Сергей Собянин: Молодые режиссеры получат гранты

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и известный российский кинорежиссер Владимир Хотиненко на встрече с кинематографистами, во время которой обсуждались вопросы поддержки отрасли со стороны городских властей / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В пятницу, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими кинематографистами, принял участие в Российской креативной неделе и посетил торжественный вечер по случаю 10-летия центров госуслуг.

День российского кино отмечался 27 августа. В честь праздника мэр Москвы провел встречу с представителями киноиндустрии и обсудил вопросы поддержки отрасли со стороны городских властей.

Поддержим киноиндустрию

Глава города считает, что слова «Москва» и «кино» стали почти синонимами, потому что 90 процентов российских фильмов снимается в столице. При этом, отметил Сергей Собянин, индустрия нуждается в смелых и креативных решениях молодых режиссеров.

— Я надеюсь, что у российского, в том числе московского кино большое будущее. Я в это верю, потому что это не просто какая-то эксклюзивная ниша, а уже серьезная отрасль экономики, которая хорошо развивается, — подчеркнул глава города.

Чтобы поддержать молодых кинорежиссеров, столичные власти приняли решение ввести поощрительные гранты. Это поможет стимулировать студентов в своих дипломных работах популяризовать общественные пространства, историческую и культурную самобытность столицы, архитектуру города.

— Все города мира так или иначе стараются, чтобы кино снималось на их территории. Это хорошая реклама, привлечение туристов и развитие креативной индустрии — модное направление, но не только модное, но и содержательное с точки зрения экономики, — считает Сергей Собянин.

Помимо этого на базе одного из кинотеатров городской сети «Москино» будут организованы регулярные показы дипломных работ начинающих режиссеров, благодаря которым они смогут получить живые отклики зрителей на свои работы.

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Лидер креативных городов

Российская креативная неделя проходила в столичном Парк культуры и отдыха имени Горького с 26 по 29 августа. Накануне выходных ее посетил мэр Москвы. В своем выступлении он отметил, что креативная отрасль — это, скорее, не сфера деятельности, а образ мышления, жизненные установки.

— Каждый на своем месте должен сделать что-то такое, что до него не делали. И сделать это так, чтобы это было интересно всем, продвинуть свое направление, свое предприятие на шаг вперед, — отметил Сергей Собянин. — Синергия огромного количества людей, инфраструктуры и городской среды, конечно, дает нам потенциал и уверенность, что Москва будет одним из креативных лидеров мира.

К креативным индустриям обычно относят такие направления экономики, как арт- индустрия, фотография, реклама, ювелирное дело, исполнительское искусство, по лиграфия, издательская деятельность, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии, разработка программного обеспечения и другие. По словам главы города, люди этих профессий активно участвуют в жизни города, помогая делать его лучше.

— У нас сегодня пять или шесть креативных технопарков, очень неплохих, интересных, которые огромное количество москвичей посещает, — сказал он, добавив, что город готов создавать новые возможности для развития дизайна, искусства и кино.

Десять лет рядом с жителями

Также Сергей Собянин посетил торжественный вечер в честь 10-летия центров госуслуг. Мэр поздравил сотрудников «Моих документов» и поблагодарил их за работу, в том числе во время пандемии.

— Спасибо за то, что пошли в кол-центры для того, чтобы разговаривать и помогать москвичам, что вместе с соцработниками приносили продукты, медикаменты тем, кто соблюдал режим самоизоляции, что рисковали жизнью и были в больницах рядом с врачами, — сказал глава города.

ЦИФРА

30 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва» за две недели. Провести обследование можно будет до конца сентября.

КСТАТИ

Фестиваль «Цветочный джем» пройдет в Москве с 1 сентября по 1 октября. В интервью телеканалу «Россия 1» Сергей Собянин сообщил, что на городских площадках представят композиции из растений, созданные дизайнерами. Также можно будет попробовать десерты и блюда по авторским рецептам.