Психолог рассказал, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Каждому из нас нужно время, чтобы привыкнуть к новому, даже если это что-то долгожданное и желанное. Этот период называется адаптацией и у каждого ребенка, который отправляется в школу впервые, он протекает по-разному. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Евгения Васильева рассказывает, как родителям сделать этот период короче и приятнее.

Не стоит забывать про режим дня, полноценный сон и время на отдых. Если ребенок очень тяжело просыпается утром, проследите, чтобы он ложился спать раньше. Постепенно можно сдвигать время отбоя на час раньше, чтобы определить оптимальный момент отхода ко сну. Со временем организм привыкнет к «рабочему» режиму. Если у первоклассника есть потребность отдохнуть после школы, организуйте ему дневной сон.

В самом начале учебного года не стоит перегружать ребенка и активно записывать его на дополнительные кружки или секции. Важно трезво оценить физические силы и желание ребенка посещать выбранные занятия. У школьника должно оставаться время на досуг и прогулки на свежем воздухе.

Продумайте вместе с ребенком варианты вкусного и полезного перекуса, который поможет ему восполнить силы и поднять настроение в течении учебного дня. Особенно это важно сделать, если ребенок избирателен в еде, и он может остаться голодным после завтрака в столовой.

Отправляя ребенка в школу, оцените его навыки самообслуживания. Для того, чтобы ребенок мог себя уверенно и комфортно чувствовать в школе он должен уметь выполнять ряд действий самостоятельно. Например, первоклассник должен уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, завязывать шнурки, мыть руки перед едой и следить за своим самочувствием, чтобы при необходимости обратиться за помощью к взрослым.

Если у ребенка есть особенности, которые могу повлиять на процесс адаптации, стоит поделиться этой информацией с классным руководителем. Педагог будет выстраивать взаимодействие с учеником с учетом этих особенностей, что позволит свести к минимуму возможный дискомфорт ребенка.

Заведите в семье ритуал, когда все члены семьи делятся событиями, произошедшими с ними за день. Это поможет родителям не только быть в курсе событий жизни ребенка, но и самим делиться с ним своими победами и неудачами, показывая ребенку пример спокойного отношения к жизненным трудностям.

Если вы считаете, что у ваших детей есть трудности с адаптацией, с которыми они не могут справиться самостоятельно или с вашей помощью, стоит обратиться за консультацией к специалистам. Сделать это можно в Городском психолого-педагогическом центре.

А на сайте Школа.Москва можно узнать, какие канцтовары и одежду необходимо иметь школьнику, как организовать его учебный день и какие кружки может посещать ребенок. Кроме того, там появился раздел «Новинки МЭШ», в котором подробно описаны новые сервисы платформы.