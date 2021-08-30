Мелодии под знаменами: фестиваль «Спасская башня» запомнится зрителям зрелищными выступлениями военных оркестров и мировых звезд

Братья-близнецы Владимир (слева) и Сергей Устюжанины впервые приехали в Москву. Молодые люди выступят на музыкальном фестивале «Спасская башня» в составе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На Красной площади состоялось торжественное открытие XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он продлится до 5 сентября.

С самого утра у стен Кремля не протолкнуться. Здесь, около Могилы Неизвестного Солдата, собрались официальные лица и представители всех оркестров — участников «Спасской башни». Они возложили цветы к мемориалу в честь открытия грандиозного военно-музыкального фестиваля.

До вечернего представления остается несколько часов. В это время на конном манеже Красной площади провели детские соревнования по джигитовке. Победителем в младшей возрастной группе стала восьмилетняя москвичка Анастасия Тимохина. Девочка занимается в Кремлевской школе верховой езды.

— Я занимаюсь конным спортом два года. Сегодня, чтобы победить, я выполняла сложные элементы, и все получилось, — сказала девочка, держа в руках заветную награду.

Пока на манеже выступали всадники, последнюю репетицию проводили музыканты. В ней поучаствовали близнецы Сергей и Владимир Устюжанины. Они впервые приехали в Москву, чтобы выступить в составе оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

— Фестиваль поражает размахом. Особенно когда в финале над храмом Василия Блаженного начинает греметь салют, — отметил Сергей.

Еще один участник фестиваля — курсант четвертого курса военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны России Дмитрий Бородин. Для него эта «Спасская башня» уже пятая.

— Я бывал на многих международных фестивалях, но со «Спасской башней» они не сравнятся. Такой эмоциональной отдачи нет больше нигде. Иностранцы тоже это заметили, — сказал Дмитрий.

Братья-близнецы Владимир (слева) и Сергей Устюжанины впервые приехали в Москву. Молодые люди выступят на музыкальном фестивале «Спасская башня» в составе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Куранты оповещают о начале шоу. На брусчатке появляется Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля и рота специального караула Президентского полка. Военные музыканты в белоснежных костюмах перемещаются по площади, будто игрушечные солдатики. Они перестраиваются в звезду, сердце, скрипичный ключ...

— Фестиваль получился очень интересным. Выступили два коллектива из Катара, оркестры из Мексики, Греции, Белоруссии... Россию представили почти все силовые ведомства, где есть оркестры. Выступили и любимцы зрителей — суворовцы училища Халилова. Всего — 22 оркестра, — сказал музыкальный руководитель фестиваля Тимофей Маякин.

В этом году зарубежных коллективов меньше, чем обычно. За пару дней до открытия в ансамбле из Габона несколько человек заразились коронавирусом. Делегация не смогла приехать. Из-за пандемии не состоялось выступление музыкантов из Франции, Австрии и Швейцарии.

Представления проходят с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Каждое шоу завершается грандиозным салютом.

ИСТОРИЯ

Фестиваль «Спасская башня» проводят с 2007 года. Тогда в нем приняли участие 32 музыкальных коллектива: 22 иностранных и 10 российских. Среди них — 16 оркестров волынщиков. Каждый год на фестиваль приезжали новые артисты. В 2013 году там выступили шесть хоров, в 2014-м — четыре фольклорных коллектива. За время проведения фестиваля зрители увидели более 160 оркестров из 54 стран. Сегодня «Спасская башня» — один из известнейших фестивалей мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Смирнов, руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня»:

— В нашем опыте организации подобного мероприятия еще не было. Действительно, ситуация в этом году уникальная и требует чрезвычайных мер. Для нас нет ничего важнее, чем обеспечить безопасность всех: и гостей, и участников, и персонала. Поэтому просим отнестись с пониманием к QR-кодам, маскам, социальной дистанции и измерению температуры. Это единственный выход из ситуации. Но мы смогли провести фестиваль. В нем примут участие народная артистка России Тамара Гвердцители, 1 сентября выступит хор Турецкого, а 4 и 5 сентября — Тилль Линдеманн.