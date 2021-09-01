Богатый выбор: какие товары для школьников производят в Москве

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

1 сентября — это цветы, белые банты и торжественные линейки. Подготовка к этому волнительному дню для родителей, детей и самих учителей начинается уже в середине лета. Какой костюм подобрать, сколько тетрадей должно быть, какую программу и какие пособия лучше подготовить, чтобы было интересно? Ответить на эти и многие другие организационные вопросы помогают московские производители. Какие товары пользуются особой популярностью перед 1 сентября и какие нанотехнологии будут сопровождать школьников и педагогов в этом учебном сезоне — читайте в материале.

Полезные технологии

В День знаний в этом году за классные парты учебных заведений Москвы сядут свыше миллиона учащихся, для более чем 109 тысяч из них школьный звонок прозвенит впервые.

— Мы живем в эпоху научно-технического развития, которая диктует свой подход к современному образованию. На смену деревянным доскам приходят интерактивные, тетрадям и альбомам для творчества — планшеты и 3D-принтеры. Поэтому сегодня наши промышленники обеспечивают школьников не только канцелярскими принадлежностями, но и высокотехнологичным оборудованием, — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

И действительно, подготовка к школьному сезону и сам обучающий процесс сильно отличаются от того, какими они были раньше. Интерактивные занятия, возможность вовлечения максимального количества детей в процесс и умение говорить с ними на понятном языке — языке будущего — это необходимая трансформация всех школ. В столице это удается делать при поддержке промышленных компаний.

От дерева до «цифры»

Ручек и карандашей, как и тетрадей с альбомами для рисования, много не бывает. В преддверии 1 сентября родители закупают канцелярию пачками. Причем многие ищут на прилавках магазинов товары с приставками «эко» и «био». В тренде сезона фломастеры, сделанные из вторичного пластика, или тетради из переработанной макулатуры.

Поэтому на экологичность сегодня ориентируются многие столичные производители. В их числе сосковский завод «БиДжи» — одно из крупнейших предприятий бумажно-беловой продукции в стране. В сутки там выпускают более 250 000 изделий. Помимо школьных принадлежностей, изготавливают товары для творчества.

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Если тандем бумаги и ножниц развивает моторику, то новейшие технологии тренируют детский мозг. Поэтому в систему образования сегодня внедряется интерактивное оборудование, школьники среднего и старшего звена на уроках собирают мини-ракеты или роботов, разрабатывают компьютерные программы. Материальной базой российские образовательные учреждения обеспечивает московская промышленность.

Столичная компания NexTouch производит интерактивные комплексы с возможностью письма беспылевым мелом и маркерами, в том числе по сенсорному экрану. Таким оборудованием оснащены уже более 10 тысяч учебных классов по всей стране. Интерактив делает процесс обучения интересным и динамичным, а значит, спрос на такую продукцию будет только расти.

— Их использование значительно повышает уровень образования. К примеру, с помощью Touch-панели можно учить детей по новым методикам, проводить комплексное тестирование, делать пометки прямо на экране, используя интерактивные материалы, сохранять и передавать информацию с панели на другие устройства учеников в онлайн режиме. Это очень удобно, — рассказал технический директор компании NexTouch Александр Крикушенко.

То, что еще вчера было за гранью фантастики, сегодня абсолютная реальность, уверяют разработчики роботизированных 3D-принтеров. Это ноу-хау активно закупают московские школы. Для обучения и общего развития выбирают детские — они миниатюрные и с интерфейсом, который способен освоить даже ребенок. Технологическое чудо — детище одного из предприятий столичного технопарка «Калибр». Авторы проекта «МЕТЕОР» считают, совсем скоро на 3D-принтерах те же школьники смогут сами печатать линейки, пеналы, подставки под карандаши, дверные ручки и даже дверные петли для шкафчиков.

Надеть одежду

Но сборы в школу — это не только закупка обучающих инструментов, это еще и удобная одежда и обувь. Красивая, натуральная, безопасная — три заветных слова, на которые опираются родители, покупая школьную форму. Мнение ребенка, конечно, важно, однако, если выбор школьника пал на синтетический наряд, родителям нужно включать дар убеждения в пользу натуральных тканей.

Хорошо, что экологичные материалы сегодня используют большинство швейных промпредприятий Москвы, в том числе и фабрика «Смена» — ведущий производитель школьной формы. Именно там 72 года назад придумали модель знаменитого коричневого школьного платья, в котором ходили в школу москвички не одного поколения.

