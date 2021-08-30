«Зоя» Сергея Шнурова спела о страсти к хлебу

Фото: торговая сеть «Пятерочка»

Новый продюсерский проект Сергея Шнурова группа «Зоя» выпустила дебютный клип на песню «Хлеб». Главная героиня рассказала о непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям, которые нашла в магазине сети «Пятерочка».

Действие почти пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе магазина рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Однако терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета, судьба приготовила ей встречу еще и с «магазинным ночным амуром». В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.

Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает все о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.

Клип на песню «Хлеб» стал первым в истории группы «Зоя». Его режиссер — Павел Сидоров.

— Магазины сети есть практически в каждом дворе и знакомы чуть ли не каждому россиянину. Кто из нас не забегал туда за хлебом рано утром или после работы, когда обнаружил, что он внезапно закончился? Поэтому место действия в нашем клипе — народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными, — прокомментировал Сергей Шнуров.

— Главную героиню клипа понять несложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и все-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей «Пятерочке» у дома появляется собственная пекарня с порядка 30 различными видами выпечки. Так что бороться со своей «врожденной хлебобулочностью» вовсе не стоит, а утолить «хлебидо» можно без труда. Тем более что в пару к хлебу или булочке в новых магазинах можно взять свежесваренный кофе, — отметил директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.