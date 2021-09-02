Пять вопросов о дистанционном электронном голосовании

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более миллиона москвичей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Эксперты ответили на пять острых вопросов «Вечерки» об онлайн-голосовании.

Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса выяснил: 49 процентов москвичей рассматривают возможность голосования онлайн.

Среди преимуществ отмечают удобство, экономию времени, возможность голосовать из любой точки. Каждый, кто голосует онлайн, становится участником программы «Миллион призов», где можно выиграть сертификаты на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно обменять на товары в магазинах-партнерах. Также разыгрываются 100 автомобилей и 20 квартир. Москвичи выберут депутатов Госдумы, в некоторых районах депутатов Мосгордумы, а жители Щукина еще и муниципальных депутатов.

Вопрос 1

— Почему голосование длится три дня?

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России:

— Проанализировав по совокупности все факторы, и в первую очередь санитарно-эпидемиологическую безопасность, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации — это три дня. Три дня, которые гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность для здоровья наших граждан, это доступность и удобство для наших избирателей.

Вопрос 2

— Возможны ли случаи двойного голосования: онлайн и на участке?

Илья Массух, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель Электронного штаба:

— Система выстроена таким образом, что двойное голосование — онлайн и офлайн — исключается. Москвичи, которые подадут заявку на электронное голосование, будут исключены из списков избирателей, голосующих на участках. Кроме того, после 13 сентября, когда регистрация на онлайн-голосование будет закрыта, все списки будут еще раз проверены.

Если электронный избиратель придет на избирательный участок, то бумажный бюллетень ему не выдадут, поскольку его фамилия будет в списках на онлайн-голосование. В случае если человек записался, но не может проголосовать электронно по техническим причинам, у него будет возможность сделать это на участке, воспользовавшись установленными там в дни выборов компьютерами.

Вопрос 3

— Изменился ли в этом году подход к обучению наблюдателей?

Вадим Ковалев, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, куратор Корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы:

— В Корпус наблюдателей записались уже более 13 тысяч человек. За последнее время многие перешли на удаленную работу, не говоря уже про онлайн-обучение, которое стало новой нормой. Поэтому я уверен, что наш дистанционный образовательный курс будет легким в использовании, интересным и полезным для всех наших наблюдателей, вне зависимости от их основного рода деятельности и места работы. Курс органично дополнит очные занятия и позволит систематизировать все знания.

Кроме того, наблюдатели в любое время могут вернуться к этим материалам и посмотреть нужную информацию даже после прохождения итогового тестирования. Полученный опыт пригодится в любой сфере, но главное — благодаря этим знаниям наблюдатели смогут в дни голосования оперативно реагировать на внештатные ситуации, чтобы выборы в нашем городе прошли честно и прозрачно.

Вопрос 4

— Как работает функция «Отложенное решение»?

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы:

— В этом году в систему была внедрена новая функция — «Отложенное решение». Она защищает избирателей от различных технических сбоев. Даже те жители, у которых после открытия бюллетеня, к примеру, завис интернет, смогут спустя некоторое время вернуться к нему и проголосовать как хотелось. Возвращаться к своему электронному бюллетеню можно каждые три часа, но сделать это можно только в течение дня голосования. Системой будет учтен последний вариант. То есть на московской платформе дистанционного электронного голосования можно переголосовать, и система обеспечит тайну такого голосования.

Вопрос 5

— Как будет обеспечена эпидемиологическая безопасность в ходе голосования?

Дмитрий Реут, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии:

— Санитарно-эпидемиологические меры предосторожности никто не отменял. Разумеется, все участки на выборах в сентябре оснастят необходимыми средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками, санитайзерами. Будет и соответствующая разметка. Есть рекомендации Центральной избирательной комиссии и Роспотребнадзора, с которыми можно ознакомиться на сайтах организаций. QR-коды на избирательных участках не планируется вводить ни для наблюдателей, ни для избирателей. Тем более сейчас всплеска заболеваемости коронавирусом не наблюдается.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

ИЗ ИСТОРИИ

Москвичи уже трижды голосовали онлайн. Впервые возможность электронного голосования была в рамках эксперимента введена на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Тогда на онлайн-голосование зарегистрировались 11,2 тысячи человек, из них проголосовали 92 процента. Самую масштабную проверку система электронных выборов прошла в июне 2020 года в ходе голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Тогда на онлайн-голосование записались более 1,1 миллиона москвичей, явка составила 93 процента. В сентябре 2020 года на портале mos.ru жители районов Марьино и Бабушкинский выбирали членов Совета депутатов. Участие в электронных выборах приняли почти 4,5 тысячи человек, проголосовали 92 процента.

Проверка учетной записи

Первым делом необходимо проверить статус учетной записи в личном кабинете на портале mos.ru. Если учетная запись неполная, нужно заполнить все поля анкеты и подтвердить личность.

Регистрация на голосование

Подать заявку на участие в онлайн-голосовании можно до 13 сентября включительно. Перейдя на страницу с формой заявления на mos.ru, нужно заполнить все поля и запросить код подтверждения в СМС.

Подтверждение личности

Получить бюллетень для онлайн-голосования можно будет с 8:00 17 сентября до 19:59 19 сентября. Для этого нужно зайти в личный кабинет на mos.ru, перед загрузкой бюллетеня ввести код из СМС в специальное поле.

Голосование

Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно поставить галочку в электронном бюллетене и нажать кнопку «Проголосовать». Бюллетеней может быть несколько, поскольку некоторые москвичи, помимо депутатов Госдумы, будут выбирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Ждем приз

Зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование станут участниками «Миллиона призов». Выиграть можно одну из 20 квартир, 100 машин, а также сертификат на 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов, с обменом на товары в магазинах-партнерах. Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября.

КАК ХРАНЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ключ шифрования, с помощью которого будут подсчитывать результаты голосования, будет разделен между несколькими «хранителями». По завершении онлайн-голосования все части нужно будет собрать воедино. Флешка, на которой записываются части ключа, также обладает криптографической защитой.

Ее помещают в сейф-пакет и запечатывают. С компьютера, на котором проводилось разделение ключа, все данные безвозвратно удаляют, помещают его в сейф и передают на хранение в Мосгоризбирком.

ВАЖНО!

Дистанционное электронное голосование безопасно для ваших смартфонов и компьютеров. В программе есть защита от вирусов.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ БАЛЛЫ?

10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов, что равняется сумме в рублях. Потратить выигрыш можно:

— на товары для детей, хобби или семейный праздник в детских супермаркетах

— на вечер в ресторане. Баллы примут как в сетевых, так и в авторских заведениях

— на цветы или ювелирные украшения

— на сертификаты, которые примут в Московском планетарии, мультимедийном центре «Союзмультпарк», Московской консерватории, парке «Зарядье», Центре документального кино в Музее Москвы, а также в нескольких театрах

— на продукты, бытовые средства

— на лекарства, витамины, медтехнику, очки или контактные линзы

— на одежду, обувь и аксессуары

— на проезд в транспорте. Баллами можно пополнить карту «Тройка»

— на добрые дела: выигрыш можно пожертвовать одному из 49 благотворительных фондов.