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Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний

Сергей Собянин

мэр Москвы
Общество
Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний.

Все мы вышли из школы. Поэтому 1 сентября наполняет каждого из нас особыми чувствами.

Мы вспоминаем родителей, которые провожали нас на занятия, учителей, вкладывающих всю свою душу в учеников, и школьных товарищей, дружба с которыми длится десятилетиями.

В этом году удивительный мир знаний увлекает полтора миллиона юных москвичей. Среди них 116 тысяч первоклассников, для которых начинается новый этап жизни. Ребят ждут интересные открытия и яркие впечатления, верные друзья и самые лучшие учителя. Пусть новый учебный год подарит московским учащимся много радости и живого общения. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

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