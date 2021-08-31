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Прилавки ярмарок радуют новым урожаем

Василиса Чернявская 

Общество
Прилавки ярмарок радуют новым урожаем
Продавец Алла Чумак предлагает свежие овощи на межрегиональной ярмарке на улице Москворечье, 14. Всего здесь оборудовано 14 торговых мест, где покупателей ждет фермерская продукция из российских регионов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Во вторник, 31 августа, в столичном Департаменте торговли и услуг рассказали об открытии сразу трех ярмарок в районах Солнцево, Коптево и Москворечье-Сабурово.

В столице открывается все больше межрегиональных ярмарок. Причем их площадки оформляют в разных стилях: промышленная Франция позапрошлого века, ампир, Средневековье, японский стиль... Есть и другие направления в дизайне: фермерские лавки, неорусский и экостиль и так далее. Поэтому эти ярмарки становятся настоящими общественными центрами — местом, куда москвичам удобно прийти, провести здесь время в кафе с друзьями и попутно приобрести напрямую от производителей качественные продукты.

— Поставки продукции идут из 44 российских регионов и стран СНГ, — сообщают в ГБУ «Московские ярмарки». График работы московских ярмарок шестидневный. Открыты они со вторника по воскресенье, с 10 до 20 часов. Понедельник определен санитарным днем.

На днях в Москве заработала ярмарка в Москворечье-Сабурово. Симпатичный торговый павильон, оформленный во французском стиле ампир, достаточно компактный. Он рассчитан на 14 торговых мест и оснащен современным оборудованием для комфортных покупок и круглогодичной торговли.

На этой ярмарке сейчас представлены частные хозяйства и крупные товаропроизводители из Москвы, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областей. На прилавках хлеб и свежая выпечка, спелые фрукты и овощи, ряженка и другие товары, сделанные на основе молока, мед, мясные деликатесы и полуфабрикаты, ароматные приправы и сухофрукты.

Продавец Сергей предлагает попробовать новинки — термостатные йогурты и фермерское молоко.

— Точно понравится, вернетесь еще, — обещает он.

Покупательницы Елизавета Андреева и Екатерина Сазонова протягивают купон на десятипроцентную скидку. Их раздавали в первые дни открытия ярмарки на улице Москворечье, 14.

— Возьмем, если распробуем, за добавкой вернемся, — улыбаются подруги.

В другом районе столицы — в Солнцеве — на улице Богданова, 50, тоже заработала площадка. Межрегиональную ярмарку на западе города оформили в неорусском стиле. Торговый павильон, как и на юге Москвы, небольшой — рассчитан на 14 мест и оснащен всем необходимым для покупателей и продавцов.

Прилавки ярмарок радуют новым урожаемФото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Широкие прилавки, прозрачные витрины с молочкой, плетеные корзины с овощами, зеленью и фруктами. Можно взять на пробу орехи.

— На ярмарке представлены частные хозяйства и крупные товаропроизводители из Москвы, Московской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областей, Дагестана и Алтайского края, — рассказали в Департаменте торговли и услуг.

Третья точка — в Коптеве. Здесь в павильоне можно выбрать все для красивого и сытного стола. Продукция проходит строгий контроль.

— Меня всегда выручают московские ярмарки, когда хочу приготовить что-то необычное для жены и дочки, — говорит один из посетителей Дмитрий Сухомлинов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лиханов, директор ГБУ «Московские ярмарки»:

— В Москве на сегодняшний день работают 46 межрегиональных ярмарок в десяти округах. В общей сложности для фермеров и сельхозтоваропроизводителей обустроено около тысячи торговых мест. У каждой ярмарки необычный стиль оформления, что делает эти площадки привлекательными для жителей. Мы стараемся открывать ярмарки в тех районах, где удобно горожанам. Проекты обсуждаем на портале «Активный гражданин».

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