Профессионалы показали командную работу

Победитель турнира в компетенции «Производство мебели» Петр Евтюгин на церемонии награждения финалистов IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Уфе / Фото: Пресс-служба WorldSkills Russia

Московская сборная стала лидером финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. «Вечерняя Москва» следила за турниром.

Самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства проходили в Уфе с 25 по 29 августа.

Конкурсантами стали студенты средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте 16–25 лет и юниоры — школьники младше 16. Всего соревновались 1786 человек из 76 регионов страны. Участники демонстрировали свои навыки в конкретных профессиональных компетенциях, которые разделили на семь блоков: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Всего в программу финала вошли 105 компетенций для основной возрастной категории и 51 — для юниорской.

Сборная Москвы сражалась за медали в 146 компетенциях. Честь столицы на этот раз защищали 193 конкурсанта. Они завоевали 160 золотых медалей, 51 серебряную и 25 бронзовых — москвичи в очередной раз забрали недосягаемое для других сборных количество баллов и наград.

Превосходство столичных профессионалов — основная причина введения на чемпионате статуса «абсолютный чемпион». Москву на нацфинале как бы отделили от других регионов, чтобы дать остальным возможность показать себя. Организаторы подчеркивают, что все конкурсанты должны иметь равные шансы на победу. В этом году первой по количеству медалей и позиции в рейтинге стала Республика Татарстан. На втором месте — Башкортостан и Санкт-Петербург. Московская область — третья.

Москвичи Кирилл Рунасов и Олеся Лаухина, выступающие в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности», получили по 938 баллов и оказались в первой пятерке конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в абсолютном рейтинге. Кирилл и Олеся работают в команде. Они вместе трудятся над общей задачей, поэтому и количество баллов у них одинаковое.

На национальном финале ребятам надо было разработать танцевальный симулятор с несколькими режимами, программу, позволяющую разучивать определенный танец. Кирилл занимался программированием, а Олеся — дизайном.

— В последний момент перед чемпионатом у нас изменили команду, — рассказал Кирилл Рунасов. — В основном составе были я и другой 3D-дизайнер. По семейным обстоятельствам напарник не смог участвовать. Вместо него поставили Олесю, которая была в расширенном составе. Мы трудились чуть ли не 24/7, выполняли задания, ставили себя в разные стрессовые ситуации. Прокачивали именно командную работу, потому что в нашей компетенции все делается в связке.

Студент колледжа архитектуры и строительства № 7 Петр Евтюгин, победивший в компетенции «Прозводство мебели», шел к финалу два года.

— Для того, чтобы стать чемпионом, нужны терпение и усердие. И еще заинтересованность, — говорит Петр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Карина Саликова, заместитель генерального директора по организации чемпионов «Молодые профессионалы»:

— Москва очень много вкладывает в среднее профессиональное образование. У нее лучшая материально-техническая база. На национальном финале Москва — самая многочисленная и по-хорошему наглая. Наглость эта берется из чувства, что тебя поддерживают. Москвичи прибывают в составе огромной делегации. Они понимают, что не единственные конкурсанты — за ними команда, за ними сила.