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Проголосуем без риска заболеть

Полина Владимирова

Общество
Проголосуем без риска заболеть
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Больше 1 миллиона 69 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму. Проследить за ходом регистрации на онлайн-голосование все желающие могут на портале mos.ru.

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Жители некоторых столичных районов также выберут депутатов муниципального совета и Мосгордумы.

— Я живу за городом, поэтому лично для меня онлайн-голосование — это удобно, не придется тратить время на дорогу, — сказал совладелец ресторанного холдинга Алексей Васильчук.

Все, что нужно для онлайн-голосования, — несколько свободных минут и электронное устройство с выходом в интернет. При этом сами москвичи могут быть дома, на даче или даже в другом регионе.

Как отмечают медики, дистанционное голосование — это еще и самый безопасный для здоровья способ участия в выборах. Чем меньше людей в период пандемии придут на избирательные участки, тем ниже будет риск распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, ограничение контактов поможет сдержать рост сезонных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем.

— Каждый пациент с гриппом в среднем заражает двухтрех человек. Но когда он болеет дома, эти условные дватри человека с ним не контактируют, и инфекция купируется, — пояснил пульмонолог Сергей Пурясев.

Дистанционное голосование, подчеркивают медики, защитит от вирусных инфекций не только взрослых, но и детей. Ведь избирательные участки работают на базе школ, а в участковые комиссии входят учителя.

Зарегистрироваться на онлайн-голосование можно до 23:59 13 сентября. Все заявки проходят обязательную проверку, по результатам которой их либо отклоняют, либо одобряют. Узнать, включили ли вас в список электронных избирателей, поможет сервис mos.ru/proverka-deg/.

Для этого в специальном поле надо ввести уникальный номер, который пришел авторизованному пользователю портала mos.ru в личный кабинет или на электронную почту.

Данные об избирателях в обезличенном виде записываются по технологии блокчейна, которая гарантирует их неизменность и прозрачность. В Москве она используется уже не первый год. В частности, в 2019 году ее применяли для проведения дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму.

Надежность системы уже проверили и хакеры, которые на тестовом голосовании не смогли ни взломать ее, ни вбросить бюллетени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам:

— На сентябрьском электронном голосовании нас ждут новые функции. Так, впервые появится возможность изменить свой выбор. Для этого разработана услуга «Отложенное решение». Пока голосование не окончено, желающие смогут вернуться к своему бюллетеню и исправить его. Советую всем ознакомиться с самой актуальной версией системы дистанционного голосования, информация о ней размещена на портале mos.ru. Там можно найти пошаговые инструкции и ответы на многие вопросы.

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