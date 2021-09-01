Вместе навсегда

Большедворским удалось сохранить нежные чувства на протяжении 60 лет брака / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

60-летие семьи празднуют в этом году Юрий И Тамара Большедворские. «Вечерняя Москва» расспросила, супругов, как им удается столько лет сохранять любовь и теплое отношение друг к другу.

Юрий и Тамара познакомились в 1960 году в Иркутске. Там девушка проходила летнюю учебную практику (она училась в библиотечном техникуме в Пензенской области), а ее будущий муж был курсантом Иркутского военного авиационно-технического училища.

— Мы были еще молодые, — вспоминает Тамара Большедворская. — У меня тогда был молодой человек, с которым мы встречались, но Юра оказался сильнее.

Судьбоносное знакомство будущих супругов произошло на танцах, где собиралась вся молодежь.

— Мне Тамара сразу понравилась, — признается Юрий Большедворский. — Да, наверное, это была любовь с первого взгляда.

Юрий оказался не просто интересным человеком, но и настойчивым, чем и привлек Тамару.

— А вот на ухаживания он был скуп — цветы дарил, но редко. Впрочем, это свойственно военным людям, — рассказывает Тамара Александровна.

Семья Большедворских и их друзья на торжественной церемонии, которую для них провели во Дворце бракосочетания № 1 в честь юбилея супружеской жизни / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Через год, 28 августа 1961 года, молодые люди поженились. Свадьба была скромной. Тамара Большедворская вспоминает, что в тот день на ней было голубое платье в клеточку, а среди гостей числились только самые близкие люди.

— Она была раньше такая тоненькая, я таких не очень люблю, а вот сейчас — мощная, вот это мне по душе, — шутит Юрий Степанович.

И признается — жена покорила его своей невероятной жизнерадостностью. Тамара Большедворская всегда любила шутить, петь, поднимая настроение себе и окружающим. Это качество в ней сохранилось и сегодня.

А еще Тамара Александровна, по словам родных, женщина мудрая. Супруги уверены: прожить вместе столько лет можно, лишь будучи умным и мудрым человеком.

— Бывает, ссоримся. Юра первым не подойдет мириться, а я и не жду. Но мы не умеем долго ругаться, я прихожу к нему, могу начать петь песни, и конфликт разрешается сам собой, — делится Тамара Александровна.

Юрий и Тамара Большедворские с дочкой Ириной, фото 1966 года / Фото: Из личного архива семьи Большедворских

По ее словам, сохранить теплые отношения в браке на протяжении 60 лет ей помогает правильное отношение к жизни.

— Нужно быть проще, — говорит она. — Не обращать внимание на мелочи.

У супругов есть дочка Ирина — она родилась через год после свадьбы — и внук Василий. В свои годы супруги ведут активный образ жизни. Ходят гулять, планируют записаться в «Московское долголетие».

А еще Большедворские заботятся о своем здоровье. Прошлым летом Тамара Александровна переболела ковидом, попала в больницу. А спустя несколько месяцев заболел и глава семейства. К счастью, все закончилось хорошо, болезнь отступила.

— Но рисковать мы больше не хотим, — говорит Юрий Степанович. — Поэтому оба сделали прививку.

КСТАТИ

В Москве производятся единовременные выплаты супругам, проживающим в Москве и отмечающим юбилеи брака. А еще по желанию в честь юбилея в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания может быть проведена торжественная церемония. Этой возможностью воспользовались Юрий и Тамара Большедворские, чтобы отметить значимую дату в кругу близких и в торжественной обстановке.