Как волонтеры помогают сотрудникам московского приюта искать животным ответственных хозяев

Волонтер Мария Тютенкова выводит на прогулку собаку Калифорнию, которая живет в приюте для безнадзорных животных в Зеленограде / Фото: Олег Лапшов / Департамент ЖКХ

В среду, 1 сентября, в ветклиниках столицы начнется акция по чипированию домашних животных. Если такое животное потеряется и попадет в приют, его чип можно будет считать — и найти в базе данных информацию о его владельце. Как содержат животных в подобных приютах, узнала «Вечерняя Москва», побывав вместе с волонтерами в одном из учреждений.

Территория приюта «Зеленоградский » на Фирсановском шоссе общей площадью 0,7 гектара разделилась на два мира. В одном из них, мурчащем и мягком, под умиротворяющую классическую музыку «растекаются» две сотни кошек. В другом, хаотичном и громком, поселились около 900 собак.

Мария Тютенкова работает в Московской объединенной энергетической компании. В 2017 году в компании был создан Совет молодых специалистов. Волонтеры этой организации вместе с активистами Молодежного совета столичного Департамента ЖКХ часто бывают в этом приюте.

— Мы принимаем участие в различных благотворительных акциях, помогая безнадзорным животным, — говорит Тютенкова. — Сегодня мы играли с котятами и гуляли с собаками.

Проводником для молодых активистов в кошачьем мире стала работница по уходу за животными Евгения Аницой. Все местные Пушистики, Васьки и Мурзики любят Евгению, и она каждого «знает в лицо».

— Когда я прихожу на работу, кошки устраивают мне максимально бурную встречу, — улыбается Евгения. — Надо либо зайти к каждому и поздороваться, либо проскользнуть, чтобы никто не увидел.

Фото: Олег Лапшов / Департамент ЖКХ

Женщина считает, что у кошек не бывает плохого характера. Однако некоторые из них боятся людей. Если у котенка не было положительного контакта с человеком, убедить, что люди не зло, становится очень сложно.

— Чтобы социализировать котов, требуется немало усилий волонтеров и работников, — уверена Евгения.

Проводника в собачьем мире Наталью Хохлову, кажется, ничуть не смущает оглушительный лай подопечных вокруг. Тон собачьих «разговоров» меняется в зависимости от ситуации, поясняет женщина. Если к собакам идут «свои», лай радостный. Если подходят незнакомцы, все начинают «кричать » вразнобой.

— Все собаки разные, — объясняет Хохлова. — Есть контактные, а бывают очень осторожные.

Всех пристроить нельзя — кому-то в приюте лучше. Кошек и собак перед «заселением » в приют помещают в изолятор на 30 дней. Там их осматривает ветеринар, проводит профилактику противопаразитными и противоглистными препаратами. Если медпоказатели позволяют, животных сразу же стерилизуют и чипируют.

Изоляторы должны быть в каждом приюте. В Некрасовке он появился благодаря стараниям активной молодежи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Торсунов, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы:

— Сегодня в Москве работают 13 городских приютов для животных. С 2010 года более 28 тысяч животных из приютов нашли новый дом. Только в этом году новый дом уже обрели 1706 собак и 387 кошек, это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие из них полностью готовы стать домашними. Они доброжелательны к людям, социализированы, здоровы и привиты.