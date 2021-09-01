«Самое время закупать»: что будет с ценами на овощи и фрукты в сентябре

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Росстат зафиксировал снижение цен на овощи. Плодоовощная продукция за неделю подешевела в среднем на 1,7 процента. По данным статистиков, больше всего упали цены на морковь — сразу на 7,51 процента. Картофель подешевел на 1,91, помидоры — на 1,7, огурцы — на 0,68, а яблоки — на 1,08 процента. Что будет с ценами дальше?

В магазинах наконец-то подешевел «борщевой набор» — овощи, которые принято класть в борщ.

— Это закономерное сезонное явление. Вырос новый урожай, его везут с полей в распределительные центры торговых сетей, а оттуда в магазины. Затраты на хранение — минимальны, отсюда и снижение цены, — рассуждает президент гильдии маркетологов Игорь Березин. — Если кто-то запасается овощами впрок и, например, солит огурцы и помидоры, то в сентябре самое время их закупать: цены будут ниже, чем, скажем, в начале лета и перед Новым годом.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ», добавляет:

— В сентябре и, возможно, первой половине октября будут дорожать овощи и фрукты свежего урожая. Причем даже те, что привезены из-за рубежа. А вообще ситуация с ценами будет вомногом зависеть от решения Центробанка РФ, которое состоится 10 сентября: повысит ЦБ ключевую ставку или нет.

Как пояснил эксперт, общая инфляция за последний год составила 6,65 процента. А продуктовая — и того выше. Одна из главных причин, как ни странно — последние социальные выплаты.

— Как только решили раздать родителям по 10 тысяч, тут же поднялись цены на школьную форму. Выплаты по 10 тысяч пенсионерам и по 15 тысяч военным — тоже отличный повод переписать ценники, ведь, очевидно, большую часть этих средств люди понесут в магазины, — сетует эксперт. — В общем, производители и торговля пытаются на выплатах заработать.

Как пояснил Алексей Коренев, ситуацию может спасти увеличение ключевой ставки.

— Если она вырастет, то вырастут и проценты по кредитам, а значит, люди будут реже их брать и меньше тратить. Соответственно, вырастут и ставки по депозитам. Это значит, что многие понесут свои деньги в банки, — пояснил эксперт. — В итоге свободных денег на рынке станет несколько меньше, а значит, у производителей и торговли станет меньше поводов вновь увеличивать цены.