Пушкинская карта распахнула молодежи двери мира искусства

Авторы рекламной концепции «Пушкинской карты» Андрей Баранов (слева), Дарья Гуськова и Мария Тихонина (справа) с актером Александром Петровым на презентации проекта в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В понедельник, 30 августа, в столице презентовали «Пушкинскую карту». Это банковская карта для молодежи с 3 тысячами рублей на счету. Их можно потратить на посещение галерей, театров и музеев.

Увидеть легендарный балет «Щелкунчик» на сцене Большого театра — мечта десятиклассника Андрея Баранова.

— Это прекрасное произведение Петра Чайковского. Оно меня вдохновляет. Я так хочу вживую увидеть хореографию, услышать знаменитую музыку в исполнении оркестра, — рассказывает Андрей.

В руках он держит «Пушкинскую карту», точнее, ее рекламный макет. Свой собственный «пропуск» в мир балета он оформит завтра утром и обязательно осуществит свою мечту.

Андрей Баранов — не просто один из первых пользователей «Пушкинской карты». Вместе с 12 другими столичными школьниками он принимал участие в разработке ее рекламной концепции. Ребята активно проявили себя на всероссийских конкурсах «Большая перемена» и «Твой ход», поэтому их пригласили в проект как экспертов. В течение лета они работали в креативном кампусе Автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Они предлагали слоганы и дизайн карты. В результате лицом карты выбрали Пушкина. «Солнце русской поэзии» — яркий, запоминающийся бренд. К слову, у великого писателя теперь есть свой аккаунт в соцсетях, где будут проводиться интересные розыгрыши и познавательные уроки.

— Целевая аудитория карты — молодежь от 14 до 22 лет. Понять, что нужно нашим ровесникам, несложно. Да, было трудно реализовать все идеи. Но мы смогли. Получился продукт, которым все остались довольны, — добавила десятиклассница Мария Тихонина.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Оформить «Пушкинскую карту » можно с 31 августа. Для этого нужно скачать приложение «Госуслуги.Культура» или обратиться в любое отделение «Почта Банка». У каждого обладателя на счету будет 3 тысячи рублей. Деньги можно тратить на посещение учреждений культуры.

— Эта карта важна для современного молодого человека, — отметила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак. — В нашем музее в разные дни бывают около 3 тысяч ребят единовременно. По субботам у нас проходит 120 детских экскурсий. А «Пушкинская карта» позволит молодежи самим выбирать, куда им пойти, и не думать о цене за билет.

Подробный список мест и мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте», опубликован на сайте культура.рф.

— Для нас важно, чтобы поход в учреждение культуры был не только данью традициям или необходимостью. Посещение музея или театра должно быть свободным выбором ребят, — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Деньги на «Пушкинской карте » можно истратить до 31 декабря. В новом году на счета зачислят еще по 5 тысяч рублей.

ЦИТАТА

Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации:

—Наш мир поменялся. Молодые люди часто предпочитают учреждениям культуры мессенджеры, платформы: там можно все посмотреть удобно и бесплатно. Теперь они имеют возможность оформить «Пушкинскую карту» в любой точке России.