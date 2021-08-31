Астролог рассказала, что ждет разные знаки зодиака в сентябре

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в сентябре.

Фон месяца — много работы, и мы сосредоточены на достижении результатов. С 1-го по 7-е число — неделя в преддверии Новолуния. Завершайте дела, трезво оценивайте свои возможности и не гонитесь за воздушными замками.

Любовь на грани — с 10 сентября по 7 октября. Венера переходит в знак Скорпиона. Ревнуем, тонем в переживаниях, мстим, мучаемся сами или мучаем своего партнера. С 13 сентября по 19-е — самый трудный период месяца. Марс переходит в знак Весов — наша воля и действия попадают под влияние окружающих. Мы не видим реальности, пребываем в тумане. Плюс кризис в финансовой сфере. Возможны и негативные события на международном уровне. Ничего не планируйте в этот период.

Лучше уехать в отпуск. Или найти наконец-то время для самопознания. 21 сентября встречаем Полнолуние! Загадывайте желания в это самое волшебное время. 22-го числа Солнце поворачивает на осень.

И еще один волшебный день, в который нужно успеть сорвать веточку рябину и поблагодарить осень за урожай.

С 20 по 25 сентября — отношения будут проходить проверку на прочность. Лучше отказаться в эти дни от конфликтов.

С 29 сентября по 18 октября Меркурий уходит в ретродвижение. Тормозим, лепим ошибки и встречаем бывших.

Овен

В первой половине сентября большинство Овнов будет сосредоточено на работе. Времени на отдых, скорее всего, почти не останется, поэтому велика вероятность перегрузки и плохого самочувствия. Чтобы успеть решить все свои задачи и не допустить упадка сил, Овнам придется тщательно планировать дела и не требовать от себя слишком многого. С 13 по 30 сентября — благоприятный период для работы над ошибками и завершения проектов, но достижение новых целей в это время вряд ли будет успешным.

Рак

На протяжении всего сентября большинству Раков предстоит много общаться. В период с 5-го по 12-е число на первый план у Раков, скорее всего, выйдут взаимоотношения с близкими. Возможно, друзьям и родным понадобится поддержка. Позитивный настрой и решительность Раков помогут им быстро уладить любые конфликты, решить проблемы с госорганами и вдохновить близких на перемены к лучшему. Первая половина месяца также благоприятна для учебы, планирования и работы с документами.

С 12 до 19 сентября — не самое лучшее время для споров и отстаивания своего мнения. Велика вероятность недопонимания и затяжных ссор. В конце месяца конфликты удастся разрешить, но на это придется потратить много энергии, которая также пригодится Ракам для обустройства дома и крупных покупок.

Телец

Сентябрь для Тельцов обещает быть активным и продуктивным. В начале месяца представителям этого знака стоит особенно тщательно следить за тем, что они говорят. Излишняя прямолинейность и резкость могут стать причиной серьезного конфликта.

Время с 1 по 10 сентября отлично подойдет для презентации идей, продвижения долгосрочных проектов и творчества. С 21 по 24 сентября возможен неожиданный выигрыш в соревновании или лотереи. При этом излишний риск и беспечность не приведут к успеху, а, наоборот, наверняка собьют Тельцов с верного пути. Для победы придется постараться. В конце месяца планирование и работа над деталями, вполне вероятно, приведут Тельцов к интересным выводам и началу нового проекта.

Лев

Сентябрь для Львов — благоприятный период для профессиональной деятельности и поиска новых источников дохода. В начале месяца перед активными и целеустремленными Львами откроются заманчивые перспективы. Чтобы их не упустить, Львам предстоит быстро решать текущие вопросы, следить за постоянно меняющейся ситуацией и просчитывать возможные риски. В период с 13 по 30 сентября невнимательность и поспешность могут привести к потере денег и неожиданным проблемам. Чтобы избежать этих ситуаций, планируйте свои дела заранее.

Близнецы

Сентябрь для многих Близнецов, скорее всего, будет неровным и нервным. В первой декаде месяца особенно актуальными станут забота о близких, ремонт и устранение неполадок в доме. Вероятно, не все сразу будет получаться так, как хочется Близнецам, но они наверняка останутся довольны результатами.

При этом частая смена настроения и постоянная занятость могут отрицательно повлиять на самочувствии Близнецов. Поэтому им не стоит забывать о себе и необходимо вовремя делать перерыв на отдых. В период с 17 по 30 сентября велика вероятность конфликтов и непредвиденных трат. Чтобы их избежать, лучше не принимайте решения сгоряча. Никакой спешки в этот период.

