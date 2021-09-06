Проведение СОУТ: этапы и ответственность за нарушения
Каждый работодатель обязан предоставлять своим сотрудникам достойные условия труда. К ним относится не только конкурентная заработная плата, но и безопасное рабочее место. Контролировать рабочую обстановку позволяет специальная оценка условий труда (СОУТ).
Кстати, работникам полезно знать о таком процессе, чтобы понимать, в насколько комфортных условиях они работают. Они должны знать, как уберечь себя от профессиональных заболеваний. Помимо этого, сотрудники имеют право на дополнительный отпуск, повышенную зарплату и сокращенный рабочий день, если они трудятся в опасных и вредных условиях.
Зачем нужна специальная оценка условий труда
Это требование статьи Трудового кодекса РФ. Например, заказать услуги по проведению СОУТ в Москве могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.
Конечно, организации не проводят оценку самостоятельно — для этих целей приглашается специализированная компания, которая входит в реестр Министерства труда и имеет право на проведение таких измерений. Это необходимо для получения независимых результатов проверки.
Тем не менее заказчику рекомендуется ознакомиться с положениями законодательства в этой сфере, чтобы решить некоторые вопросы по итогам оценки. В частности, речь идет о возможных назначениях компенсаций работникам, решении трудовых споров и других вопросах.
Этапы проведения СОУТ
1. Изучение руководителями компании закона по СОУТ и приказов Минтруда. Ознакомление с условиями труда на рабочих местах и выслушивание предложений сотрудников организации.
2. Инициация издания приказа о проведении спецоценки. Количество членов комиссии должно быть нечетным.
3. Подготовка списка рабочих мест, определения вредных и опасных факторы на каждом из них. Проверка выплат льгот и компенсаций работникам, назначенные по результатам предыдущей аттестации.
4. Выбор организации, которая проведет СОУТ. Заключение с ней договора на оказание услуги.
4. Предоставление сотрудникам выбранной компании всех необходимых документов и предложений работников, их знакомство с условиями труда на рабочих местах.
5. Изучение отчета по СОУТ на предмет неточностей, ошибок или недостатков. Подписание документа у всех членов комиссии. Уведомление организации, проводившей оценку, об утверждении отчета.
7. Демонстрация всем сотрудником результатов СОУТ под подпись.
8. Публикация данных о результатах оценки на официальном сайте компании.
9. Мониторинг издания приказа о предоставлении всех гарантий и компенсаций, которые положены сотрудникам, работающим во вредных условиях труда.
10. Своевременная декларация рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда в Роструде.
Ответственность за нарушения в проведении СОУТ
Если не провести оценку вовремя, совершить ошибки при создании комиссии и не ознакомить работников с результатами процедуры, то юридическому лицу грозит штраф на сумму от 60 до 80 тысяч рублей. За такие же нарушения ИП заплатит от пяти до десяти тысяч рублей.
Ответственность могут понести и должностные лица — они заплатят от пяти до десяти тысяч рублей. К ним относятся члены комиссии, специалист по охране труда и другие уполномоченные лица компании, где проводят оценку.
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