Актриса Евгения Соляных: Виктюк на меня орал

Фото: Из личного архива Евгении Соляных

В сентябре на экраны выходит новый десятисерийный сериал «Моя большая тайна», одну из ролей в котором сыграла Евгения Соляных. Актриса рассказала «Вечерке» о плюсах кинематографа, увлечении конным спортом и о том, почему она скрывает свою личную жизнь.

— Евгения, в какой роли зрители увидят вас в новом сериале?

— Довольно странно осознавать то, что я подошла к такому возрасту, когда стала играть мам двадцатилетних героинь. В картине режиссера Никиты Грамматикова «Моя большая тайна» это произошло впервые.

В целом чувствовала себя в данной роли комфортно. Что за сериал? Российская детективная социальная драма. Действие происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза, на территории которого cовершается убийство.

Студентка возвращается из-за границы в общежитие учебного заведения, чтобы расследовать загадочную гибель лучшей подруги. Все мои работы по-своему интересны. Но, пожалуй, одна из самых памятных и душевных на сегодняшний день была в фильме «Как Надя пошла за водкой» Владимира Вызоева. Когда я познакомилась с этой историей, она мне настолько понравилась, что я решила ее спродюсировать.

— Название фильма весьма любопытное…

— Сама пьеса, по которой снимали фильм, называлась «Русская смерть». Но прокатчики сказали, что для широкого показа это не годится. В итоге поменяли название и не прогадали.

Лента «Как Надя пошла за водкой» вышла на всех платформах, оказалась в лонг-листах «Золотого орла» и «Ники», и плюс на одном из самых крупных фестивалей России «Амурская осень» картина получила специальный приз от президента этого фестиваля за вклад в кинематограф.

— Не боитесь, что актерство уйдет на второй план?

— Задумывалась об этом, но надеюсь, что такого не случится. На самом деле на Западе есть много примеров, когда артисты находят сценарии и продюсируют.

Актерская деятельность при этом не страдает. Мне удалось сочетать оба амплуа, и я планирую продолжать.

— Вы и в детстве мечтали быть и дипломатом, и сыщиком, и моделью…

— Да. Тянуло в разные области. Особенно увлекалась модельным бизнесом, ходила в специализированную школу. Была возможность проявить себя в этой индустрии, но со многим в ней была не согласна и довольно быстро завершила карьеру.

— Что вам ближе сейчас — кино или театр?

— Кинематограф. Какое-то время я не мыслила своей жизни без театра, но так случилось, что сейчас его нет. Конечно, скучаю, однако кино все равно перевешивает. Без него совсем было бы тоскливо. Оно мне нравится своей широтой.

Тем, что есть возможность охватить большую аудиторию, донести до них все, что хочется. А театр — это все-таки камерная история, и гораздо меньше людей смотрят спектакли. Но я люблю сцену за моментальный контакт с публикой, сразу видишь реакцию, получаешь отклик и эмоции.

Фото: Из личного архива Евгении Соляных

—На сегодняшний день вы играли в двух театрах — Луны и Романа Виктюка. Как работалось с таким легендарным режиссером?

— Прекрасно! Виктюк, безусловно, гений. Я — счастливый человек, потому как имела возможность общаться с ним. Роман Григорьевич порой кричал и ругался, но в любом случае работать с ним было одно удовольствие. Он очень много вкладывал в постановки, имел собственное необыкновенное видение всего. Его истории, миры, темы — это что-то особенное...

— А с ним можно было поговорить по душам?

— Конечно. Определенная субординация хоть и присутствовала, но в целом Роман Григорьевич общался с людьми легко, особенно с теми, кого хорошо знал. Он был человеком светлым, к которому все тянулись.

— Помимо творчества, чем еще в жизни увлечены?

— Конным спортом. Любовь к лошадям у меня с детства. В десятилетнем возрасте я поступила в спортивною-ношескую школу, где занималась на протяжении шести лет, участвовала в различных соревнованиях, стала кандидатом в мастера спорта. У меня есть свой конь. Ему 21 год, 15 из них он со мной. А сейчас живет в Псковской области у моей подруги вместе с ее лошадью. Им там хорошо — бегают, едят траву и тренируются.

