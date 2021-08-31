Превзошли все ожидания: как развиваются российские Вооруженные силы

Представитель экспозиции Концерна «Калашников» Анастасия Короткова / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На завершившем работу Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» было показано будущее нашей армии. Это сплав искусственного интеллекта и прочной стали. Свои передовые разработки показали столичные предприятия и научные организации оборонно-промышленного комплекса. Их в Москве около 300, и именно они во многом определяют вектор развития военного дела в нашей стране и мире.

Более 28 000 образцов техники и технологий военного и двойного назначения было представлено в этом году в статической экспозиции и на динамических показах в ходе работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021». Особый интерес у специалистов и зрителей вызвали танк Т-90МС, тяжелая огнеметная система ТОС-А1, боевая машина пехоты на платформе «Бумеранг», военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейства «Ми», зенитная ракетная система «Антей-4000», береговые ракетные комплексы «Рубеж», автоматы Калашникова АК-12, АК-15 и АК-19.

Но основное внимание на форуме этого года было уделено не «боевому железу» — с ним у нас традиционно все в полном порядке, — а таким перспективным направлениям, как применение в войсках робототехники и искусственного интеллекта, новейших систем связи и управления. Развитие именно этих компонентов сейчас является приоритетным в армиях всех ведущих стран мира. МВТФ «Армия-2021» наглядно продемонстрировал, что Россия не отстает в развитии передовых военных технологий, за которыми будущее. Она в них — лидирует.

Мимолетный взгляд всевидящего «Ока»

Главный закон войны прост: кто приходит первым, тот и уносит добычу. Скорость имеет решающее значение, и не только в движении.

На дисплее в перекрестье прицела крутится в разных проекциях схематический макет вражеского танка. Красным цветом указаны уязвимые места для поражения.

— Командир на поле боя освобождается от рутинной работы, — рассказывают разработчики, солдаты одной из научных рот военного инновационного технополиса (ВИТ) «ЭРА». — Не говоря уже о том, что разведка — отдыхает, все уже сделала техника…

Возможно, это будет переворотом в военном деле. Однозначно: наша армия получит преимущество при ведении современных боевых действий. Новейший аппаратно-программный комплекс «Око» в автоматическом режиме обнаруживает появляющиеся на поле боя цели, используя электронный каталог, самостоятельно распознает их и в режиме реального времени передает на командные пункты артиллерии и авиации не только координаты, но и место, куда наводчику или пилоту надо навести запускаемый для уничтожения «супостата» боеприпас. Все это — за доли секунды.

«Глаза» комплекса «Око» можно будет установить где угодно: в траншее, на борту своей бронетехники, корабля или на летающем в небе беспилотнике. Оператор, разворачивающий компактную аппаратуру, может стать штатным военнослужащим в каждой роте или батарее.

Преимущество в скорости обнаружения, классификации целей и выдаче команд на поражение способно дать существенную «фору» нашим солдатам в реальном бою.

— Мы показали на форуме этого года 32 оригинальных разработки, — рассказал «Вечерней Москве» заместитель начальника ВИТ «ЭРА» по научной и образовательной деятельности, доктор технических наук, профессор, полковник Андрей Морозов. — Это только часть из того, что сделано операторами научных рот за три года работы уникального военного учреждения, которому нет аналогов ни в стране, ни в мире. За небольшой период, практически за время становления технополиса, сделано уже немало. Многие технологии мы разрабатываем совместно с учеными МГУ, «Бауманки», МФТИ и других ведущих технических вузов столицы.

Экспозицию ВИТ «ЭРА» посетил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава военного ведомства обратил особое внимание на то, что способный обнаружить противника «мимолетным взглядом» комплекс «Око» сам остается «невидимкой». Аппаратура обнаружения и распознавания чужой техники и вооружений практически ничего не излучает, обнаружить ее противнику будет крайне сложно, а то и невозможно.

Специалист московской компании «Иммерсиум» Павел Подопригорин у демонстратора двухфазной погружной технологии охлаждения вычислительного оборудования / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

БОЭП, дарующий танкам «бессмертие»

Как сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, до конца этого года наша армия получит первую серийную партию танков Т-14 «Армата» — 20 боевых машин. Российские танки традиционно обладают феноменальной надежностью, высокой маневренностью и качественной защищенностью. Новейшая «Армата» обещает стать «бессмертной».

