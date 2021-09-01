Ждут уроки и друзья: как в московских школах отметили День знаний

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1 сентября, в День знаний, столичные школы вновь распахнули свои двери для учеников. На торжественной линейке в школе № 45 имени Л. И. Мильграма в Академическом районе побывала«Вечерка».

В этом году, впервые за время пандемии, школьные линейки на День знаний состоялись в привычном очном формате. Однако, чтобы развести потоки, ребят встречали в разное время. Так, во дворе школы № 45 в 8:30 утра собрались ученики со второго по десятый класс. А через час — линейка проходила для первоклашек и одиннадцатиклассников.

Несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех праздничное. Играет музыка, мелькают белые банты, пестрят ранцы и букеты.

Защитных масок на детях нет — их ношение не обязательно для школьников. А вот учителя и родители пришли на линейку в масках.

Ребята не виделись три месяца, и теперь переговариваются, шутят, смеются.

— Конечно жалко, что каникулы закончились, — признается ученица 4-го «Б» класса Анна Казакова. — Но зато мы все — весь наш класс и наша учительница — снова встретились. За лето мы очень соскучились друг по другу. А еще по школьным кружкам и переменкам.

Жительница Академического района Екатерина Мишина сама окончила эту школу 23 года назад, а теперь привела в первый класс свою младшую дочку Полину.

— Я очень рада, что праздничные линейки, несмотря на пандемию, удалось вернуть, — признается Екатерина.

Директор школы № 45 Михаил Шнейдер обратился с приветствием и напутствием к ученикам:

— Конечно, все эти полтора-два года, когда пришлось частично уйти на удаленку, мы очень ждали возвращения к традиционному личному общению между учеником и учителем. Его ничто не может заменить. Хотя конечно современные технологии и помогли нам без потерь для учебного процесса пройти острую фазу пандемии.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, для минимизации контактов между детьми сохранится принцип разведения потоков — для каждой из параллелей классов определено расписание начала уроков.

— За каждым классом закреплен отдельный кабинет, что минимизирует перемещение ребят по школе, — рассказывает она. — Это касается уроков по всем предметам за исключением тех, где требуется специальное оборудование: физкультура, ИЗО, труд, технология, физика или химия. В таких кабинетах после каждого занятия будет проводиться дезинфекция. Тщательно убирать будут и другие помещения школ. В общем доступе будут дозаторы с антисептиками для обработки рук и бактерицидные, безопасные для детей, лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха.

А вот ограничивать сферу дополнительного образования власти не планируют.

— Эпидемическая ситуация также позволяет нам не ограничивать детей во вне урочных активностях. Школы организуют выезды на экскурсии и в музеи. Никаких ограничений по кружкам и секциям на сегодняшний день тоже не вводится. Будем стараться организовывать группы в кружках и секциях по отдельным параллелям, — пояснила Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день 77 процентов сотрудников образовательных организаций привиты двумя компонентами вакцины, первым компонентом — 84 процентов.

КСТАТИ

В этом году школьников с Днем знаний поздравили космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров прямо с борта МКС. Они отметили, что в мире нет ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, а постоянное стремление к знаниям — важнейшее условие прогресса и личностного роста. Также космонавты пожелали ребятам всегда добиваться своих целей.