Не свадьба, а цирк с конями: Моргенштерн женился

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1 сентября СМИ с ажитацией смаковали подробности свадьбы рэпера Моргенштерна с его избранницей Диларой Зинатуллиной. Закончилась она скандалом с полицией и истерикой Ксении Собчак. За всем хайпом остался главный вопрос — выдержит ли пара семейную жизнь.

Ничто, как говорится, не предвещало беды: выкуп невесты прошел в стиле 90-х, и от загса молодожены со всей светской компанией отправились отрываться на теплоход по Москве-реке.

Ксюша Собчак была тамадой и отплясывала в образе тети из Уфы, Артур Пирожков распевал песни, а музыка грохотала настолько сильно, что по многочисленным жалобам жителей окрестных домов прибыли неожиданные гости — речная полиция, а вместе с ней и наркоконтроль с кинологами. Не свадьба, а цирк с конями и цыганами началась в стиле 90-х, в нем же и закончилась.

Однако вернемся к самой паре молодоженов. Главный вопрос — станет ли Алишер примерным мужем. Про 21-летнюю невесту Дилару Зинатуллину известно немного. Девушка из хорошей семьи, была примерным ребенком, стала светской тусовщицей и блогером.

— Дилара и Моргенштерн — ровесники, — рассказала астролог Марина Невская. — Дилара — солнечный Овен, что очень хорошо сочетается с эпатажным женихом — Водолеем. Все его сюрпризы, неординарность ею будут хорошо восприниматься. А главное — стремление ко всему новому. Правда, в семье первенство будет постепенно перетекать к Диларе. Она домовита, хозяйственна, любит комфорт и отлично справится со своими обязанностями.

Указания на детей видны у обоих через пару лет. Но, может быть, это будет не один ребенок. Кризисные годы у очаровательной невесты самого эпатажного артиста страны видны к 2027 году. Что касается Алишера, то, несмотря на свою публичность, он достаточно серьезно относится к браку и верности. Сейчас он действительно очень счастлив со своей молодой женой. Посмотрим, на сколько хватит прочности у него в кризисные годы — с 2025 по 2027 год. А пока несколько счастливых лет паре удастся прожить.

У Алишера Моргенштерна карьера пойдет в гору.

ВЕЧЕРКА ДОЗВОНИЛАСЬ

Алексей Пеганов, продюсер, основатель «ТикТок»-дома:

— Свадьба Моргенштерна и Дилары для самого артиста стала еще одной возможностью для хайпа абсолютно на всем. Но он построил такой образ пофигиста, которому плевать на чужое мнение. Такой формат торжества вполне сочетается с его образом.

Особенно интересно, что вечеринку вела Собчак, а пел Артур Пирожков, с которым у артиста был громкий конфликт. То есть Моргенштерн прекрасно понимает, как можно обратить на себя внимание, и использует любой повод, даже свадьбу. Любовь это или эпатаж?

Просмотрев историю Алишера и Дилары, мне кажется, становится понятно, что выставлять на показ — это часть их жизни, которая никак не коррелирует с фейковыми чувствами. Ребята познакомились еще до своих звездных статусов. Поэтому весьма вероятно, что маркетинговые «трюки» Моргенштерна могут подкрепляться реальными эмоциями и чувствами.

Виктория Федорова, свадебный эксперт:

— Я не вижу ничего плохого и некрасивого в том, что Моргенштерн решил провести свадьбу в стиле 90-х годов. И костюм у него простенький, и невеста в платье-«рыбка». Им нравится и хорошо.

У нас тоже бывают клиенты, которые просят организовать свадьбы с выкупом, бокалами шампанского, лентами на машинах. И такие клиенты уже разбавляют тех, кто придумывает себе неклассические свадьбы. Но лично для себя я бы такой стиль, не выбрала. Он мне не близок.

И клиенты, с которыми я работаю, выбирают более современный стиль. Но когда я создаю классические свадьбы, делаю это от души. Так что Моргенштерна хорошо понимаю. И теперь если кто захочет окунуться в прошлое, он может посмотреть свадьбу Моргенштерна и получить от этого большое удовольствие.