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Анастасия Ракова поздравила учителей и школьников с Днем знаний

Анастасия Ракова

заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Общество
Анастасия Ракова поздравила учителей и школьников с Днем знаний
Фото: Пресс-служба

Дорогие ученики, родители, учителя, поздравляю вас с Днем знаний!

Мы в Москве стараемся помогать развиваться каждому таланту. За 10 лет у нас более чем в три раза выросло число победителей и призеров Всероссийской олимпиады. Наши ребята все чаще побеждают на международных олимпиадах. Школьники участвуют в профессиональных и научных конференциях, разрабатывают свои проекты, посещают кружки.

Мы очень гордимся всеми вашими победами и успехами! Слова благодарности хочется выразить родителям, которые постоянно поддерживают своих детей, находятся на связи с учителями, являются полноценными участниками развития московского образования.

Огромное спасибо и всем нашим педагогам — школьным учителям, воспитателям детских садов, преподавателям колледжей. Вы всегда готовы принимать вызовы нового времени, успешно развиваетесь вместе со своими учениками, осваиваете новые методы и технологии преподавания.

Мы же в свою очередь стараемся сделать все, чтобы упрощать вашу работу. Мы развиваем «Московскую электронную школу» в том числе для того, чтобы автоматизировать рутинную работу, избавить вас от бумажной волокиты. Хочется, чтобы вы тратили свое время только на то, что действительно важно — давали знания нашим детям, были их верными наставниками на пути во взрослую жизнь.

Для ребят и их родителей мы подготовили к новому учебному году большое количество новинок — предпрофессиональные классы, более широкие возможности в МЭШ, чтобы учиться было еще интереснее и удобнее. Надеюсь, родители тоже оценят нововведения: мы системно стараемся облегчать вашу жизнь, сокращая количество бумажных справок и развивая межведомственное взаимодействие.

В этом году образовательная система столицы примет 1,5 миллиона детей. Желаю всем, кто 1 сентября садится за парты, желания и готовности впитывать новое — получать знания, заводить друзей и расширять горизонты. А учителям — профессиональных успехов, благополучия и новых творческих свершений!

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