависимости от того, какие на них перчатки — бархатные или ежовые.

— Вы перфекционист. Требуете от близких столько же, сколько от себя?

— Столько же, сколько от себя, требую только от очень близких мне людей.

— Вы тоталитарный руководитель?

— Это надо узнать у тех, кем я руковожу. Я-то сама думаю, что хожу на мягких шелковых лапках, а что на самом деле — пусть скажут те, кто рядом.

— Практически вся звездная плеяда учеников Олега Табакова сейчас возглавляет театры. Вы среди них единственная женщина. Существует ли среди «учеников» конкуренция?

— Нет, конкуренции у нас, конечно, нет. По крайней мере, мне в это хотелось бы верить. Или она есть, но очень здоровая. Что касается моих непосредственных однокурсников — Владимира Машкова и Евгения Миронова, — то иногда я к ним обращаюсь за советом, иногда они ко мне. Мы держимся вместе и остаемся на связи.

Фото: Cергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Порой человек, занимающий высокие посты, в личной жизни предпочитает быть ведомым. Это ваш случай?

— Это абсолютного мой случай. Мне очень приятно, когда мною руководят дома. Хоть кто-нибудь руководит. (Смеется.)

— Как вы предпочитаете отдыхать? У вас есть дача?

— Я предпочитаю отдыхать хоть как-нибудь, когда это возможно! Любым возможным образом и способом! Но я не дачница, и дачи у меня нет — ни домов, ни вилл ни в России, ни за ее пределами я не имею! (Смеется.) Никакого летнего отдыха у меня не было. Сезон в этом году мы открыли раньше обычного — 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого. Начать сезон раньше мы решили с особым прицелом. Труппе необходимо подготовиться: на 30 сентября, в день рождения Юрия Любимова, у нас запланирована премьера спектакля «Земляничная поляна» по Ингмару Бергману.

— Какие еще премьеры ожидаются в новом сезоне?

— Зритель увидит новую постановку режиссера Марфы Горвиц «Урожай» по пьесе Павла Пряжко. Балетмейстером выступит Анна Абалихина. Кроме того, под Новый год в «Содружестве актеров Таганки» состоится премьера мюзикла «Онегин», неоднократного лауреата премии «Золотая маска» Алексея Франдетти.

— Вы продолжаете сниматься в кино? Какой бы фильм вы хотели снять или сняться в нем?

— Продолжаю сниматься в кино и делаю это с удовольствием. Мне всегда нравится смена деятельности. Сняться хотела бы в «Крестном отце».

Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

— Упускать нельзя — друзей или время?

— Время. Те, кто уходит, пускай уходят.

— Чем займетесь, если в шесть вечера в вашей квартире внезапно вырубят электричество вместе с интернетом?

— Конечно же, пойду гулять.

ДОСЬЕ

Ирина Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде. Позже переехала в Одессу. В 1986 году поступила в Школу-студию МХАТ, в Мастерскую Олега Табакова. С 1990 года служила в МХТ имени Чехова. Есть дочь, актриса Дарья Авратинская. С 2015 года возглавляет Театр на Таганке, а с декабря 2020 года еще и «Содружество актеров Таганки».

Родственница Ларисы Долиной

Несмотря на то что Ирина Апексимова родилась в Волгограде, часть своего детства она провела на Черном море в Одессе. Будущая актриса переехала туда в возрасте 13 лет вместе с мамой. Интересно, что Ирина Апексимова — кузина другой знаменитой российской артистки и одесситки — Ларисы Долиной.

Первая персона

Благодаря тому что в 2015 году Ирина Апексимова стала главой Театра на Таганке, а в 2020 году была назначена еще и руководителем «Содружества актеров Таганки», она де-факто и де-юре стала первой за четверть века персоной, объединившей под своим руководством этот легендарный московский театр.

Сыграла в Голливуде

Среди более чем 50 ролей актрисы, сыгранных ею в кино, есть и роль в голливудском фильме «Святой» 1997 года. На съемочной площадке этого фильма актриса работала с Вэлом Килмером («Схватка» и «Призрак и тьма») и Элизабет Шу («Назад в будущее — 2» и «Назад в будущее — 3»).

Маленькая Вера

Изначально главную роль в скандальном советском фильме конца 1980-х годов режиссера Василия Пичула «Маленькая Вера» должна была играть Ирина Апексимова.

Росла пацанкой

В подростковом возрасте Ирина была настоящей оторвой. Она предпочитала проводить время в компании мальчишек и вместе с ними участвовала в дворовых забавах. Приходилось даже драться с учениками из других школ. В классе она принципиально не хотела быть примерной ученицей, считая, что учиться на отлично — позорно для настоящего пацана.

Болельщица

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Ирина Викторовна проявила себя как страстная болельщица. Однажды она выложила в «Инстаграм» свое фото, на котором она была одета в футбольную форму российской сборной. Правда, шарф, который актриса повязала на голову, оказался от Федерации хоккея России. Что и отметил в комментариях ее друг Гоша Куценко.