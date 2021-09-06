Научить общаться с миром: как победитель конкурса грантов для НКО «Москва — добрый город» помогает детям с аутизмом

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Аутизм — расстройство, связанное с нарушениями развития головного мозга. Детям, страдающим этим недугом, сложно выстраивать контакты с окружающими, воспринимать смену обстановки, учиться и развиваться наравне со сверстниками. По статистике Всемирной организации здравоохранения, расстройство аутистического спектра (РАС) диагностируют у одного ребенка из 160.

Чтобы помочь малышам адаптироваться и жить полноценно, с первых дней им необходима забота родителей и квалифицированная помощь специалистов. Получить ее можно в Региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт». В прошлом году НКО получила грант в конкурсе грантов «Москва — добрый город». Благодаря поддержке города, организация помогла 160 детям развить свои коммуникативные навыки.

«Для некоторых малышей обнять другого ребенка — огромная победа»

Большая светлая комната с яркими матами и игрушками. Здесь проходит занятие коммуникативной группы для трех мальчиков разных возрастов и диагнозов. Его ведет опытный психолог и арт-терапевт Ана Колесникова, а помогает ей тьютор и дефектолог Ирина Тушканова.

— На старт, внимание, марш! Грибник пошел», — торжественно объявляет психолог. Малыш торопливо собирает игрушечные грибы в корзину. Чтобы победить, нужно набрать больше остальных. «Ты не расстроился, что у тебя немного поменьше? У тебя почетное третье место!» — спрашивает психолог.

— Да нет, спасибо! — немного смущается Паша.

— А помнишь, как зовут твоего соседа? — обращается во время игры психолог к другому мальчику. — Первая буква имени похожа на дверь». «Точно, вспомнил, Паша, — отвечает собеседник.

Занятие длится час, за это время ребята успевают поиграть в разные игры, порисовать, поделиться летними воспоминаниями и обсудить наступление осени. Каждый в меру своих возможностей и под руководством специалистов.

— Мы за инклюзию, пытаемся подбирать группы так, чтобы в них были дети разного пола, возраста, со своими особенностями развития. Потом это поможет проще социализироваться в мире, где множество разных людей. Сегодня у нас был поведенческий тренинг с элементами арт-терапии. Мы часто моделируем ситуации общения, создаем условия, чтобы дети что-то спрашивали друг у друга, общались. Вызываем речевую или жестовую реакцию, чтобы возникал контакт именно с ребенком, а не со взрослым. Сегодня эти ребята впервые провели время вместе, это занятие-знакомство, настраивание на сотрудничество. В тоже время обсудили первое сентября, подключили внимание, память, мышление. Глобальная цель таких занятий — чтобы дети научились общаться, не впадали в ступор или истерику, а в будущем смогли пойти в школу, — объясняет психолог.

Ирина отмечает, что не всегда такая работа проходит легко, у каждого ребенка свой ресурс, тем ценнее становятся маленькие, на первый взгляд, победы и достижения.

— Порой целое занятие уходит на то, чтобы малыш совладал с истерикой. Мы учим дышать, справляться с этим состоянием. Бывает, что дети проявляют агрессию, пытаются сделать физически больно другим малышам, так они изучают мир. Мы меняем эти устоявшиеся модели поведения, учим понимать, что так делать нельзя и это больно. Даем понять, что внимание можно получить иначе. У нас маленькие дети иногда вдруг начинают обниматься, родители в приятном шоке от такого. Когда ребенок годами не обращал внимания на других детей, а тут вдруг идет в обнимку или за ручку. Это огромный шаг вперед. Кто-то пришел и спокойно отсидел занятие без истерик, и это тоже уже прорыв. Конечно, важно работать в связке с родителями, мы всегда даем подробную обратную связь, отвечаем на все волнующие вопросы, — рассказывает специалист.

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На собственном опыте

В центре проходят индивидуальные занятия арт-терапией, йога, театральная мастерская. Вскоре будет оборудована кухня, где дети смогут учиться готовить простые блюда. Работает родительская приемная для консультирования по построению образовательного, реабилитационного, медицинского и других маршрутов ребенка с РАС.

Также организация проводит регулярные инклюзивные мероприятия, создающие в городе дружелюбную среду для людей с ментальной инвалидностью. Среди таких мероприятий — крупнейший в городе инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, ежегодно проводящийся во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в парке «Царицыно».

— Наша организация выросла из родительского коллектива детей, которые вместе учились в школе при Федеральном ресурсном центре по аутизму. Сейчас моему ребенку и тем ребятам, чьи родители начинали этот путь, 16–18 лет. В своих задачах мы растем вместе с ними, создаем все новые формы помощи, реализуем проекты. У нас нет четких ограничений, организация не отказывает в помощи родителям, у детей которых вообще нет ментальных нарушений, но есть другие проблемы и ограничения по здоровью, — отмечает Елена Багарадникова, исполнительный директор Региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт».

Первый проект НКО назывался «Родительская приемная», он существует и по сей день.

— Порядка 500 детей в год проходят через наши руки. Зачастую у родителей недостаточно информации о заболевании, да и диагностируются нарушения довольно поздно. Если родитель видит, что что-то идет не так, он всегда может прийти на консультацию, и мы постараемся вместе понять, что делать дальше, какие нужны занятия и где, самое главное, получить их, — рассказывает Елена.

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Мы даем родителям инструменты, которые помогают понять ребенка

Также НКО тесно сотрудничает со школами, помогает организовывать ресурсные классы для детей с аутизмом. На YouTube-канале организации можно посмотреть выступления экспертов, познакомиться с циклом образовательных лекций.

Не так давно начало развиваться новое направление — ранняя помощь.

— Эта очень важная тема, потому что самый продуктивный период в жизни ребенка, когда можно многое поправить, — от 0 до 3 лет. По оценкам экспертов, в ранней помощи нуждаются порядка 10 процентов новорожденных. Мы помогаем нормализовать жизни семьи через родителей с поддержкой специалистов. Чаще всего, если говорить про детей с ментальными нарушениями, особенно с аутизмом, родители испытывают огромные сложности во взаимодействии с ними. Я помню это и по детству своего сына. Тяжело, когда совершенно непонятно, слышит ли он тебя, понимает ли, что ты говоришь. Часто в такой ситуации отношения у родителей начинают портиться, нет согласия по поводу того, что происходит. Не работают стандартные методы воспитания и обучения. Мы даем инструменты, как с этим справиться, — заключает Елена.

На заметку

Ежегодно Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы проводит грантовый конкурс «Москва – добрый город» для некоммерческих организаций (НКО). Это позволяет НКО найти финансирование на свои социальные проекты. Впервые конкурс был проведен в 2019 году. Поддержку получили 149 некоммерческих организаций, которые помогли более чем 10 тысячам москвичей. Второй раз ежегодный конкурс грантов прошел в 2020 году. Победителями были признаны 123 социально ориентированные НКО, которые в течение этого года помогают 40 тысячам москвичей.