В наше время компания ежегодно выпускает более 300 новых моделей школьной одежды. Только в 2020-м «Смена» реализовала продукцию свыше чем на 450 миллионов рублей. Юбки, пиджаки, брюки и прочие предметы шьют из высокотехнологичных материалов с большим содержанием натуральных волокон.

Качественной и удобной должна быть не только одежда, но и обувь, особенно сменная — та, в которой школьник часами сидит на уроках или бегает на переменах. Плоскостопие — бич XXI века, считают врачи и рекомендуют обувать детей в ортопедическую обувь, тем более тех, у кого уже наблюдается деформация стоп. Такие туфли на рынке не купишь — разве что в специализированных магазинах.

Московская компания «Ортомода» производит ортопедическую обувь уже более 20 лет. В ассортименте фабрики обувь для коррекции и формирования стоп, ботинки и туфли для людей с инвалидностью.В производственных цехах ежегодно выпускают до 15 тысяч пар, а недавно запустили и коллекцию туфель для школьников. Они отличаются от обычных моделей гибкой подошвой, жестким задником и специальной стелькой.

— Чем раньше ребенку начинать корректировать деформацию стопы, тем лучше результат. Наши туфли по внешнему виду ничем не отличаются от классических моделей, к тому же мы шьем их исключительно из натуральных материалов. Но покупать ортопедическую обувь нужно только по назначению врача. И уж тем более не рекомендуем вставлять ортопедическую стельку в обычную модель, — рассказала руководитель компании Галина Волкова.

Не только учеба

Без дополнительного образования раскрыть потенциал ребенка невозможно, считают многие педагоги, поэтому в столице работает большое количество кружков и секций по интересам.

Большинство ребят сегодня выбирают музыку или спорт, а столичные предприятия обеспечивают их одеждой и инструментами для этого.

Четверть века столичная компания GRISHKO изготавливает пуанты, балетки, обувь для степа и бальных танцев, сценическую обувь и костюмы, одежду для занятий, а также широкий ассортимент танцевальных аксессуаров. В компании отмечают, что их модели еще до запуска тщательно тестируются, ведь у детей очень чувствительная кожа. В обуви продумывают все до мелочей, к примеру, балетки шьют без боковых швов, чтобы минимизировать возможные натирания.

А вот для увлеченных музыкой столичная компания «Форте» делает ударные инструменты. На предприятии организовано производство полного цикла, в качестве сырья используются отечественные материалы. Инструменты, сделанные в стенах этого предприятия, сегодня звучат в Большом и Мариинском театрах, в консерваториях и в тысячах учебных заведениях страны.

Кстати, «Форте» — одно из немногих российских предприятий, где выпускают ударные музыкальные инструменты. Вскоре в районе Соколиная Гора появится новый производственный комплекс предприятия. В рамках масштабного инвестиционного проекта будет инвестировано 100 миллионов рублей.

Многие столичные компании расширяют свои производства. Сегодня для этого город создает комфортные условия: субсидии и льготы, различные формы сотрудничества, например, офсетные контракты, предоставляет статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва», что помогает предприятиям экономить на налогах и арендных платежах.

Эти меры позволяют производить на территории Москвы все, что может улучшить образовательный процесс подрастающего поколения москвичей.

Дети вместо цветов

Меняется мода на школьную форму, в образовательный процесс внедряются новые технологии. Изменения коснулись даже доброй традиции — чествовать в День знаний учителей праздничными букетами.В 2016 году российские благотворительные фонды запустили акцию «Дети вместо цветов». И теперь многие классы вручают своим педагогам не 20–30 букетов, а один от всех учеников. Сэкономленные средства переводят в благотворительные фонды помощи хосписам «Вера» и «Дом с маяком».

К осенней акции присоединяются и столичные предприятия. Так, сотрудники компании DEVAR с помощью технологии дополненной реальности (AR) создали корзину цветов, которую можно оживить на экране смартфона или планшета.

Ярким букетом с атрибутикой акции легко поделиться, отправив ссылку https://mywebar.com/p/Project_40_hg15b7yb65, адрес можно также найти на сайте благотворительной акции https://dvc.fondvera.ru/digital.

При этом никаких дополнительных приложений на смартфон скачивать не нужно, достаточно иметь доступ к интернету. Далее алгоритм действий прост: нажать на кнопку подтверждения и навести камеру телефона на то место, где должен появиться школьный букет.

Виртуальные цветы могут оказаться в любом доме, на улице, в школе, но что самое важное в День знаний — в руках учителя.