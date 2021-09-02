Развиваем эмоциональный интеллект: столичные психологи рассказали, как правильно работать со своими чувствами

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Внутренний мир — сложная и противоречивая сфера, разобраться в которой непросто. Отдельно стоит выделить эмоции как один из важнейших компонентов, добавляющих жизни разные оттенки. Об их значимости и способах работы с ними рассказывает специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Каждый наш день наполнен событиями, вызывающими самый широкий спектр переживаний. Мы можем радоваться неожиданной встрече, испытывать удовольствие, ощущать волнение. Бывает и так, особенно в мегаполисе, что мы подвергаемся стрессогенным воздействиям, приводящим к негативным последствиям. В их числе страх, тревога, злость по отношению к окружающим. Есть также сильные явления (ревность, обида, вина), причины которых скрыты не в окружении, а в психической жизни.

Для многих людей затруднительна работа с внутренним содержанием. Непросто обозначить возникающие чувства, а иногда и сложно их выразить. На этом пути очень полезным будет развитие эмоционального интеллекта – способности понимать свои и чужие внутренние состояния, а также управлять ими.

Этот навык направлен на достижение следующих целей:

— идентификация — осознание и проработка переживаний, возможность дать им определение;

— разрешение конфликтов — оценка своих свойств и особенностей оппонента: это способ лучше представлять чужую точку зрения, а также средство преодоления возникших трудностей;

— признание ответственности — принятие своих отличительных качеств переводит внимание с внешних, сторонних сил на собственную активность;

— увеличение стрессоустойчивости — овладение данной сферой позволит эффективно реагировать на возникающие препятствия и спокойнее относиться к резким переменам;

— уверенность в себе — осмысление сильных сторон, специфических черт личности создаст фундамент решительного и обдуманного поведения.

Есть несколько простых, но действенных приемов, которые помогут научиться лучше определять не только базовые эмоции, но и более тонкие их оттенки:

Самонаблюдение

Рефлексия, или анализ черт, характера, признаков – очень эффективный способ понять, что вы сейчас испытываете и почему. После рабочего дня или учебы можно поразмышлять в спокойной обстановке, какое событие вызвало то или иное ощущение. Это поможет не только определить конкретное настроение (например, радость или гнев), но и уточнить, осознать его нюансы (раздражение, ревность, возмущение и др.).

Дневник событий

Фиксирование всего, что вы испытали в течение суток, позволит закрепить понимание и выраженность переживаний. Также это прольет свет на причины их возникновения. Будет не лишним записать, как физически проявлялось то или иное чувство: учащенное дыхание, вспотевшие руки, ком в горле и т. д.

Общение

Простое взаимодействие не только оттачивает навыки коммуникации, но и повышает вашу эмпатию, т. е. способность различать настроения другого человека. Это сделает вас более эффективным собеседником в различных сферах жизни.

Любая работа над собой – дело непростое. 6 сентября в 10:30 Московская служба психологической помощи проведет вебинар «О чем нам говорят чувства», на котором можно узнать о важности осознания внутренних состояний, управления ими и адекватного их выражения.

Помимо этого, круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (с городского номера) и +7 (495) 051 (с мобильного) и чат психологической поддержки. Все подробности – на сайте www.msph.ru.