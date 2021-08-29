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Туристический слет сдружил многодетные семьи из разных округов города

Рената Лебедева

Общество
Туристический слет сдружил многодетные семьи из разных округов города
Команда «Солнце» — одна из победительниц турслета. Дмитрий Бурхетьев, Виктория Панафидина, Виктория Бурхетьева, Владимир Панафидин, Мария Бурхетьева (в верхнем ряду слева направо), Ольга Бурхетьева, Тимофей Панафидин, Татьяна и Александра Бурхетьевы (средний ряд слева направо), Дмитрий и Макар Панафидины (сидят) / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В выходные, 28 и 29 августа, в столице состоялся ежегодный туристический слет многодетных семей. Участники мероприятия пообщались с корреспондентом «Вечерней Москвы» и поделились своими впечатлениями.

Турслет многодетных семей проводится в Москве уже в седьмой раз, и число его участников с каждым годом неуклонно растет, как и ширится программа мероприятия. Главное событие, конечно, спортивные состязания, в которых члены дружных семей преодолевают различные препятствия, показывая слаженную командную работу.

Кстати, этот туристический слет проводится при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения, а непосредственным его организатором является региональная организация «Объединение многодетных семей города Москвы».

— В нашем объединении 45 тысяч многодетных семей, и мы всегда проводим с их участием разные тематические мероприятия. Ежегодный турслет рассматриваем не просто как возможность вместе позаниматься спортом, но и подружить эти семьи, познакомить их, — говорит глава «Объединения многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

В этом году соревнования традиционно прошли в природно-историческом парке «Измайлово» на Оленьем пруду. Дело в том, что в этом месте немало зеленых склонов, что делает его оптимальным для проведения разнообразных эстафет. А если еще добавить к этому теплую, солнечную погоду, то день для хороших спортивных стартов выдался, можно считать, идеальным.

Кстати, расчет на то, что спорт поможет сдружить семьи, себя оправдал. Например, семья Бурхетьевых из Северо-Восточного административного округа (СВАО) столицы объединилась в одну команду «Солнце» с многодетной мамой Викторией Панафидиной и ее сыновьями и с успехом прошла одно из испытаний — спуск с небольшой возвышенности с помощью одной веревки.

— Мы очень ценим такие мероприятия, стараемся в них всегда участвовать. Это хороший, активный отдых, — говорит глава семьи Бурхетьевых Дмитрий.

Кроме спортивных состязаний, были и творческие. Например, на лучшую частушку. А учитывая, что в мероприятии принимали участие 11 команд, в каждой из которых не менее десяти человек, то шума и веселья было предостаточно.

По итогам соревнования почетное первое место заняла команда «Северный ветер» из Северного округа столицы, второе — «Пираты 21 века» с юго-востока, а третье — «Солнце» из СВАО. Их наградили медалями и подарками от организаторов турслета.

К СВЕДЕНИЮ

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» оказывает помощь в адресной поддержке многодетных семей Москвы. Координаторы каждого района проводят личные приемы, а программы организации насыщены культурными, творческими и досуговыми мероприятиями для детей разных возрастов и их родителей.

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