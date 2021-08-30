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Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ — выгодные условия на 2021–2022 учебный год

Полина Французова

Общество
Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ — выгодные условия на 2021–2022 учебный год
Фото: Chris Schippers / Pexels

Дорогие друзья!

Продолжается набор на 2021–2022 учебный год.

Занятия проводятся в очной и дистанционной форме обучения!

Стоимость одного академического часа занятий — от 500 рублей.

ЯЗЫКИ: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, нидерландский, финский, норвежский, шведский, греческий, чешский, польский, сербский, японский, китайский, арабский, турецкий и др.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

• 5–11-й классы традиционное обучение (1–3 года);

• 9-й класс подготовка к сдаче ОГЭ;

• 10–11-й классы подготовка к сдаче ЕГЭ;

• подготовка к международным экзаменам FCE, TOEFL, IELTS, CAE, CPE, BEC (английский язык), DELF, DALF (французский язык), ZMP (немецкий язык), D.E.L.E. (испанский язык).

Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ — выгодные условия на 2021–2022 учебный годФото автора

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ:

• Традиционное обучение (1 год);

• Интенсив — ускоренное обучение (1–3 месяца).

Специальные группы: группы выходного дня — четыре часа в субботу или воскресенье, мини-группы, юридический английский, индивидуальное обучение, русский язык как иностранный, занятия в группах, мини-группах и индивидуально, корпоративное обучение, занятия онлайн в системах ZOOM, Skype, Webinar (индивидуальные и групповые занятия).

Постоянно проводится очное тестирование в офисе по адресу метро «Кропоткинская», ул. Остоженка, 10 (офис 309), а также тестирование онлайн.

Режим работы офиса: понедельник — пятница с 11:00 до 20:00.

Более подробная информация по телефонам (495) 76-76-408; (495) 637-75-62; (495) 637-52-48 и на сайте kursydipacademy.com.

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