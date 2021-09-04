Без пяти минут полумиллионеры: московские школьники создали самоходную доску для серфинга

Филимонковское. Борис Лазарев (слева) и Александр Никитин / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

О чем мечтают сегодняшние выпускники? Чаще всего все просто: поступить в вуз на выбранную специальность, начать самостоятельную жизнь, сдать на права, в конце концов... Но выпускники школы № 2065 поселения Московский Борис Лазарев и Александр Никитин пошли дальше.

В свои 17 лет ребята создали уникальный электрогидрофойл — самоходную доску для серфинга, которая способна парить над поверхностью воды. Благодаря этому изобретению вчерашние школьники стали без пяти минут полумиллионерами — именно в такую сумму оценивается устройство, с которым друзья надеются выйти на российский рынок. Почему электрогидрофойл наших героев можно считать лучшим в мире, узнали «НО».

Идея создания электрогидрофойла пришла Борису около двух лет назад, когда он отдыхал с родителями во Вьетнаме. На пляже парень с восторгом наблюдал, как местные жители катаются на такой доске. Сам, конечно, тоже прокатился.

Это оказалось настолько захватывающе, что по возвращении домой Борис решил во что бы то ни стало... создать подобное устройство своими руками! К тому моменту он успел изучить историю вопроса и поверить: это возможно. Идеей он поделился с другом Александром, да так эмоционально, что и тот вдохновился проектом. Заручившись поддержкой научного руководителя и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), с которым школа ведет сотрудничество, друзья приступили к работе.

Время экспериментов

Когда ребята поняли, как их устройство должно выглядеть и работать, начертили схему, заказали в мастерской саму доску — основание, на котором будет стоять спортсмен. В школе на 3D-принтере напечатали все необходимые детали из пластика.

— Заказали запчасти для подводного крыла, которое помогает устройству парить над водой. А университет МАДИ предоставил нам аккумулятор, — вспоминает Александр.

На разработку проекта ушло около трех месяцев. Дольше пришлось ждать нужные детали, чертить схемы и прикидывать, как и что можно подключить. Конструкция электрогидрофойла школьникам была понятна с самого начала.

Поэтому расчетов у ребят было не так много. Но так как российских аналогов таким доскам нет, собирать аппарат иногда приходилось методом проб и ошибок.

— Одних винтов, которые и помогают доске набирать скорость, у нас было около 15 штук! — говорит Александр. — Мы же не знали, какой лучше подойдет. И рассматривали все, а там уже решали, что лучше. И когда электрогидрофойл был готов, ребята приступили к самому главному — тестированию.

Волновались? Конечно! Ведь им предстояло встать на аппарат, который они сами и разработали. И не просто прокатиться с ветерком, но и выступить в роли критиков: нужно было оценить, где их электрогидрофойл требует доработок. Набрав скорость, устройство должно поднимать человека над водой на 10 сантиметров.

— Мы поехали в Московскую область на озеро. Правда, я так и не смог нормально поездить — постоянно падал, — смеется Александр. — В отличие от Бори. Он-то хорошо умеет стоять на доске. Так что испытания прошли успешно. Все работало прекрасно!

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Единственное, что потребовало усовершенствования, — система охлаждения аккумулятора. Ребята поняли, что та, которая у них была, не очень безопасна и эффективна.

— За помощью мы обратились к нашему научному руководителю, учителю математики Степану Алексеевичу Чопчияну, и вскоре сделали все, как надо! — улыбается Александр.

Дорогая штуковина

Себестоимость одной такой доски — 350 тысяч рублей! И откуда у школьников такие деньги, спросите вы. Взяли у родителей? Слишком много. Заработали — нет пока такой возможности... Ученики поступили, как настоящие предприниматели. На этапе задумки нашли спонсора!

— У Бориса есть знакомые из Центра водного спорта, которые заинтересовались этой идеей и помогли нам воплотить ее в жизнь, — говорит Александр.

И эта же компания готова купить у ребят их первый водный аппарат. Да еще с десяток новых заказать. Не так давно руководство увидело, как работает электрогидрофойл, и решило: хоть в России этот спорт пока не очень развит, это может быть очень перспективно.

— Стоимость нашего изобретения мы оцениваем примерно в 500 тысяч рублей, — продолжает Александр. — Конечно, это непередаваемое чувство, когда ты что-то создал и у тебя хотят это купить! Главное — сохранить спокойствие и сильно не радоваться. Работать дальше и постепенно делать свой продукт еще лучше.

Шах и мат, конкуренты

Хотя при разработке ребята и так постарались учесть все ошибки иностранных гидрофойлов. Во-первых, сделали ставку на безопасность. На воде их устройство отключается, если спортсмен падает с доски. Для этого у него на ноге предусмотрено специальное крепление, которое в случае падения тут же отключает двигатель. У других компаний этого нет. Во-вторых, с помощью пульта доска способна разгоняться до 45 километров в час.

— В то время как у самого востребованного аналога скорость не больше 30 километров в час, — поясняет Александр. Получилось увеличить и время работы доски до ста минут. Ну и плюс ко всему хорошим бонусом станет цена.

— Такие устройство стоят около миллиона рублей. Не самое дешевое развлечение, — говорит Александр. — Но я надеюсь, что наше устройство сможет выйти на российский рынок. А почему нет?