Дева

В начале сентябре удача будет на стороне Дев в любых их делах и начинаниях. Скорее всего, перемены в жизни и на работе в период с 1 по 12 сентября заложат новые перспективы. Девы вполне успешно справятся с поставленными задачами и наверняка вдохновят окружающих на самосовершенствование. С 13 по 30 сентября Девам стоит внимательно и придирчиво относиться к поступающим предложениями, иначе они могут потерять много времени, занимаясь делом, которое им не принесет ожидаемых результатов.

Весы

Для многих Весов сентябрь начнется вполне позитивно. Текущие дела быстро и успешно разрешатся, долгосрочные проекты наконец закончатся, близкие поддержат в нужную минуту. Но в период с 10-го по 26-е число удача может отвернуться от Весов. Дела наверняка пойдут не по плану. К тому же, возможно, активируются неприятели и сплетники.

Поэтому Весам не стоит планировать ничего серьезного и важного на середину месяца. Крупные покупки, переговоры, новые проекты лучше перенести совершить до 12 сентября.

Скорпион

Сентябрь для Скорпионов — отличное время для планирования и рассмотрения перспектив на ближайшие несколько месяцев. Вероятнее всего, Скорпионам выпадет шанс показать себя на работе с лучшей стороны и получить повышение или заметную прибавку к зарплате. При выборе партнеров и проектов Скорпионам стоит внимательно относиться к поступающим предложениям и тщательно взвешивать каждое из решений.

В середине месяца из-за медлительности, неуверенности в себе и поверхностного отношения к делу могут возникнуть проблемы, но после 21-го числа Скорпионы наверняка вполне благополучно справятся с ними и сделают выводы, которые помогут продвинуться им далеко вперед.

В конце месяца, возможно, многие Скорпионы окончательно определятся с планами, но приступать к их реализации лучше в октябре.

Стрелец

В первый месяц осени Стрельцам придется оглядываться на чужое мнение. Полностью действовать и решать все самим им вряд ли удастся. На работе ожидаются перемены и проекты, которые требуют вложения сил нескольких профессионалов. Рекомендую в этот период воздержаться от любого давления. Опирайтесь на свой опыт и не пытайтесь переломить ситуацию. В середине сентября не лишним будет обратиться за советом к авторитетным коллегам и партнерам. Конец месяца — благоприятный период для укрепления своих позиций и работы над проектами, которые вы давно забросили до лучших времен. Конец месяца будет идеальным для их реализации.

Водолей

В сентябре Водолеи могут почувствовать себя как на пороховой бочке. На протяжении всего месяца есть вероятность ввязаться в неприятный и долгоиграющий конфликт, из которого вряд ли возможно выйти победителем. В начале месяца возникнет ситуация, после которой Водолеи, скорее всего, поменяют отношение к окружающим, и это повлияет на них угнетающе. В середине месяца Водолеям стоит быть особенно осторожными в своих высказываниях, потому что наверняка активируются конкуренты и завистники и обратят каждое слово Водолеев против них самих. Восстановить доверительные отношения и разобраться в своих чувствах большинству Водолеев удастся только после 2-го числа следующего месяца. Это благоприятное время для творчества и общения с друзьями.

Козерог

Вероятнее всего, в сентябре успех Козерогов напрямую зависит от их активности и упорства. Представителей этого знака ждут перемены, но какими они будут, позитивными или нет, зависит от них самих. В период с 1 по 12 сентября переговоры и деловые поездки наверняка пройдут хорошо, но только если Козероги к ним тщательно подготовятся. Возможно, коллегам понадобятся помощь и совет, и Козероги смогут поделиться своими знаниями и опытом. В середине месяца общение с руководством и влительными людьми стоит свести к минимуму, потому что есть шанс кардинально разойтись во взглядах и разжечь конфликт. В конце сентября Козерогам стоит поосторожничать и не говорить открыто о своих взглядах на текущую ситуацию.

Рыбы

В сентябре большинству Рыб придется работать в команде или тесно общаться с партнерами. Чтобы дела шли как по маслу, Рыбам предстоит вникать во все мелочи и контролировать каждый шаг, но при этом не игнорировать чужое мнение. Иначе это может привести к серьезным проблемам и изменению отношений в худшую сторону. В период с 1 по 12 сентября Рыбам стоит бережно относиться к близким людям, особенно к супругам, и уделять им достаточно внимания. Период с 13 по 30 сентября может быть довольно напряженный, потому что правильные решения будут приходить не сразу, их придется долго выуживать из моря различных предложений.

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