Анна Яковлева: Школы столицы вышли за рамки общеобразовательных учреждений

ервый день в школе № 2021 поселения Московский — это не только уроки в современных классах, но и увлекательные занятия на переменках / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В этом учебном году столичные образовательные учреждения открыли двери для полутора миллионов юных москвичей. Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева рассказала о согласовании новых проектов школ и детских садов в мегаполисе.

За последние 10 лет в Москве было построено более 430 школ и детских садов. В этом году для юных москвичей открылось 25 новых учебных заведений. Значительная часть объектов образовательной инфраструктуры столицы — все бюджетные проекты — проходит согласование в Мосгосэкспертизе. Специалисты организации проверяют проектную документацию на соответствие действующим нормам и требованиям по безопасности, надежности и качеству.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, эксперты ежегодно рассматривают десятки проектов на строительство школ и детских садов.

Сегодня правительством Москвы под руководством мэра Сергея Собянина ведется масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений, — отмечает Анна Игоревна. — Особенно это касается территории Новой Москвы, для которой вопрос доступности школ и детских садов рядом с домом остается актуальным, хотя уже сейчас для его решения делается очень многое. Мосгосэкспертиза на постоянной основе проводит экспертизу проектов на строительство новых школ, блоков начальных классов и детских садов, как бюджетных, так и финансируемых за счет средств инвесторов.

Сегодня именно в Новой Москве строится большинство новых образовательных учреждений. Совсем недавно в ТиНАО было совсем мало детских садов и школ, их возведение не поспевало за стремительным ростом числа жителей в новых жилых кварталах. Из-за этого многим родителям приходилось возить детей в образовательные учреждения старой Москвы. Но сейчас ситуация меняется: все больше детей могут посещать школы и детские сады в непосредственной близости от дома. Так, Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения на строительство детских садов в поселениях Мосрентген, Сосенское и Филимонковское Новомосковского административного округа.

— Это современные образовательные учреждения, в которых создаются все необходимые условия как для детей, так и для воспитателей, — уточнила Анна Яковлева. — В детских садах запроектированы комфортная игровая зона, залы для спортивных и музыкальных занятий, проведения дополнительных занятий в кружках, а также кабинеты логопеда и психолога. На территории детсадов появляются современные игровые и спортивные площадки, большое внимание уделяется безопасности юных москвичей.

По мнению руководителя Мосгосэкспертизы, школы, строящиеся в столице, уже давно вышли за рамки простых общеобразовательных учреждений. Сегодня это пространства не только для получения новых знаний, но и для творчества, а также для применения приобретенных навыков на практике. Как пояснила Анна Яковлева, помимо учебных классов, в школах сегодня проектируются целые лаборатории для исследований, медиацентры, кинофотолаборатории, а также IT-полигоны, где школьники смогут обучаться программированию, робототехнике, компьютерной графике и дизайну. В частности, в этом году специалисты ведомства согласовали проект строительства школы на 1100 мест в Новой Москве, где наряду со стандартными учебными классами предусматривается IT-полигон, инженерный, академический и медицинский лабораторно-исследовательские корпуса, кружок шахмат, многофункциональный библиотечный центр и, кроме того, зал для занятий хореографией.

А для того чтобы учебный процесс был максимально комфортным для детей и педагогов, которые занимаются в школьных зданиях, построенных в городе в прошлые десятилетия, Мосгосэкспертиза также на регулярной основе согласовывает проекты капитального ремонта. В 2021 году среди них — капитальный ремонт школ в Академическом районе в ЮЗАО и Отрадном в СВАО. Особое внимание в столице сегодня уделяется развитию спортивного образования детей и молодежи.

— В этом году наши эксперты рассматривают большое количество проектов капитального ремонта спортивных учреждений: спортшкол, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов. В зданиях будут выполнены все необходимые работы для того, чтобы заниматься в них было удобно и безопасно, — подчеркнула руководитель Мосгосэкспертизы.