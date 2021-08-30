Знаменитые вредные советы положат на музык

Екатерина Ковалева (Волк) и Анна Малькина (Красная Шапочка) в опере «Красная Шапочка» / Фото: Елена Лапина / Театр им. Н.И. Сац

Детский музыкальный театр Наталии Сац объявил планы на 56-й сезон.

Его главные события — не только премьеры, фестивали и гастроли, но и долгожданная реконструкция Большого зала с тремя сценами. В театре, конечно, опасаются, что реконструкция, начало которой задержала пандемия, не уложится в оговоренные сроки. Но все стараются сохранять оптимизм с надеждой на поддержку со стороны коллег.

Уже известно, что осенью пять спектаклей большой формы отправятся в гости: «Сказки Андерсена», «Дюймовочка », «Необыкновенные приключения Оливера Твиста » и знаменитые балеты «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» будут показаны на сцене Центра культуры и искусства «Меридиан», а «Балеты «Русских сезонов» — на сцене РАМТа.

Но и у себя дома артисты будут давать спектакли почти ежедневно. Первая премьера назначена на октябрь. Это опера Михаила Броннера, написанная по популярной книге Григория Остера «Вредные советы». Над спектаклем работает команда молодых постановщиков, ведомая режиссером Валентиной Грищенко. Запланированы и две балетные премьеры. Детский балет на музыку Карена Хачатуряна «Чиполлино» поставит худрук балета театра Кирилл Симонов. Он же будет работать над вечером BALLETGALA, который покажут 16 сентября на открытии сезона. А опера начнет сезон 18 сентября представлением премьеры «Красной Шапочки» Цезаря Кюи.

1 сентября театр проведет «День первоклассника» и покажет на Малой сцене спектакль «Королевский бутерброд ». Вообще, Детский музыкальный театр имеет большую образовательную программу. В ноябре состоится фестиваль «Страна — Театр — Школа». Форум станет преемником фестиваля «Театр — Школа», который родился в 1980 году по инициативе Наталии Сац.

Помимо этого в программу фестиваля будет включена Школа юных блогеров. Во второй половине сезона режиссер Георгий Исаакян в тандеме с Кириллом Симоновым приступят к воплощению футуристической трилогии для тех, кто уже повзрослел. Проект будет состоять из оперы по роману Виктора Пелевина, балета по роману Айзека Азимова и драмы, для работы над которой театр пригласил к партнерству Российский академический Молодежный театр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Исаакян, художественный руководитель Детского музыкального театра им. Н. И. Сац:

— Мы начинаем новый сезон в очень непростых условиях, так как и пандемия коронавируса нас еще не оставила, и работать по соседству со строительной площадкой — большое испытание. И мы должны быть очень осторожны, должны беречь друг друга. Но я не верю в «мемориальные» театры, а верю в «живые» театры, которые развиваются, строятся и с интересом, с азартом смотрят в будущее.