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Очистные сооружения улучшают экологию

Алексей Хорошилов

Общество
Очистные сооружения улучшают экологию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 27 августа, «Вечерняя Москва» побывала на новых очистных сооружениях в поселении Киевский. Вода здесь после всех фильтров становится прозрачнее, чем в реке.

До лета этого года поселение Киевский не имело собственных очистных сооружений. Была здесь только насосная станция, которая перекачивала сточные воды по напорным трубопроводам на очистные в Наро-Фоминске. Чтобы оптимизировать схему водоотведения поселения, было принято решение построить в Киевском собственные сооружения.

— Эти сооружения имеют проектную производительность шесть тысяч кубических метров в сутки, что обеспечивает надежное канализование поселения Киевский и железнодорожного узла Бекасово, — отметил главный технолог управления канализации АО «Мосводоканал» Николай Белов.

На новых очистных сооружениях используется отечественное оборудование, произведенное в Троицке. Николай Белов подчеркивает, что оно ничуть не уступает по своим характеристикам импортному.

Технология очистки воды применяется классическая, уже зарекомендовавшая себя за годы применения.

— Первая стадия — это механическая очистка. Вода процеживается на решетках, песок оседает в песколовках, — описывает технологию Николай Белов.

Все процессы, которые связаны с первичной очисткой поступающей воды, производятся в закрытом помещении. Вентиляция очищается с помощью специальных фильтров, поэтому ни в Киевском, ни на самой площадке очистных сооружений не чувствуется никаких неприятных запахов.

— Далее вода направляется на биологическую очистку по самым современным технологиям. Удаляются не только органические соединения, но также азот и фосфор, поскольку эти вещества вызывают цветение водоемов, — рассказывает Белов.

Биологическая очистка носит такое название, потому что ее метод заключается в использовании активного ила, содержащего определенные микроорганизмы. Именно они помогают нейтрализовать химические соединения.

Удалять вызывающие цветение воды соединения важно, поскольку в итоге очищенная вода попадает в реку Детку. Фактически вода, поступающая из очистных сооружений, получается чище, чем в самой реке. Можно сказать, что в какой-то мере Мосводоканал попутно занимается улучшением экологического состояния водоема.

Перед тем как спустить воду, она проходит дополнительную очистку на микрофильтрах и обеззараживание ультрафиолетом.

Новый объект в поселении Киевский построен в рамках масштабной программы реконструкции очистных сооружений. С 2012 года Мосводоканал проводит в Троицком и Новомосковском округах масштабные работы по обновлению системы водоснабжения и водоотведения. Рассчитана программа до 2025 года. К этой дате все очистные сооружения в Новой Москве получат новейшие технологии очистки и системы ультрафиолетового обеззараживания воды. Это позитивно скажется как на качестве жизни в поселениях,

СПРАВКА

Сегодня в рамках программы реконструкции очистных сооружений обновлено уже 8 локальных объектов, не считая нового в поселении Киевский. Еще 4 сооружения будут реконструированы по такой же схеме. Из строя выведены 3 устаревших комплекса, на их месте возвели современные насосные станции.

Очистные сооружения улучшают экологию
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