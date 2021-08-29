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Фильмы по Булгакову: кино было важной частью творческой жизни писателя

Анастасия Павлова

Общество
Фильмы по Булгакову: кино было важной частью творческой жизни писателя
Сотрудник музея Иван Назаров на фоне афиши кинокартины по инсценировке Булгакова «Мертвые души»

В Доме-музее Михаила Афанасьевича Булгакова открылась выставка «Впервые на экране: афиши к фильмам по М. А. Булгакову».

Фильмы по произведениям Булгакова кому-то нравятся, кому-то — нет. В любом случае большинство зрителей они не оставляют равнодушными.

Разные истории, комические, загадочные, иногда почти легендарные, скрываются за каждой афишей-экспонатом. Каждая — редкость, ведь в советские годы афиши делались только для проката кинофильмов художниками кинотеатров. По произведениям Булгакова было снято всего три фильма. Одна из первых афиш, которая встречается посетителям выставки и неизменно вызывает улыбку, представляет фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для этого фильма Булгаков выступил как автор оригинальной пьесы. При жизни автора она даже не была напечатана, а спустя 30 лет появилась на экранах и надолго получила любовь зрителя.

Фильмы по Булгакову: кино было важной частью творческой жизни писателяДмитрий Зуев, старший научный сотрудник

Но кино как будто всегда было неотъемлемой частью творческой жизни писателя, поэтому тремя афишами выставка не ограничивается. Появляются здесь и «Мертвые души» — кинофильм по спектаклю, инсценировку для которого (а затем уже киносценарий) создал Булгаков. 30-е годы ознаменованы работой писателя с адаптацией гоголевских произведений для кино, но судьба их была печальна. Съемки «Необычайного происшествия, или Ревизора» начались, появилось несколько пробных эпизодов, но фильм так и не вышел, а пленка была утеряна или, возможно, даже уничтожена.

— Вообще Булгаков — человек, который принимал участие в различных формах работы в кино, даже, скажем так, редактировал титры для кинофильма «Восстание рыбаков», — рассказывает Иван Назаров, заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея. — Сохранились воспоминания современников о том, как Булгаков в шуточной форме предлагал различные сценарии для киностудий. Однажды он высказал идею фильма о пожаре в зоопарке. Обещали перезвонить, но не перезвонили.

Фильмы, снятые по мотивам произведений Булгакова, часто не остаются без вкраплений. «Мастер и Маргарита» Юрия Кара, например, получил эпизод из ранних редакций романа, в котором Воланд просит Ивана Бездомного растоптать нарисованный на земле лик Христа. Сам Булгаков от этой сцены отказался.

Но нам можно увидеть, как в фильме 1994 года мессир в исполнении Валентина Гафта рисует на песке.

О многом можно узнать, посетив выставку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Зуев, старший научный сотрудник дома-музея М. А. Булгакова:

— «Бег» А. Алова и В. Наумова. Было решено добавить несколько эпизодов, которых не было в оригинальной пьесе. Примечательна сцена, в которой несколько белых офицеров собирались совершить коллективный акт суицида, прежде вызвав гробовщика. С согласия Булгакова сцена была сохранена, но сам писатель добавил деталь — гробовщик должен был провести пальцем по щеке одного из офицеров и сказать: «Они ж небритые, побриться надо, а то потом…сложно будет».

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