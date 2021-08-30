Защитить мебель и ковры от когтей любимой кошки помогут безопасные средства зоогигиены с запахами лимона и корицы

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Ведущие эксперты в сфере ухода за домашними животными от компаний «Бетховен» и «Валта» ответили на вопросы зрителей «Вечерки ТВ» о том, как правильно заботиться о питомцах в разных ситуациях. Самые полезные рекомендации продолжаем публиковать в нашей рубрике.

«Недавно взяли котенка. Как его отучить драть обои и ковер? Есть ли какие-то специальные средства, например, запахи, которые сделают поверхности квартиры менее привлекательной для кошачьих коготков?»

Из бытовых зоогигиенических средств стоит обратить внимание на спрей Nature’s Miracle Just For Cats Pet Block Repellent Spray. Он выполняет функцию «корректора поведения». Спрей специально разработан для того, чтобы сократить время воспитания и отучить животное от нахождения в запрещенных местах: в хозяйской постели, на мебели, на полках с одеждой. Формула содержит натуральные репелленты (масла лимона и корицы), запах которых инстинктивно не нравится животным, и они предпочитают обходить обработанные спреем места стороной. Средство можно использовать как дома, так и на улице.

Кроме того, в зоомагазинах сети «Бетховен» можно приобрести отпугивающий спрей против царапанья Nature’s Miracle Scratching Deterrent Spray. Средство помогает отучить питомца точить когти о мебель и предметы. Дело в том, что, царапая вещи, кошка оставляет на них секрет подушечек лап, помечая тем самым свою территорию. Концентрированная формула продолжительного действия нейтрализует этот секрет и препятствует повторному царапанью предмета. Средство против царапанья безопасно для использования вблизи детей и животных и может применяться на мебели, коврах, шторах или других местах, где кошка точит свои когти.

Также некоторые кошки любят оставлять на поверхности мебели или стен не только следы когтей, но и специфические метки. Современная бытовая химия предлагает решение и в этом случае. Например, спрей Nature’s Miracle No More Marking «Уничтожитель запахов и пятен против повторных меток» в удобном объеме 709 мл уничтожает старые, глубоко въевшиеся пятна и неприятные запахи, а также отучает вашего питомца повторно пачкать обработанное средством место.

Также советуем познакомиться со статьей «Как отучить кошку драть обои и мебель?» на информационном портале «Хвост Ньюс».

«Племянница уговаривает подарить кролика, посоветуйте, пожалуйста, породу»

Выбор породы кролика во многом обусловлен эстетическими предпочтениями будущих владельцев. Кто-то любит более экзотические породы длинношерстных кроликов. Например, ангорский лев или ангорский карликовый кролик обладают красивой густой шерстью, длина которой достигает 20 сантиметров. Другие люди любят абсолютно белоснежных гермелинов или очаровательных пятнистых карликовых бабочек. Максимальные рекорды по продолжительности жизни зафиксированы среди вислоухих пород. Например, средняя продолжительность жизни карликовых баранов составляет 10 лет, а при хорошей наследственности и правильном уходе некоторые кролики живут до 15 лет. Всегда спрашивайте у заводчика, какая средняя продолжительность жизни животных в его линиях, и ориентируйтесь на эту информацию. Подробнее об уходе за декоративными кроликами читайте подборку статей на информационном портале «Хвост Ньюс».

Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен» и на сайте bethowen.ru.

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