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это принципиально новое слово в танкостроении: башня боевой машины необитаема. Впервые в мировой практике экипаж размещен в отделенной от боекомплекта бронированной капсуле. «Армату» уже называли неубиваемой боевой машиной. Но, как известно, пределов для совершенства нет. На МВТФ «Армия-2021» впервые были открыто продемонстрированы два средства, которые сделают новый русский танк еще более защищенным.

Качественную «дурилку» для поражающих элементов высокоточного оружия разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в госкорпорацию Ростех). Новейший боеприпас комбинированных аэрозольнодипольных помех БОЭП-702 «сводит с ума» аппаратуру самых «умных» чужих боеголовок.

Руководитель одной из служб ЦНИИТочмаш Виталий Струговец рассказал «Вечерней Москве», что уникальное защитное средство предназначено для индивидуальной защиты наших боевых машин от боеприпасов с лазерной, оптической, тепловой и радиолокационной системой наведения. БОЭП самостоятельно ловит луч наведенного на танк вражеского высокоточного снаряда или ракеты, автоматически выстреливается по его направлению, и, взрываясь, создает аэрозольное облако, в котором выпущенный боеприпас напрочь теряет ориентацию. Прежние «ловушки» действовали каждая против определенной системы наведения. Теперь БОЭП-702 устраняет все угрозы в комплексе.

Над усовершенствованием защиты для «Арматы» хорошо потрудились оборонщики не только в подмосковном Климовске, но и в Москве.

— Разработанные нашими специалистами элементы четвертого поколения динамической защиты способны защитить бронетехнику от высокоточного оружия, тандемных и подкалиберных боеприпасов, — рассказал начальник отдела столичного «НИИ стали» Евгений Чистяков. — Встречным направленным взрывом динамическая защита способна отвести от танка тяжелый вражеский снаряд и не позволит прожечь броню кумулятивным боеприпасом.

А посмотришь «непросвещенным» взглядом — очень даже скромный зеленый «ящик», словно большой почтовый. И пластины динамической защиты — ничего особенного. Но установленный на борту «Арматы» или других наших танков такой «ящик» не примет ни одно из смертельных «писем» от противника. Отразит всю номенклатуру не только существующих, но и перспективных боеприпасов, которые только разрабатываются для армий в промышленно развитых странах.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Москва — армии

Разработки НИИ стали — не единственные из созданных в Москве и получивших признание специалистов на прошедшем форуме. В столице работают свыше 300 промышленных предприятий, научных и конструкторских учреждений, организаций и объединений, включенных в оборонно-промышленный комплекс России.

Они поставляют нашим Вооруженных силам боевую технику и передовые технологии в области авиастроения, космоса, приборостроения, радиоэлектроники и других направлений развития военного дела. Участие в оружейной выставке помогает компаниям выйти на новые перспективные рынки, в том числе международные.

В этом году, например, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» широко представили свои инновационные разработки для оборонного комплекса резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

— Участие в этом мероприятии стало для резидентов столицы хорошей традицией, — сообщил генеральный директор ОЭЗ столицы Геннадий Дегтев. — Компании презентуют свою продукцию одной из самых высокотехнологичных отраслей, где предъявляются особые требования к качеству и надежности оборудования и инженерных решений. Уровень технологий и научный потенциал позволяет компаниям ОЭЗ Москвы успешно сотрудничать с партнерами этой отрасли.

В числе участников форума — резидент ОЭЗ завод «Протон», который уже более 45 лет специализируется в области разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры, средств вычислительной техники и информационно-управляющих систем. На оружейной выставке предприятие представило метрологическое оборудование для лабораторий, а также универсальный модульный радиолокатор, работоспособность которого не зависит от времени суток и погодных условий. Благодаря небольшим размерам он может быть установлен в том числе на беспилотные летательные аппараты.

Также участниками форума «Армия 2020» в этом году стали представители ОЭЗ «Технополис Москва» — производитель компактного и мобильного медицинского оборудования компания «Медплант», Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ) и НПП «Александр», специализирующееся на оптико-электронных технологиях.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Главное, чтобы костюмчик сидел

В военном деле нет мелочей. Все, что способствует успеху в бою, — необходимо и ценно.

