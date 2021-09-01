Власти Москвы оснащают школы самым современным оборудованием

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) общается с учениками школы «Дмитровский» Егором Ломакиным и Марзпе Геворгяном (слева направо) во время своего визита в образовательное учреждение в День знаний / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В среду, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учащихся с Днем знаний и открыл после ремонта здание школы «Дмитровский», расположенной на Карельском бульваре.

В этом году в московские школы 1 сентября пошли полтора миллиона детей. Еще 800 тысяч учеников отправились на учебу в колледжи и городские университеты.

— Помимо учащихся, в эти учреждения пришли те, кто обслуживает их, учит, сотни тысяч работников системы дошкольного и школьного образования и высшей школы. И все это сегодня пришло в движение, — сказал мэр Москвы.

Чтобы учебный год прошел гладко, перед его началом велась большая подготовительная работа.

— Отремонтированы школы, построены новые здания и создан целый ряд новых стадионов в Москве, около 400 площадок обустроено в дошкольных и школьных учреждениях, — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств, поскольку многие из них сами по себе большие, но неухоженные.

— Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательны не только для школьников, но и для остальных людей, — подчеркнул глава города.

Одной из школ, в которой провели масштабный ремонт, стало образовательное учреждение «Дмитровский» имени Героя Советского Союза Василия Павловича Кислякова на Карельском бульваре. Во время ремонта специалисты обновили фасад и кровлю, установили систему видеонаблюдения и вентиляции, пожарную автоматику и средства пожаротушения. Здание оборудовали IТ-полигоном, коворкинг-зонами, трансформируемыми аудиториями, робоклассами, лабораторно-исследовательскими комплексами, лекционными залами, классами для занятий в малых группах.

Здесь также созданы рекреации с медиатекой и эргономичной мебелью, медицинский блок. Имеется скоростной Wi-Fi и кафе. Во дворе школы теперь большая обустроенная спортивная площадка. И все это создано для того, чтобы старшеклассники и педагоги учились и учили в хороших и комфортных условиях.

Эта школа — большой образовательный комплекс, где учащиеся старших классов могут выбрать обучение по гуманитарному, естественно-научному, социально-экономическому и технологическому профилям. С этого года школа перешла на систему предпрофессиональных классов, в которых учатся 177 школьников, в том числе инженерный, медицинский, кадетский, медиакласс и предпринимательский.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

А восьмиклассники могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы подготовиться к обучению в предпрофессиональных 10–11-х классах.

— Сейчас половина школьников Москвы учатся в предпрофильных классах. И я думаю, что им всем это поможет выбрать дальнейшую профессию, — сказал Сергей Собянин. — Чем больше возможностей раньше определиться, найти себя, тем лучше. В столице очень много возможностей для получения классного предпрофильного образования, и это здорово.

Во время своего визита мэр пообщался с учениками предпринимательского класса. Он рассказал, что вести свой бизнес — рискованно и ответственно, но это направление набирает популярность.

— Наверное, треть москвичей работают в малом бизнесе. Это огромный сектор, и без него город существовать не может. Но это конкурентная среда, просто заняться бизнесом в ней не получится. Надо конкурировать с другими предпринимателями, находить какие-то специальные ниши, которые будут востребованы москвичами. Это очень сложно, с одной стороны, с другой стороны, конечно, надо пытаться это делать. И я думаю, у вас все получится, — сказал ребятам Сергей Собянин.

Кстати, ученики школы «Дмитровский» достигают больших успехов в учебе. В 2020/2021 учебном году учреждение выпустило 12 медалистов, 88 детей стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году впервые открыли свои двери 25 новых зданий детских садов и школ, где смогут обучаться 2045 дошколят и 9950 школьников. С 2011 года в Москве построили 447 зданий образовательных учреждений, в том числе 321 детский сад и 126 школ. 271 объект возвели за счет средств городского бюджета, 176 — за счет инвесторов. В планах до 2023 года строительство еще более 90 новых зданий школ и детских садов.