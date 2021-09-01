Куликово поле: что посмотреть и как добраться из Москвы

Территория Музея-заповедника «Куликово поле» / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Поездка на Куликово поле в прошлом году из-за пандемии не состоялась. было обидно, учитывая юбилей великой битвы. Виртуальная экскурсия на сайте музея-заповедника лишь подогрела желание побывать в местах, где войско князя Дмитрия Донского 641 год назад в пух и прах разбило армию хана Мамая.

Своим ходом путь в Тульскую область не близкий, но, посмотрев расписание электричек, решила, что, если встать пораньше, можно обернуться одним днем. Так что в семь утра уже была на Курском вокзале. Попутчиками в фирменном экспрессе оказались школьники из Тулы, возвращающиеся из какого-то лагеря отдыха. Плюхнувшиеся рядом мальчишки затеяли спор, имеет ли смысл сдавать ЕГЭ по истории. Сомнения вызывала необходимость заучивать даты.

Не выдерживаю и интересуюсь про Куликово поле. Как ни странно, туляки на нем не были. Но главное все-таки помнят:

— Нашим надоело дань Орде платить, — тараторит вихрастый парнишка. — Это и стало причиной сражения 8 сентября 1380 года. Дмитрий Донской впервые объединил войска нескольких княжеств, и они победили в битве Золотую Орду.

Музей-заповедник Куликово поле / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Электричка тем временем подкатила к перрону. Ватага школьников срывается к выходу. А я спешу к месту событий XIV века, где у слияния рек Непрядвы и Дона раскинулось ратное поле.

Перед громадой облаков, нависающих над территорией заповедника, невольно теряешься. Кажется, сама вечность хранит эту землю. Дорожка к построенному шесть лет назад музейному комплексу «Куликово поле» ведет мимо гигантских копий, упирающихся наконечниками в самое небо. Ветер доносит медовый запах степных трав. Картина, предстающая перед глазами, не подавляет, напротив, поле принимает ступившего на него: ты, мол, часть далекой истории. Здание музея тоже внушительно. То ли белоснежный курган, то ли машина времени, доставляющая посетителей в прошлое.

Около 200 свидетельств сражения на Куликовом поле хранятся здесь. Войдя внутрь, долго размышляю, с чего начать рассматривать экспозицию. Наверное, с летописей, выставленных в отдельной витрине. Троицкая, Рогожская, Симеоновская… На их основе написаны знаменитые эпические повести — «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», отрывки из которых можно послушать, присев в удобные кресла интерактивного музея. Находки с места сражения, реконструкция оружия и снаряжения, карты средневекового ландшафта, описание событий, предшествующих противостоянию… Компьютерные панно рассказывают, показывают, удивляя.

Памятник Дмитрию Донскому в селе Монастырщино / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Вот движется из Коломны, где собирал Донской рать, войско русичей: тяжелое вооружение, пешие, конники… Живые, настоящие! На стене в узком коридоре демонстрируется видеоклип идущих на бой воинов. Проходя мимо, словно встаешь в их ряды. А так и было! Под знамена на сечу с Ордой встали, объединившись, воины многих княжеств.

«Никогда ранее Русь не собирала столь масштабного и представительного войска», — слышу тихий голос «за кадром».

Реквием Куликовской битвы — небольшая комната, в которой собраны найденные археологами наконечники копий, фрагменты кольчуг... Вдруг светлеют на стенах экраны. Я в центре битвы! Слева и справа стоят войска, готовые ринуться в бой. Крупный план: остервенелые лица ордынцев — кажется, не удержать, не сломить. Напротив, в кольчугах и шлемах-луковках — русичи: не уступят, сметут. Прямо передо мной бьет копытом конь инока Пересвета. Оборачиваюсь — Челубей на гнедом коне. Вот-вот начнется главный поединок, давший начало битве. Кони срываются с места и летят во весь опор… прямо сквозь меня! Звенят скрестившиеся где-то в высоком небе копья.

Победителей нет. Оба падают к ногам боевых коней. А вокруг разгорается битва. Все настолько реально, что забываю, где нахожусь. А музей, точнее, живой учебник, описывает хронику событий. Пересвета звали Александр, и был он, как и его брат Андрей Ослябя, монахом Троице-Сергиевского монастыря. Герои Куликова поля. Одни из многих, павших в великой сече. Орде, численно превосходившей русские войска, удалось прорваться через ряды пешего полка, который посечен был «как сено». Уже уверенные в скорой победе, враги неслись вперед, преследуя русских. Но в этот момент Донской дает сигнал к бою полку, спрятанному в засаде. Удар свежих сил все меняет. Мамай обращается в бегство. Русские до ночи преследуют врага. А потом восемь дней хоронят павших...

Экспози- ция доспехов и вооружения воинов времен Куликовской битвы в музее-заповеднике «Куликово поле»

Макет битвы, реконструкция расположения отрядов-противников.

— Дети особенно любят эту часть экспозиции, — рассказывает экскурсовод Ольга Карпова. — Здесь же можно в прямом смысле прикоснуться к истории: испытать силу, натянув тетиву лука, оценить тяжесть кольчуги и шлема, подержать повода лошадиной сбруи.

Тренажер «Попробуй натянуть лук» действительно пользуется успехом, причем не только у детей, но и у взрослых. Не удержавшись, пробую и я: «Вы приняты в число витязей Богатырской заставы!» — читаю на мониторе.