— Мы разрабатываем высокотехнологичную тактическую одежду, в основу которой заложен инновационный подход к защите военнослужащих, — рассказал директор по инновациям компании «БТК-групп» Евгений Агафонов. — За последние пять лет мы поставили для российской армии более миллиона всесезонных комплектов полевого обмундирования. Многочисленные испытания и экспертизы подтверждают: ВКПО отвечает самым высоким требованиям к полевой форме, соответствуя мировому уровню экипировки солдат.

Среди нескольких новинок, показанных швейниками на «Армии-2021», «противопожарный» костюм. Боец, вбегающий в горящее здание и охваченный огнем, теперь получит возможность остаться невредимым. У него будут 10–15 жизненно важных секунд для того, чтобы успеть сбросить обмундирование. Специально разработанная инновационная ткань не горит и не плавится на коже. Такой костюм несомненно заинтересует и пожарных, и сотрудников МЧС. А летний противоэнцефалитный костюм, разработанный для солдат, пригодится и простым столичным дачникам. В нем сочетаются механические ловушки и обработка ткани химическими веществами: зловредный клещ не проползет.

Рональду свой гол забил

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» демонстрационные площадки всех конкурсов, проходящих одновременно с военно-техническим форумом Армейских международных игр2021, во все дни открытого посещения были облеплены детворой. Погладить «военную» служебную собаку, «пострелять» на настоящем десантном тренажере, отыскать реальным миноискателем армейского сапера «взрывоопасный предмет» — это не в компьютерные игры играть в комнатных тапочках!

Развлекая, наша армия молодежь привлекает и помогает сделать первые шаги в техническом творчестве. Впервые в рамках оружейного форума Минобороны России провело молодежный фестиваль «РобоАрмия». В качестве наставников выступили ученые ведущих вузов, технопарков и компаний — лидеры бурно развивающейся робототехнической отрасли. Сами молодые изобретатели — студенты и школьники — представили более 70 разработок.

Это — сухопутные, авиационные, космические и подводные роботы, которые могут пригодиться для обороны страны.

Студент Московского энергетического института Тимур Сабиров привез на яркое мультиформатное мероприятие команду самых юных будущих академиков и генеральных конструкторов.

Все они под его началом занимаются в реутовском детском технопарке «Изобретариум» и на «РобоАрмию» приехали поиграть… в футбол.

Форвард у команды — 10-летняя Юля Ховренкова. Вернее, сконструированный ею простейший робот по имени Рональду. Несколько железячек и проводков, закрепленных на кусочке фанеры, — на гламурного футбольного кудесника Юлин роботенок не похож был ничем.

Но на детском турнире по робофутболу гол свой забил.

Вообще-то, и у Сергея Павловича Королева и его соратников первые ракеты тоже были из фанеры, фольги и проволоки.

Главное — начать, а там — полетит.

РЕПЛИКА

Нам есть чем гордиться

Виктор Сокирко, военный эксперт:

— Ежегодное проведение под Москвой Международного военно-технического форума способствует укреплению российских Вооруженных сил и сохранению лидирующих позиций России на глобальном оружейном рынке. В этом году на «Армии-2021» Министерство обороны заключило контракты на поставку вооружений нашим армии и военному флоту на 500 млрд рублей.

В числе наиболее значимых — закупки военными у ОПК гиперзвуковых систем, беспилотных летательных аппаратов, новой бронетехники, боевых самолетов и ударных вертолетов. Многие из этих вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам еще долго не будут иметь.

Успешно продолжилась на форуме и «оружейная экспансия» России в мире. Подписано около 20 многомиллионных контрактных документов с иностранными заказчиками.

Они получат современные образцы авиационной техники, боеприпасы, противотанковые средства, комплексы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Прошедший военно-технический форум в очередной раз показал: нам есть чем самим гордиться в оружейной сфере и что предложить своим союзникам и партнерам.

ЦИФРА

2 млрд евро — на такую сумму подписаны контракты на поставку вооружений РФ иностранным заказчикам.

ЦИТАТА

Владимир Путин президент Российской Федерации:

— Здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и тот мощный технологический задел, который будет определять развитие армии и флота на предстоящие годы.