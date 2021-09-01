Как выпускнику правильно себя преподнести: пять способов от карьерных экспертов центра «Моя работа»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выпускники нередко испытывают трудности при устройстве на первую работу. Высокие требования работодателей, конкуренция среди соискателей, отсутствие практического опыта работы и понимания своих сильных и слабых сторон – все это осложняет процесс трудоустройства и мешает вчерашним студентам привлечь к себе внимание. Как получить работу, несмотря на отсутствие опыта и юный возраст, рассказывают карьерные эксперты центра занятости «Моя работа».

Способ 1. Портфолио и видеовизитки

Помимо грамотно составленного резюме, выпускникам рекомендуется проявить большую инициативность, задействовав иные способы для рассказа о себе.

Представителям творческих профессий в этом поможет портфолио – примеры уже выполненных работ. Следует показать свои наработки, даже есть они еще не были нигде опубликованы, чтобы у работодателя было представление о ваших навыках. Для архитекторов и дизайнеров это могут быть макеты и чертежи, представленные вами на дипломной работе, а для журналистов и копирайтеров – ваши тексты в социальных сетях.

Видеовизитка – еще один эффективный способ привлечения внимания работодателя. Это небольшой видеоролик, в котором кандидат рассказывает о себе, своем опыте и о том, почему его заинтересовала данная вакансия. Такое видео даст вам возможность заинтересовать работодателя своей манерой речи и презентационными навыками. Возможно, ваше личное обаяние станет поводом выбрать вас среди других кандидатов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Способ 2. Акцент на навыки

За неимением большого опыта работы, выпускникам важно делать акцент на личных навыках. Сегодня у работодателей нередко есть возможность доучивать сотрудников в корпоративных университетах или институтах наставничества, повышая их профессиональные навыки под свои требования. Поэтому компании обращают пристальное внимание не только на профильное образование кандидатов, но и на их личные компетенции.

Работодатели как никогда заинтересованы в сотрудниках, у которых прежде всего развиты - soft-skills – инициативность, лидерские качества, активная жизненная позиция и высокий эмоциональный интеллект. Важно донести до работодателя, что качества, которыми вы обладаете, обязательно положительно отразятся на вашей работе. Чтобы точно понимать, что именно ищет работодатель в кандидате, внимательно ознакомьтесь с вакансией и с компанией, в которую хотите попасть.

Способ 3. Навыки плюс опыт

Делая упор на навыки, важно объяснить, за счет чего вам удалось их развить. Многие выпускники ошибочно полагают, что, если у них не было официального опыта работы, значит, им нечего рассказать работодателю. На самом деле любая ваша деятельность, будь то волонтерство или практика в университете служит опытом. Оперируйте к подобным моментам в вашей биографии и объясняйте, какие навыки вы смогли развить.

Например, вместо того чтобы говорить «у меня отличные коммуникативные навыки», вы можете рассказать, что развили коммуникабельность благодаря тому, что помогали в организации студенческих мероприятий и общались с большим потоком людей.Важно вспомнить весь опыт, который у вас был и постараться связать его с вашими качествами.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Способ 4. Награды и достижения

Желательно продемонстрировать работодателю свои достижения и успехи. Кандидатам с опытом в этом помогает оцифровка результатов работы, но в случае, если опыта работы нет, вы вполне можете обратиться к тем наградам и достижениям, которых добились во время учебы, волонтерства или стажировок. Расскажите о том, какие дополнительные курсы вы проходили в университете, перечислите, в каких мероприятиях вы принимали участие.

Возможно, вы были активным членом спортивного университетского клуба или подрабатывали на кафедре во время учебы в университете. Обратитесь к своему школьному прошлому – участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах также можно включить в багаж ваших достижений. Вспомните и запишите все свои успехи и полученные награды и расскажите о них на собеседовании. Так у вас есть шанс продемонстрировать свою амбициозность и активность.

Способ 5. Подготовка к собеседованию

Помните, что к личному общению с работодателем обязательно нужно подготовиться. Узнаете как можно больше о компании и о представленной вакансии, чтобы иметь возможность использовать эту информацию в беседе. Разузнайте о реализуемых проектах или главных задачах, которые ставит перед собой организация и подумайте, как вы можете помочь в их достижении. Продемонстрируйте свой искренний интерес к той работе, на которую претендуете.

Не менее значимо и то, как вы выглядите и говорите. Приходите на собеседование с том стиле одежды, который соотносится с философией компании. При трудоустройстве в офис финансовой компании лучше прийти в деловом стиле одежды, если же вы трудоустраивайтесь в дизайн-студию, то вы вполне можете надеть что-то более свободное, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность.

Уверенность в себе и спокойное, доброжелательное поведение – обязательные атрибуты вашего разговора с работодателем. Ведите себя дружелюбно и сохраняйте спокойствие: улыбайтесь, не ерзайте на стуле, не хватайтесь за телефон, смотрите в глаза и говорите спокойным голосом. Будьте готовы к неожиданным вопросам и не расценивайте их как неуважение или нежелание брать вас на работу. Возможно, работодатель проводит стресс-интервью, чтобы проверить вашу стрессоустойчивость.

Справиться с волнением поможет тщательная подготовка. Отрепетируйте ваше выступление на собеседовании и выпишите основные пункты, о которых будете рассказывать. Помните, что даже если вам отказывает работодатель, вы все равно получаете ценный опыт с каждым новым собеседованием.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На заметку

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