Спуск вниз, на подземный этаж, удобен каждому: есть и лифт, и пандус, и ступени, ведущие на экспозицию, рассказывающую о результатах исследования Куликова поля историками-археологами, палеоботаниками, географами и биологами.

Безоговорочные доказательства — здесь была грандиозная сеча! Ландшафт Куликова поля — живой свидетель древней истории. Со смотровой площадки, расположенной наверху музейного здания, место битвы — как на ладони. Вот и карта, выучить которую, кстати, вполне по силам любому школьнику. С высоты 12 метров отлично виден эпицентр сражения, где археологи обнаружили скопление реликвий. Небольшая поляна среди лесов и рощ. В одной из них — судя по карте, в той, что справа — располагался засадный полк. Русские и ордынские ставки войск.

Поле боя, покрытое ковром степных трав. Еще один результат многолетней научной работы сотрудников музея по восстановлению исторического ландшафта Куликова поля, не имеющий, к слову, аналогов в мировой практике. Ветер треплет седой ковыль, а кажется, будто вырастают из земли серебряные копья идущего на бой войска. Вообще здесь, на территории музея-заповедника, создана удивительная атмосфера, переносящая посетителей вглубь веков. Даже в небольшом кафе современного центра приема посетителей можно отведать обед русского воина, ордынца или генуэзца.

— Мы все попробовали, — делится впечатлениями молодая женщина. — Мужу понравилась русская полба с запеченной рыбой и похлебка, сын ханский плов слопал, а я суп минестроне с удовольствием съела. Теперь спешим на Красный холм. Вас подвезти?

Охотно соглашаюсь: территория музея простирается на несколько километров, а на место ставки Мамая попасть хотелось бы засветло. Здесь расположен старейший мемориал, созданный в XIX веке в честь победы русских войск над Ордой. Тогда место битвы еще не было точно определено, ориентировались по летописным источникам.

Храм Сергия Радонежского / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Столп-памятник, возведенный по проекту Александра Брюллова, виден издалека. «Победителю татар великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому признательное потомство», — написано на плите у его подножия.

Храм Сергия Радонежского, по легенде, благословившего Донского на ратный подвиг, окружают красавицы-березы. Тихо и очень спокойно. Сюда приходят поклониться, чтобы потом отправиться на правый берег Дона к святому источнику, Прощеному колодцу.

Место это намоленное. По преданию, здесь «перед боем с татарским игом пили воду, чтобы сила была», а после битвы Дмитрий Донской омывал целебной водой источника раны и прощался с погибшими ратниками. Хоронили их на погосте, на берегу Непрядвы, в селе Монастырщино.В село попадаю уже ближе к вечеру. Путь к нему ведет через пролесок, в котором стоял в ожидании приказа вступить в бой засадный полк, что определил исход Куликовской битвы. Возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы гоняют на велосипеде мальчишки.

Живет село современной жизнью, но память о доблести предков хранит.

— Что задумалась? — неожиданно слышу за спиной. — На, угощайся! Крепкий старик протягивает небольшое пластиковое ведерко, наполненное черной смородиной. Смотри, какая уродилась!

«Василич» важно представился и, невозмутимо взяв меня под руку, повел к памятнику, стоящему неподалеку.

— Как пить дать, сюда же приехала, — говорит он. — Смотри: у нас тут все аккуратно, ухожено. Видишь, сколько городов тут отметилось, поклонившись.

Действительно, вдоль дорожки, ведущей к бронзовой фигуре русского витязя, стоят обелиски от благодарных потомков 14 русских княжеств, объединившихся в великое войско: серпуховскому засадному полку, костромичам и галичанам, владимирским героям, рязанцам, калужанам, ярославцам... А вот и московский: «Русским витязям, героям Куликовской битвы за землю русскую и веру православную жизни свои положившие, вечная ваша память…» В той же «Задонщине» говорится, что число воинов русских на Куликовом поле доходило до 300 тысяч человек. Кто-то утверждает, что меньше… Да все равно войско было силы огромной. И павших ни тогда, ни теперь — не счесть.

— Некоторые экскурсоводы туристам говорят, что памятник этот Донскому, — ворчит Василич. — Спору нет — героический был князь! Но здесь же рядовые, считай, безымянные воины лежат. Слышал, храм наш аккурат на месте их захоронения построен. Им и памятник этот, я так считаю!

Храм Рождества Богородицы / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

Спорить не стала. Наверняка прав старик. «На Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, в том числе и литовцы, а вернулись с Куликова поля русские», — писал историк, философ Лев Гумилев. А на Руси испокон веков каждый воин, сложивший голову за родную землю, памятен.

А солнце в этих местах, по словам местного жителя, за горизонт степного поля почти всегда красным садится.

Вот и сейчас розовеет небо.

Пахнет медом да полынью.

И ветер поднимает к облакам серебряные копья.

ЛЕГЕНДА

Историки, опираясь на разные летописные источники, утверждают, что Дмитрий Донской в разгар сечи сбросил свой красный плащ, определяющий в нем великого князя, и ушел на поле брани сражаться как простой воин. Считалось, что когда погибал полководец, битва проиграна. Донской, по мнению экспертов, своим поступком приказал: стоять насмерть, что бы с ним не случилось.