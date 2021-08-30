Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мелодии под знаменами: фестиваль «Спасская башня» запомнится зрителям зрелищными выступлениями военных оркестров и мировых звезд

Юлия Панова

Общество
Мелодии под знаменами: фестиваль «Спасская башня» запомнится зрителям зрелищными выступлениями военных оркестров и мировых звезд
Братья-близнецы Владимир (слева) и Сергей Устюжанины впервые приехали в Москву. Молодые люди выступят на музыкальном фестивале «Спасская башня» в составе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На Красной площади состоялось торжественное открытие XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он продлится до 5 сентября.

С самого утра у стен Кремля не протолкнуться. Здесь, около Могилы Неизвестного Солдата, собрались официальные лица и представители всех оркестров — участников «Спасской башни». Они возложили цветы к мемориалу в честь открытия грандиозного военно-музыкального фестиваля.

До вечернего представления остается несколько часов. В это время на конном манеже Красной площади провели детские соревнования по джигитовке. Победителем в младшей возрастной группе стала восьмилетняя москвичка Анастасия Тимохина. Девочка занимается в Кремлевской школе верховой езды.

— Я занимаюсь конным спортом два года. Сегодня, чтобы победить, я выполняла сложные элементы, и все получилось, — сказала девочка, держа в руках заветную награду.

Пока на манеже выступали всадники, последнюю репетицию проводили музыканты. В ней поучаствовали близнецы Сергей и Владимир Устюжанины. Они впервые приехали в Москву, чтобы выступить в составе оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

— Фестиваль поражает размахом. Особенно когда в финале над храмом Василия Блаженного начинает греметь салют, — отметил Сергей.

Еще один участник фестиваля — курсант четвертого курса военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны России Дмитрий Бородин. Для него эта «Спасская башня» уже пятая.

— Я бывал на многих международных фестивалях, но со «Спасской башней» они не сравнятся. Такой эмоциональной отдачи нет больше нигде. Иностранцы тоже это заметили, — сказал Дмитрий.

Мелодии под знаменами: фестиваль «Спасская башня» запомнится зрителям зрелищными выступлениями военных оркестров и мировых звездБратья-близнецы Владимир (слева) и Сергей Устюжанины впервые приехали в Москву. Молодые люди выступят на музыкальном фестивале «Спасская башня» в составе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Куранты оповещают о начале шоу. На брусчатке появляется Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля и рота специального караула Президентского полка. Военные музыканты в белоснежных костюмах перемещаются по площади, будто игрушечные солдатики. Они перестраиваются в звезду, сердце, скрипичный ключ...

— Фестиваль получился очень интересным. Выступили два коллектива из Катара, оркестры из Мексики, Греции, Белоруссии... Россию представили почти все силовые ведомства, где есть оркестры. Выступили и любимцы зрителей — суворовцы училища Халилова. Всего — 22 оркестра, — сказал музыкальный руководитель фестиваля Тимофей Маякин.

В этом году зарубежных коллективов меньше, чем обычно. За пару дней до открытия в ансамбле из Габона несколько человек заразились коронавирусом. Делегация не смогла приехать. Из-за пандемии не состоялось выступление музыкантов из Франции, Австрии и Швейцарии.

Представления проходят с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Каждое шоу завершается грандиозным салютом.

ИСТОРИЯ

Фестиваль «Спасская башня» проводят с 2007 года. Тогда в нем приняли участие 32 музыкальных коллектива: 22 иностранных и 10 российских. Среди них — 16 оркестров волынщиков. Каждый год на фестиваль приезжали новые артисты. В 2013 году там выступили шесть хоров, в 2014-м — четыре фольклорных коллектива. За время проведения фестиваля зрители увидели более 160 оркестров из 54 стран. Сегодня «Спасская башня» — один из известнейших фестивалей мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Смирнов, руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня»:

— В нашем опыте организации подобного мероприятия еще не было. Действительно, ситуация в этом году уникальная и требует чрезвычайных мер. Для нас нет ничего важнее, чем обеспечить безопасность всех: и гостей, и участников, и персонала. Поэтому просим отнестись с пониманием к QR-кодам, маскам, социальной дистанции и измерению температуры. Это единственный выход из ситуации. Но мы смогли провести фестиваль. В нем примут участие народная артистка России Тамара Гвердцители, 1 сентября выступит хор Турецкого, а 4 и 5 сентября — Тилль Линдеманн.

Читайте также:
Красная площадьСпасская башнямероприятия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте