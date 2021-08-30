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Россиян предупредили о дефиците автомобильных шин

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Россиян предупредили о дефиците автомобильных шин
Фото: Вечерняя Москва

Российские автовладельцы в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом шин для автомобилей и мототехники. На некоторые марки мотоциклов резину уже сложно найти. Кроме того, покрышки не только станет сложнее найти, но и заплатить за них придется больше, чем обычно. Поэтому тем, кому нужно поменять зимнюю резину в этом году, искать подходящие колеса лучше в ближайшее время. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты в автомобильной отрасли.

О том, что россияне совсем скоро столкнутся с дефицитом шин на автомобильный транспорт, предупредил автоэксперт Константин Лигачев. При этом, по его словам, на мототехнику найти резину сложно уже сейчас.

— На некоторые модели мотоциклов уже просто нереально найти колеса, — сказал собеседник «ВМ».

Дефицит возникает из-за того, что в период пандемии встали некоторые заводы-производители шин, объяснил Лигачев. При этом сейчас многие предприятия еще или не выпускают изделия, или производят их в ограниченном количестве. А последнее еще и влияет на цену резины — она растет. Поэтому эксперт посоветовал автомобилистам поторопиться с покупкой новых покрышек, если это требуется. Крайний срок — до первых заморозков.

— Пойдет сезон, поэтому все пытаются купить сейчас, да и подорожание происходит. Октябрь–ноябрь, главное — не в последнюю секунду, потому что может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет, — сказал Лигачев.

С его мнением согласился и вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он рассказал, что о дефиците шин говорить пока рано, но исключить его нельзя. А вот повышения цен ожидать приходится. И не просто по причине пандемии. Коронавирус затронул многие сферы, из-за которых складывается стоимость изделий.

— Хотя шины производятся в том числе из вторичных ресурсов. Поэтому посмотрим, как это будет. Много резины производится у нас. Логистика мировая нарушена, наша в меньшей степени, — сказал собеседник «ВМ».

Хайцеэр подчеркнул, что на стоимость влияет инфляция, в том числе на мировом уровне. Это тоже одна из причин роста цен. Кроме того, подорожали все перевозки, контейнеры для нее, а также топливо, сырье и нефтепродукты.

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