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Как волонтеры помогают сотрудникам московского приюта искать животным ответственных хозяев

Никита Бессарабов

Общество
Как волонтеры помогают сотрудникам московского приюта искать животным ответственных хозяев
Волонтер Мария Тютенкова выводит на прогулку собаку Калифорнию, которая живет в приюте для безнадзорных животных в Зеленограде / Фото: Олег Лапшов / Департамент ЖКХ

В среду, 1 сентября, в ветклиниках столицы начнется акция по чипированию домашних животных. Если такое животное потеряется и попадет в приют, его чип можно будет считать — и найти в базе данных информацию о его владельце. Как содержат животных в подобных приютах, узнала «Вечерняя Москва», побывав вместе с волонтерами в одном из учреждений.

Территория приюта «Зеленоградский » на Фирсановском шоссе общей площадью 0,7 гектара разделилась на два мира. В одном из них, мурчащем и мягком, под умиротворяющую классическую музыку «растекаются» две сотни кошек. В другом, хаотичном и громком, поселились около 900 собак.

Мария Тютенкова работает в Московской объединенной энергетической компании. В 2017 году в компании был создан Совет молодых специалистов. Волонтеры этой организации вместе с активистами Молодежного совета столичного Департамента ЖКХ часто бывают в этом приюте.

— Мы принимаем участие в различных благотворительных акциях, помогая безнадзорным животным, — говорит Тютенкова. — Сегодня мы играли с котятами и гуляли с собаками.

Проводником для молодых активистов в кошачьем мире стала работница по уходу за животными Евгения Аницой. Все местные Пушистики, Васьки и Мурзики любят Евгению, и она каждого «знает в лицо».

— Когда я прихожу на работу, кошки устраивают мне максимально бурную встречу, — улыбается Евгения. — Надо либо зайти к каждому и поздороваться, либо проскользнуть, чтобы никто не увидел.

Как волонтеры помогают сотрудникам московского приюта искать животным ответственных хозяев Фото: Олег Лапшов / Департамент ЖКХ

Женщина считает, что у кошек не бывает плохого характера. Однако некоторые из них боятся людей. Если у котенка не было положительного контакта с человеком, убедить, что люди не зло, становится очень сложно.

— Чтобы социализировать котов, требуется немало усилий волонтеров и работников, — уверена Евгения.

Проводника в собачьем мире Наталью Хохлову, кажется, ничуть не смущает оглушительный лай подопечных вокруг. Тон собачьих «разговоров» меняется в зависимости от ситуации, поясняет женщина. Если к собакам идут «свои», лай радостный. Если подходят незнакомцы, все начинают «кричать » вразнобой.

— Все собаки разные, — объясняет Хохлова. — Есть контактные, а бывают очень осторожные.

Всех пристроить нельзя — кому-то в приюте лучше. Кошек и собак перед «заселением » в приют помещают в изолятор на 30 дней. Там их осматривает ветеринар, проводит профилактику противопаразитными и противоглистными препаратами. Если медпоказатели позволяют, животных сразу же стерилизуют и чипируют.

Изоляторы должны быть в каждом приюте. В Некрасовке он появился благодаря стараниям активной молодежи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Торсунов, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы:

— Сегодня в Москве работают 13 городских приютов для животных. С 2010 года более 28 тысяч животных из приютов нашли новый дом. Только в этом году новый дом уже обрели 1706 собак и 387 кошек, это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня в приютах живут около 17 тысяч собак и кошек. Многие из них полностью готовы стать домашними. Они доброжелательны к людям, социализированы, здоровы и привиты.

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