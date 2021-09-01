Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний.

Все мы вышли из школы. Поэтому 1 сентября наполняет каждого из нас особыми чувствами.

Мы вспоминаем родителей, которые провожали нас на занятия, учителей, вкладывающих всю свою душу в учеников, и школьных товарищей, дружба с которыми длится десятилетиями.

В этом году удивительный мир знаний увлекает полтора миллиона юных москвичей. Среди них 116 тысяч первоклассников, для которых начинается новый этап жизни. Ребят ждут интересные открытия и яркие впечатления, верные друзья и самые лучшие учителя. Пусть новый учебный год подарит московским учащимся много радости и живого общения. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.