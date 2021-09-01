Как выпускнику правильно себя преподнести: пять способов от карьерных экспертов центра «Моя работа»
Выпускники нередко испытывают трудности при устройстве на первую работу. Высокие требования работодателей, конкуренция среди соискателей, отсутствие практического опыта работы и понимания своих сильных и слабых сторон – все это осложняет процесс трудоустройства и мешает вчерашним студентам привлечь к себе внимание. Как получить работу, несмотря на отсутствие опыта и юный возраст, рассказывают карьерные эксперты центра занятости «Моя работа».
Способ 1. Портфолио и видеовизитки
Помимо грамотно составленного резюме, выпускникам рекомендуется проявить большую инициативность, задействовав иные способы для рассказа о себе.
Представителям творческих профессий в этом поможет портфолио – примеры уже выполненных работ. Следует показать свои наработки, даже есть они еще не были нигде опубликованы, чтобы у работодателя было представление о ваших навыках. Для архитекторов и дизайнеров это могут быть макеты и чертежи, представленные вами на дипломной работе, а для журналистов и копирайтеров – ваши тексты в социальных сетях.
Видеовизитка – еще один эффективный способ привлечения внимания работодателя. Это небольшой видеоролик, в котором кандидат рассказывает о себе, своем опыте и о том, почему его заинтересовала данная вакансия. Такое видео даст вам возможность заинтересовать работодателя своей манерой речи и презентационными навыками. Возможно, ваше личное обаяние станет поводом выбрать вас среди других кандидатов.
Способ 2. Акцент на навыки
За неимением большого опыта работы, выпускникам важно делать акцент на личных навыках. Сегодня у работодателей нередко есть возможность доучивать сотрудников в корпоративных университетах или институтах наставничества, повышая их профессиональные навыки под свои требования. Поэтому компании обращают пристальное внимание не только на профильное образование кандидатов, но и на их личные компетенции.
Работодатели как никогда заинтересованы в сотрудниках, у которых прежде всего развиты - soft-skills – инициативность, лидерские качества, активная жизненная позиция и высокий эмоциональный интеллект. Важно донести до работодателя, что качества, которыми вы обладаете, обязательно положительно отразятся на вашей работе. Чтобы точно понимать, что именно ищет работодатель в кандидате, внимательно ознакомьтесь с вакансией и с компанией, в которую хотите попасть.
Способ 3. Навыки плюс опыт
Делая упор на навыки, важно объяснить, за счет чего вам удалось их развить. Многие выпускники ошибочно полагают, что, если у них не было официального опыта работы, значит, им нечего рассказать работодателю. На самом деле любая ваша деятельность, будь то волонтерство или практика в университете служит опытом. Оперируйте к подобным моментам в вашей биографии и объясняйте, какие навыки вы смогли развить.
Например, вместо того чтобы говорить «у меня отличные коммуникативные навыки», вы можете рассказать, что развили коммуникабельность благодаря тому, что помогали в организации студенческих мероприятий и общались с большим потоком людей.Важно вспомнить весь опыт, который у вас был и постараться связать его с вашими качествами.
Способ 4. Награды и достижения
Желательно продемонстрировать работодателю свои достижения и успехи. Кандидатам с опытом в этом помогает оцифровка результатов работы, но в случае, если опыта работы нет, вы вполне можете обратиться к тем наградам и достижениям, которых добились во время учебы, волонтерства или стажировок. Расскажите о том, какие дополнительные курсы вы проходили в университете, перечислите, в каких мероприятиях вы принимали участие.
Возможно, вы были активным членом спортивного университетского клуба или подрабатывали на кафедре во время учебы в университете. Обратитесь к своему школьному прошлому – участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах также можно включить в багаж ваших достижений. Вспомните и запишите все свои успехи и полученные награды и расскажите о них на собеседовании. Так у вас есть шанс продемонстрировать свою амбициозность и активность.
Способ 5. Подготовка к собеседованию
Помните, что к личному общению с работодателем обязательно нужно подготовиться. Узнаете как можно больше о компании и о представленной вакансии, чтобы иметь возможность использовать эту информацию в беседе. Разузнайте о реализуемых проектах или главных задачах, которые ставит перед собой организация и подумайте, как вы можете помочь в их достижении. Продемонстрируйте свой искренний интерес к той работе, на которую претендуете.
Не менее значимо и то, как вы выглядите и говорите. Приходите на собеседование с том стиле одежды, который соотносится с философией компании. При трудоустройстве в офис финансовой компании лучше прийти в деловом стиле одежды, если же вы трудоустраивайтесь в дизайн-студию, то вы вполне можете надеть что-то более свободное, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность.
Уверенность в себе и спокойное, доброжелательное поведение – обязательные атрибуты вашего разговора с работодателем. Ведите себя дружелюбно и сохраняйте спокойствие: улыбайтесь, не ерзайте на стуле, не хватайтесь за телефон, смотрите в глаза и говорите спокойным голосом. Будьте готовы к неожиданным вопросам и не расценивайте их как неуважение или нежелание брать вас на работу. Возможно, работодатель проводит стресс-интервью, чтобы проверить вашу стрессоустойчивость.
Справиться с волнением поможет тщательная подготовка. Отрепетируйте ваше выступление на собеседовании и выпишите основные пункты, о которых будете рассказывать. Помните, что даже если вам отказывает работодатель, вы все равно получаете ценный опыт с каждым новым собеседованием.
На заметку
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