А он у меня жеребец, еще и производитель. Только, к большому сожалению, недавно приболел. На конюшне был грибок, который попал к нему в легкие, и в итоге диагностировали хронический обструктивный бронхит. Соответственно, теперь мой конь очень плохо себя чувствует, особенно когда меняется погода. Возраст уже солидный, еще и поэтому я решила его на пенсию отправить подальше от мегаполиса. На воздухе, конечно, лучше.

— Чем вам запомнилось прошедшее лето?

— Поездкой в любимую Италию. Я была там уже раз двадцать. Нравится архитектура, люди. Прекрасно все! Особенно в Венеции. Я обожаю путешествовать. Из мест, куда планирую вернуться, выделю Японию.

Была в этой удивительной стране один раз и помню, что когда туда летела, ожидала оказаться в будущем. Добравшись, поняла, что нет — век все же XXI, но он суперпродвинутый, это касается всего — и еды, и чистоты на улицах, и безумного увлечения аниме.

— Вы держите свою личную жизнь в секрете. Почему?

— Просто так хочет муж. Но я с удовольствием рассказываю про сына Андрея, он нередко появляется в моем Инстаграме. Можем вместе сходить на какое-нибудь детское публичное мероприятие. Андрей любит спорт, в частности хоккей.

В этом году начнет им заниматься. Еще обожает фокусы. Пытается их исполнять. Какая я мама? Абсолютно не строгая, только иногда сама от этого страдаю. Границы все же надо устанавливать. Маленький ребенок все время их продавливает. Просто я стараюсь его сильно не опекать, чтобы он рос мальчиком самостоятельным, даю ему возможность попробовать все, что он хочет, но, естественно, в пределах разумного.

ДОСЬЕ

Евгения Соляных родилась 28 декабря 1982 года в Смоленске. В подростковом возрасте поступила в модельную школу «Подиум», участвовала в показах мод.

В 2004 году стала студенткой Российской академии театрального искусства (ГИТИС) (мастерская Сергея Проханова). После ее окончания начала играть на сценах Театра Луны и Театра Романа Виктюка.

Модница

Евгения следит за модой. Называет себя фэшнманьяком. Любимый стиль в одежде — кэжуал (повседневный. — «МВ»). Платья и туфли на каблуках тоже носит, но редко — лишь на официальные мероприятия. Гардероб у нее очень большой, однако любимой вещи нет. Евгения покупает готовые наряды. Пару раз пыталась сшить себе одежду в ателье, но это не увенчалось успехом.

Готовить не умеет

Евгения обожает кухню разных стран — и тайскую, и украинскую, и итальянскую, и особенно японскую. Но сама готовить не любит и не умеет. У нее даже яичница подгорает. Но зато у Евгении очень хорошо «кулинарит» супруг. Недаром говорят, что лучшие повара — мужчины. По словам Соляных, в их случае это утверждение верно.

Тяга к конструкторам

Год назад Евгения купила сыну конструктор известной марки, но его эта игра не впечатлила. Тогда она решила собрать фигуру сама — из шести тысяч деталей! Получилось здорово! После этого актриса очень увлеклась. Поделок у нее уже много. Все они расставлены дома на полках и в рабочем кабинете. Уже и места нет для очередных работ.

Подарила мужу собаку

У Евгении есть домашний трехгодовалый питомец — собака породы сиба-ину. Брала она его щенком в подарок мужу. Супруг был рад такому неожиданному презенту, потому что животных любит. Собаке дали кличку Котаро, что в переводе с японского означает «маленький мальчик». Сейчас четвероногий друг живет на даче в Подмосковье, в город его пока не везут.

Любуется метро

В столичную подземку Евгения практически не спускается. Но недавно все же там побывала — захотела показать красивый столичный метрополитен сыну.

Страсть к машинам

Актриса обожает водить машину. Первый раз она села за руль в 18 лет. Как только появилась возможность получить права, девушка это сделала. Она училась управлять автомобилем на «механике», а сейчас рулит машиной на «автомате». Ее машине уже 11 лет, менять не хочет.